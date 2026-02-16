Через обстріли є нові знеструмлення у 4 областях, - Міненерго

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок є знеструмлені споживачі на Донеччині, Дніпропетровщині, Черкащині, та Одещині. Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочаті скрізь, де це дозволяють безпекові умови.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Діють погодинні відключення

Як зазначається, у більшості регіонів країні вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств - графіки обмеження потужності. Також в окремих регіонах застосовані аварійні відключення. Повернення до прогнозованих погодинних графіків відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Знеструмлення через погоду

Через складні погодні умови без електропостачання залишаються понад 178 населених пунктів у Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Хмельницькій, Миколаївській та Одеській областях.

Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній у цілодобовому режимі.

