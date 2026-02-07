80 боевых столкновений на фронте. Наиболее активно враг действует на Покровском, Константиновском и Лиманском направлениях, - Генштаб

На сегодняшний день количество вражеских атак на фронте составляет 80, из них 19 - на Покровском направлении.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16:00 7 февраля, передает Цензор.НЕТ.

Удары по Украине

Продолжают страдать от российских обстрелов приграничные районы Украины. Сегодня пострадал ряд населенных пунктов, среди которых Рогизное, Искрисковщина, Нескучное, Безсаловка, Рыжевка, Волфино, Студенок, Кучеровка на Сумщине.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло семь боевых столкновений, два из которых еще продолжаются, враг осуществил 45 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз атаковал в районах Зеленого, Старицы, Волчанска и Волчанских Хуторов. Два боевых столкновения продолжаются.

На Купянском направлении враг четыре раза атаковал позиции наших воинов в сторону Петропавловки и Песчаного.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили 11 атак захватчиков в районах населенных пунктов Копанки, Среднее, Новоселовка, Ставки, Дробышево, Заречное. Четыре боевых столкновения продолжаются.

На Славянском направлении россияне один раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районе Платоновки.

На Краматорском направлении противник дважды атаковал в районах Васюковки и Орехово-Василевки.

На Константиновском направлении оккупанты осуществили 13 наступательных действий вблизи Плещеевки, Русиного Яра и в сторону Иванополья, Ильиновки, Степановки. Продолжаются две атаки.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 19 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Вольное, Новый Донбасс, Родинское, Покровск, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Сергеевка, Новоподгородное, Новопавловка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отразили 14 атак.

На Александровском направлении продолжается одно боевое столкновение в районе Приволья. Враг нанес авиаудары в районах Покровского и Орлов.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отразили семь атак оккупантов, в районе Гуляйполя и в сторону Святопетровки, Еленоконстантиновки. Два боевых столкновения еще продолжаются. Враг нанес авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Новосолошино, Любицкое, Барвиновка.

На Ореховском направлении враг шесть раз атаковал позиции наших защитников в районах Малых Щербаков, Степногорска и в сторону Павловки и Лукьяновского.

На Приднепровском направлении враг осуществил одну безуспешную атаку.

По данным Генштаба, на других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.