Аварийные отключения света введены в Харькове и области, - облэнерго
В Харькове и Харьковской области применены графики аварийных отключений электроэнергии для стабилизации ситуации в энергосети.
Об этом сообщили в "Харьковоблэнерго", передает Цензор.НЕТ.
В компании отметили, что одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений.
Энергетики напомнили, что из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры в разных регионах страны ситуация остается крайне сложной.
Атака 17 февраля на Украину
- Ранее сообщалось, что утром 17 февраля российские захватчики нанесли ракетный удар по Украине.
- С вечера 16 февраля российские захватчики атаковали Днепропетровскую область ракетами, беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Под ударом оказались 5 районов области.
- Также ночью враг атаковал Одессу: повреждены объект инфраструктуры и гражданские здания.
- Кроме того, враг пытался атаковать Ровенскую область: люди и инфраструктура не пострадали.
- Как сообщает ДТЭК, войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру Одессы: разрушения чрезвычайно серьезные.
