Через обстріли є нові знеструмлення у 4 областях, - Міненерго
Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок є знеструмлені споживачі на Донеччині, Дніпропетровщині, Черкащині, та Одещині. Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочаті скрізь, де це дозволяють безпекові умови.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Діють погодинні відключення
Як зазначається, у більшості регіонів країні вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств - графіки обмеження потужності. Також в окремих регіонах застосовані аварійні відключення. Повернення до прогнозованих погодинних графіків відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Знеструмлення через погоду
Через складні погодні умови без електропостачання залишаються понад 178 населених пунктів у Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Хмельницькій, Миколаївській та Одеській областях.
Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній у цілодобовому режимі.
