Из-за обстрелов есть новые отключения электроэнергии в 4 областях, - Минэнерго

В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры на утро есть обесточенные потребители в Донецкой, Днепропетровской, Черкасской и Одесской областях. Аварийно-восстановительные работы уже начаты везде, где это позволяют условия безопасности.

Действуют почасовые отключения

Как отмечается, в большинстве регионов страны вынужденно действуют почасовые отключения, а для предприятий - графики ограничения мощности. Также в отдельных регионах применены аварийные отключения. Возвращение к прогнозируемым почасовым графикам произойдет сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Отключение электроэнергии из-за погоды

Из-за сложных погодных условий без электроснабжения остаются более 178 населенных пунктов в Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Хмельницкой, Николаевской и Одесской областях.

Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий в круглосуточном режиме.

