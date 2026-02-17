Аварійні відключення світла запроваджено у Харкові та області, - обленерго
У Харкові та Харківській області застосовані графіки аварійних відключень електроенергії для стабілізації ситуації в енергомережі.
Про це повідомили у "Харківобленерго", передає Цензор.НЕТ.
У компанії зазначили, що одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень.
Енергетики нагадали, що через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни ситуація залишається вкрай складною.
Атака 17 лютого на Україну
- Раніше повідомлялося, що вранці 17 лютого російські загарбники завдали ракетного удару по Україні.
- З вечора 16 лютого російські загарбники атакували Дніпропетровщину ракетами, безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Під ударом опинилися 5 районів області.
- Також вночі ворог атакував Одесу: пошкоджено об’єкт інфраструктури та цивільні будівлі.
- Окрім того, ворог намагався атакувати Рівненщину: люди та інфраструктура не постраждали.
- Як інформує ДТЕК, війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру Одеси: руйнування надзвичайно серйозні.
Новинський і шмигаль, мабуть, особисто гроші повернув Харків'янам для ремонту своїх мереж, як власник???