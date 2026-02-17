Аварійні відключення світла запроваджено у Харкові та області, - обленерго

У Харкові та Харківській області застосовані графіки аварійних відключень електроенергії для стабілізації ситуації в енергомережі.

Про це повідомили у "Харківобленерго", передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У компанії зазначили, що одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Енергетики нагадали, що через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни ситуація залишається вкрай складною.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін запускає пільгові кредити на енергообладнання для ОСББ та приватних будинків. Як отримати?

Атака 17 лютого на Україну

Раніше повідомлялося, що вранці 17 лютого російські загарбники завдали ракетного удару по Україні.

З вечора 16 лютого російські загарбники атакували Дніпропетровщину ракетами, безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Під ударом опинилися 5 районів області.

Також вночі ворог атакував Одесу: пошкоджено об’єкт інфраструктури та цивільні будівлі.

Окрім того, ворог намагався атакувати Рівненщину: люди та інфраструктура не постраждали.

Як інформує ДТЕК, війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру Одеси: руйнування надзвичайно серйозні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через обстріли є нові знеструмлення у 4 областях, - Міненерго