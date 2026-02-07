80 боєзіткнень на фронті. Найактивніше ворог діє на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках, - Генштаб

За сьогодні кількість ворожих атак на фронті становить 80, з них 19 - на Покровському напрямку.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 7 лютого, передає Цензор.НЕТ.

Удари по Україні

Продовжують потерпати від російських обстрілів прикордонні райони України. Сьогодні постраждала низка населених пунктів, серед яких Рогізне, Іскрисківщина, Нескучне, Безсалівка, Рижівка, Волфине, Студенок, Кучерівка Сумської області.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося сім боєзіткнень два з яких ще тривають, ворог здійснив 45 обстрілів населених пунктів і позицій наших підрозділів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував у районах Зеленого, Стариці, Вовчанська та Вовчанських Хуторів. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував позиції наших воїнів у бік Петропавлівки та Піщаного.

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 11 атак загарбників у районах населених пунктів Копанки, Середнє, Новоселівка, Ставки, Дробишеве, Зарічне. Чотири боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку росіяни один раз намагалися просунутися на позиції наших військ у районі Платонівки.

На Краматорському напрямку противник двічі атакував у районах Васюківки та Оріхово-Василівки.

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 13 наступальних дій поблизу Плещіївки, Русиного Яру та в бік Іванопілля, Іллінівки, Степанівки. Тривають дві атаки.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 19 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Вільне, Новий Донбас, Родинське, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Сергіївка, Новопідгороднє, Новопавлівка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 14 атак.

На Олександрівському напрямку триває одне боєзіткнення в районі Привілля. Ворог завдав авіаударів в районах Покровського й Орлів.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали сім атак окупантів, у районі Гуляйполя та у бік Святопетрівки, Оленокостянтинівки. Два боєзіткнення ще тривають. Ворог завдав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Новосолошине, Любицьке, Барвінівка.

На Оріхівському напрямку ворог шість разів атакував позиції наших захисників у районах Малих Щербаків, Степногірська та у бік Павлівки й Лук’янівського.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну безуспішну атаку.

За жданими Генштабу, на інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.