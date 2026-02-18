Зачистка в Купянске: трое бойцов 41-й ОМБр ликвидировали двух оккупантов в частном доме. ВИДЕО

Украинские защитники продолжают методично выбивать российские группы, которые пытаются закрепиться в жилой застройке Купянска. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились кадры результативного ближнего боя, проведенного бойцами 2-го механизированного батальона 41-й ОМБр.

Во время проверки частного сектора наши воины обнаружили присутствие врага в одном из домов и провели молниеносную операцию по ликвидации захватчиков.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Хроника ближнего боя:

Штурм здания: Трое украинских воинов профессионально подошли к объекту, используя эффект неожиданности.

Попытка побега: На видео зафиксирован момент, когда один из оккупантов, поняв безысходность ситуации, выпрыгнул из окна дома и пытался убежать через двор. Однако побег был недолгим — точным огнем он был ликвидирован на месте.

Результат: Во время зачистки были "задвохсочены" оба московита, которые скрывались в помещении.

Смотрите: Оснащенный пулеметом украинский НРК ликвидировал оккупанта в ближнем стрелковом бою. ВИДЕО

Значение операции:

Бои в частном секторе Купянска отличаются высокой интенсивностью и короткой дистанцией огневого контакта. Четкая координация группы 41-й бригады позволила уничтожить врага без потерь среди нашей группы.

"Бойцы 2 МБ 41 ОМБр ликвидируют двух московитов во время зачистки частного сектора Купянска. Работа профессиональная, результат - подтвержден", - отмечают авторы публикации.

Смотрите также: Бойцы 101-й ОБрО подорвали "ТМ-ками" рашистов в одном из подвалов Купянска. ВИДЕО