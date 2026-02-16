Кабмін запускає пільгові кредити на енергообладнання для ОСББ та приватних будинків. Як отримати?

Кабінет Міністрів запускає програму пільгових кредитів на придбання енергетичного обладнання для багатоповерхівок та приватних будинків.

Старт програми – 18 лютого, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у Telegram.

Зокрема, ОСББ та ЖБК зможуть залучити пільговий кредит на суму до 3 мільйонів гривень на строк до 3 років. Ставка за ним становитиме від 0% річних (на строк 1 рік) до 7% (на строк три роки).

Кошти можна витратити на придбання генератора, сонячної електростанції чи теплового насоса. При цьому держава компенсуватиме частину вартості придбаного обладнання: до 50% вартості генератора та до 70% — сонячної електростанції або теплового насоса.

"Програма дозволяє забезпечити безперебійне функціонування багатоквартирних будинків. Зокрема – роботу ліфтів, насосів, тепла, води та освітлення під час відключень", – пояснила Свириденко.

Вона також повідомила, що пільгові кредити на обладнання для автономного електроживлення зможуть отримати і власники приватних будинків.

Вони зможуть залучити до 480 тисяч гривень на строк до 10 років. При цьому держава компенсуватиме до 30% вартості обладнання.

"Підтримка надається на дизельні, бензинові і газові генератори, акумулятори, сонячні електростанції у складі автономної системи", – уточнила Свириденко.

Очільниця уряду додала, що пільгові кредити можна оформити в 43 банках-партнерах програми "5-7-9%".

Як повідомлялося, 28 січня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко оголосила, що Кабмін ухвалив рішення запустити нову програму "СвітлоДім", яка передбачає державну підтримку для мешканців багатоквартирних будинків.

За умовами програми, ОCББ, житлові та обслуговуючі кооперативи, управителі багатоквартирних будинків будь-якої форми власності можуть отримати від держави 100-300 тис. грн на закупівлю генераторів, акумуляторів, інверторів та іншого енергообладнання.

Заявки на отримання допомоги можна подати онлайн через "Дію", після отримання коштів їх потрібно буде використати протягом 45 днів.