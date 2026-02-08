Новини Зведення Генштабу
На фронті відбулося 283 боєзіткнення. Найбільше – на Покровському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб

Генштаб: За добу зафіксовано 283 бойових зіткнення

Від початку доби 8 лютого на фронті відбулося 283 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, інформує Цензор.НЕТ.

Ворожі обстріли

Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши шість ракет, 50 авіаційних ударів, скинувши 144 керовані авіабомби. Крім того, застосував 2211 дронів-камікадзе та здійснив 2061 обстріл населених пунктів та позицій наших військ.

Бої на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні українські воїни відбили три атаки противника, ворог здійснив 57 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Бої на Харківщині

  • На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Приліпка та у бік Фиголівки. Українські підрозділи відбили сім атак.
  • 13 атак відбили українські захисники на Куп’янському напрямку, у бік Куп’янська, Подолів, Петропавлівки, Піщаного, Новоосинового, Нової Кругляківки, Новоплатонівки. Ще одне бойове зіткнення наразі триває.

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 22 атаки у районах населених пунктів Дробишеве, Середнє, Зарічне та у бік Дружелюбівки, Ставків, Шийківки, Лиману.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили 14 спроб окупантів просунутися вперед, у районі населеного пункту Дронівка та у бік Закітного, Рай-Олександрівки, Платонівки.

На Краматорському напрямку противник здійснив одну атаку в районі Оріхово-Василівки.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 30 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Яблунівка та у бік Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Миколайпілля, Степанівки, Софіївки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 63 атаки. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка, Мирноград, Філія та у бік населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Білицьке, Шевченко, Новоолександрівка, Сергіївка, Новопідгородне, Новопавлівка, Іванівка, Гришине, Новий Донбас. У деяких локаціях бої досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 146 окупантів та поранили 46;

Знищили:

  • 32 безпілотні літальні апарати,
  • 16 одиниць автомобільного транспорту,
  • одиницю спеціальної техніки,

Також уражено сім одиниць автомобільної техніки та чотири укриття особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили сім атак окупантів, у районі Привілля та у бік населених пунктів Андріївка-Клевцове, Іванівка, Олександроград. Авіаудару керованими авіабомбами зазнав населений пункт Коломійці.

Бої на півдні

  • На Гуляйпільському напрямку відбулося 26 атак окупантів – у районах Солодкого, Гуляйполя, Дорожнянки, Мирного та у бік Залізничного, Оленокостянтинівки. У деяких локаціях бої тривають дотепер. Ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Зелена Діброва, Барвінівка, Ніженка, Любицьке, Воздвижівка, Копані.
  • На Оріхівському напрямку ворог п’ять разів атакував позиції наших захисників у районі Кам’янського, Щербаків та у бік Лук’янівського.
  • На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не відмічено.

@ "На Гуляйпільському напрямку піхота противника просочується в район Цвіткового і штурмує східну околицю населеного пункту. Також російські війська продовжують атаки у напрямку Залізничного з півночі та південного сходу.

На Любицькому напрямку ЗСУ зачистили Тернувате і закликали російських військових здаватися в полон, а не займатись «флаговтиками».

На Покровському напрямку російські війська просунулися в Красному Лимані та штурмують південну та північну частини Родинського, в якому раніше ЗСУ провели зачистку.
Паралельно йдуть атаки противника на північ від Родинського в західному напрямку і на захід від Дорожнього.

На Добропільському напрямку противник закріпився на захід від Федорівки, на схід від Затишку і зайняв північний вентствол шахти «Краснолиманська».

На Костянтинівському напрямку російські війська просунулися на північ від Яблунівки і штурмують південно-західну частину Степанівки.
У Костянтинівці противник продовжує просочуватися до району Сантуринівка, проте дронарі ЗСУ не дозволяють йому накопичити великі сили для подальших штурмів.

На Слов'янському напрямку противник закріпився у західній частині Бондарного та у центрі Никифорівки. Також бої тривають за Міньківку, Привілля та Резниківку.

На Великобурлуцькому напрямку в Харківській області російська піхота зробила чергову спробу прорватися та закріпитись у житловій забудові в населеному пункті Кутьківка.
У 2026 році це вже не перший випадок, тому варто очікувати нових атак, особливо в період густого листя, оскільки між Кутьківкою та Дворічною противник зайняв позиції в лісопосадці, через яку і проводить накати."
08.02.2026 23:32
 
 