Аварийные отключения света введены в Харькове и области, - облэнерго

В Харькове и Харьковской области применены графики аварийных отключений электроэнергии для стабилизации ситуации в энергосети.

Об этом сообщили в "Харьковоблэнерго", передает Цензор.НЕТ.

В компании отметили, что одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений.

Энергетики напомнили, что из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры в разных регионах страны ситуация остается крайне сложной.

Атака 17 февраля на Украину

Ранее сообщалось, что утром 17 февраля российские захватчики нанесли ракетный удар по Украине.

С вечера 16 февраля российские захватчики атаковали Днепропетровскую область ракетами, беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Под ударом оказались 5 районов области.

Также ночью враг атаковал Одессу: повреждены объект инфраструктуры и гражданские здания.

Кроме того, враг пытался атаковать Ровенскую область: люди и инфраструктура не пострадали.

Как сообщает ДТЭК, войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру Одессы: разрушения чрезвычайно серьезные.

