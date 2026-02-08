УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8717 відвідувачів онлайн
Новини Зведення Генштабу Бойові дії на Покровському напрямку
303 0

На фронті відбулося 123 бої: ворог найбільше тисне на Покровському напрямку, - Генштаб

Покровський напрямок під найбільшим тиском

Від початку доби неділі, 8 лютого, на фронті відбулося 123 бойові зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ворожі обстріли

Противник з території РФ завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів, серед яких Янжулівка Чернігівської області; Рогізне, Кучерівка, Рижівка, Нововасилівка, Іскрисківщина, Шпиль Сумської області.

Бої на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив три спроби наступу та 21 обстріл населених пунктів й позицій наших підрозділів.

Обстановка на Харківщині

  • На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Приліпка та у бік Фиголівки. Одне боєзіткнення на цей час триває.
  • На Куп’янському напрямку ворог намагається наступати у бік Куп’янська, Подолів, Петропавлівки, Піщаного, Новоосинового, Нової Кругляківки, Новоплатонівки. Загалом на даному напрямку відбулося 13 боєзіткнень, три з яких наразі тривають.

Читайте також: 80 боєзіткнень на фронті. Найактивніше ворог діє на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках, - Генштаб

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 15 атак загарбників у районах населених пунктів Дробишеве, Середнє, Зарічне та у бік Дружелюбівки, Ставків, Шийківки, Лиману. Шість боєзіткнень тривають.

На Слов’янському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Краматорському напрямку росіяни намагалися просунутися на позиції наших військ у районі населеного пункту Оріхово-Василівка.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 22 наступальні дії поблизу населених пунктів Плещіївка, Русин Яр та у бік Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Миколайпілля, Степанівки, Софіївки. Три атаки досі тривають.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 39 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка та у бік населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Білицьке, Шевченко, Новоолександрівка, Сергіївка, Новопідгородне, Новопавлівка, Іванівка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 31 атаку.

На Олександрівському напрямку агресор атакував чотири рази, у районі Товстого, Піддубного та у бік Іванівки. Авіаудару керованими авіабомбами зазнали Коломійці. Одне боєзіткнення на цей час триває.

Читайте також: За добу 153 зіткнення на фронті: активні бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб. КАРТА

Бої на півдні

  • На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили п’ять атак окупантів, у районах Солодкого, Рівнопілля, Дорожнянки. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Зелена Діброва, Барвінівка, Ніженка, Любицьке, Воздвижівка, Копані. Чотири боєзіткнення ще тривають.
  • На Оріхівському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників у районі Кам’янського.
  • На Придніпровському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.

"Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу", - додали у Генштабі.

Читайте також: На фронті відбулося 241 боєзіткнення: ворог найбільш активний на Покровському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ЗС (8350) бойові дії (5826) ЗСУ (8672)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 