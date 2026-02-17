Аварійні відключення світла запроваджено у Харкові та області, - обленерго

У Харкові та Харківській області застосовані графіки аварійних відключень електроенергії для стабілізації ситуації в енергомережі.

Про це повідомили у "Харківобленерго", передає Цензор.НЕТ.

У компанії зазначили, що одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Енергетики нагадали, що через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни ситуація залишається вкрай складною.

Атака 17 лютого на Україну

  • Раніше повідомлялося, що вранці 17 лютого російські загарбники завдали ракетного удару по Україні.
  • З вечора 16 лютого російські загарбники атакували Дніпропетровщину ракетами, безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Під ударом опинилися 5 районів області.
  • Також вночі ворог атакував Одесу: пошкоджено об’єкт інфраструктури та цивільні будівлі.
  • Окрім того, ворог намагався атакувати Рівненщину: люди та інфраструктура не постраждали.
  • Як інформує ДТЕК, війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру Одеси: руйнування надзвичайно серйозні.

Власник компанії Новинський Вадим Владиславович, дата народження - 03.06.1963 , знаходиться в санкційному переліку РНБО. Власник компанії Новинський Вадим ...
Новинський і шмигаль, мабуть, особисто гроші повернув Харків'янам для ремонту своїх мереж, як власник???
17.02.2026 12:20
 
 