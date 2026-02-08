На фронті відбулося 123 бої: ворог найбільше тисне на Покровському напрямку, - Генштаб
Від початку доби неділі, 8 лютого, на фронті відбулося 123 бойові зіткнення.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, інформує Цензор.НЕТ.
Ворожі обстріли
Противник з території РФ завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів, серед яких Янжулівка Чернігівської області; Рогізне, Кучерівка, Рижівка, Нововасилівка, Іскрисківщина, Шпиль Сумської області.
Бої на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив три спроби наступу та 21 обстріл населених пунктів й позицій наших підрозділів.
Обстановка на Харківщині
- На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Приліпка та у бік Фиголівки. Одне боєзіткнення на цей час триває.
- На Куп’янському напрямку ворог намагається наступати у бік Куп’янська, Подолів, Петропавлівки, Піщаного, Новоосинового, Нової Кругляківки, Новоплатонівки. Загалом на даному напрямку відбулося 13 боєзіткнень, три з яких наразі тривають.
Бої на сході
На Лиманському напрямку українські воїни відбили 15 атак загарбників у районах населених пунктів Дробишеве, Середнє, Зарічне та у бік Дружелюбівки, Ставків, Шийківки, Лиману. Шість боєзіткнень тривають.
На Слов’янському напрямку противник наступальних дій не проводив.
На Краматорському напрямку росіяни намагалися просунутися на позиції наших військ у районі населеного пункту Оріхово-Василівка.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 22 наступальні дії поблизу населених пунктів Плещіївка, Русин Яр та у бік Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Миколайпілля, Степанівки, Софіївки. Три атаки досі тривають.
На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 39 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка та у бік населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Білицьке, Шевченко, Новоолександрівка, Сергіївка, Новопідгородне, Новопавлівка, Іванівка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 31 атаку.
На Олександрівському напрямку агресор атакував чотири рази, у районі Товстого, Піддубного та у бік Іванівки. Авіаудару керованими авіабомбами зазнали Коломійці. Одне боєзіткнення на цей час триває.
Бої на півдні
- На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили п’ять атак окупантів, у районах Солодкого, Рівнопілля, Дорожнянки. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Зелена Діброва, Барвінівка, Ніженка, Любицьке, Воздвижівка, Копані. Чотири боєзіткнення ще тривають.
- На Оріхівському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників у районі Кам’янського.
- На Придніпровському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.
"Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу", - додали у Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль