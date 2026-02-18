РУС
Зачистка в Купянске: трое бойцов 41-й ОМБр ликвидировали двух оккупантов в частном доме. ВИДЕО

Украинские защитники продолжают методично выбивать российские группы, которые пытаются закрепиться в жилой застройке Купянска. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились кадры результативного ближнего боя, проведенного бойцами 2-го механизированного батальона 41-й ОМБр.

Во время проверки частного сектора наши воины обнаружили присутствие врага в одном из домов и провели молниеносную операцию по ликвидации захватчиков.

Хроника ближнего боя:

  • Штурм здания: Трое украинских воинов профессионально подошли к объекту, используя эффект неожиданности.

  • Попытка побега: На видео зафиксирован момент, когда один из оккупантов, поняв безысходность ситуации, выпрыгнул из окна дома и пытался убежать через двор. Однако побег был недолгим — точным огнем он был ликвидирован на месте.

  • Результат: Во время зачистки были "задвохсочены" оба московита, которые скрывались в помещении.

Значение операции:

Бои в частном секторе Купянска отличаются высокой интенсивностью и короткой дистанцией огневого контакта. Четкая координация группы 41-й бригады позволила уничтожить врага без потерь среди нашей группы.

"Бойцы 2 МБ 41 ОМБр ликвидируют двух московитов во время зачистки частного сектора Купянска. Работа профессиональная, результат - подтвержден", - отмечают авторы публикации.

бой (222) Харьковская область (2144) Купянский район (615) Купянск (699)
Під@рам зовсім трішки не вистачило до квартир на Печерську.
18.02.2026 09:55 Ответить
А де zЗЕлупні репетування "какжитак, троє бандер на одного імбєцила двох мальчіков ета ні чєсно"
18.02.2026 09:55 Ответить
Поки що ти тут репетуєш... Може ти і є оте про кого тут накалякав?
18.02.2026 11:24 Ответить
медаль Сутулого не спасла ...
18.02.2026 11:09 Ответить
Нагородна книжечка з паспортом русрані намагались спасти, та українська куля виявилась міцнішою
18.02.2026 11:26 Ответить
 
 