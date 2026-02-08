На фронті відбулося 123 бої: ворог найбільше тисне на Покровському напрямку, - Генштаб

Від початку доби неділі, 8 лютого, на фронті відбулося 123 бойові зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, інформує Цензор.НЕТ.

Ворожі обстріли

Противник з території РФ завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів, серед яких Янжулівка Чернігівської області; Рогізне, Кучерівка, Рижівка, Нововасилівка, Іскрисківщина, Шпиль Сумської області.

Бої на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив три спроби наступу та 21 обстріл населених пунктів й позицій наших підрозділів.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Приліпка та у бік Фиголівки. Одне боєзіткнення на цей час триває.

На Куп'янському напрямку ворог намагається наступати у бік Куп'янська, Подолів, Петропавлівки, Піщаного, Новоосинового, Нової Кругляківки, Новоплатонівки. Загалом на даному напрямку відбулося 13 боєзіткнень, три з яких наразі тривають.

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 15 атак загарбників у районах населених пунктів Дробишеве, Середнє, Зарічне та у бік Дружелюбівки, Ставків, Шийківки, Лиману. Шість боєзіткнень тривають.

На Слов’янському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Краматорському напрямку росіяни намагалися просунутися на позиції наших військ у районі населеного пункту Оріхово-Василівка.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 22 наступальні дії поблизу населених пунктів Плещіївка, Русин Яр та у бік Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Миколайпілля, Степанівки, Софіївки. Три атаки досі тривають.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 39 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка та у бік населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Білицьке, Шевченко, Новоолександрівка, Сергіївка, Новопідгородне, Новопавлівка, Іванівка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 31 атаку.

На Олександрівському напрямку агресор атакував чотири рази, у районі Товстого, Піддубного та у бік Іванівки. Авіаудару керованими авіабомбами зазнали Коломійці. Одне боєзіткнення на цей час триває.

Бої на півдні

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили п’ять атак окупантів , у районах Солодкого, Рівнопілля, Дорожнянки. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Зелена Діброва, Барвінівка, Ніженка, Любицьке, Воздвижівка, Копані. Чотири боєзіткнення ще тривають.

На Оріхівському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників у районі Кам'янського.

На Придніпровському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.

"Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу", - додали у Генштабі.

