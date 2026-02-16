Из-за обстрелов есть новые отключения электроэнергии в 4 областях, - Минэнерго
В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры на утро есть обесточенные потребители в Донецкой, Днепропетровской, Черкасской и Одесской областях. Аварийно-восстановительные работы уже начаты везде, где это позволяют условия безопасности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Действуют почасовые отключения
Как отмечается, в большинстве регионов страны вынужденно действуют почасовые отключения, а для предприятий - графики ограничения мощности. Также в отдельных регионах применены аварийные отключения. Возвращение к прогнозируемым почасовым графикам произойдет сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Отключение электроэнергии из-за погоды
Из-за сложных погодных условий без электроснабжения остаются более 178 населенных пунктов в Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Хмельницкой, Николаевской и Одесской областях.
Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий в круглосуточном режиме.
