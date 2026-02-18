Росія знову ударила по критичній інфраструктурі у Лозовій

Лозівська громада на Харківщині знову постраждала від російських ударів по інфраструктурі, що спричинило перебої з водопостачанням.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці Лозівського міського голови Сергія Зеленського.

Зараз комунальні служби та енергетики працюють безперервно на об’єктах, намагаючись відновити постачання води. Попередньо заплановано подати воду хоча б вранці, повідомив очільник громади.

Наслідки ударів та стан інфраструктури

Російські атаки на критичну інфраструктуру Лозової тривають із вересня 2025 року.

Внаслідок ударів мешканці громади живуть із постійними відключеннями світла, а відновлювальні роботи не припиняються. 10 лютого Лозівська громада залишалася знеструмленою через руйнування енергетичної мережі.

Дії місцевої влади та підтримка громади

Сергій Зеленський подякував фахівцям, які без відпочинку ліквідовують наслідки атак.

"Знаю, як важко без води в побуті, особливо зараз. Але водночас хочу подякувати усім фахівцям, які без відпочинку долають наслідки, та кожному і кожній з вас – за витримку. Паралельно працюємо над альтернативними варіантами живлення та водозабезпечення. Маємо певні рішення, але публічно їх не обговорюємо – заради безпеки людей та самих об’єктів. Ми обов'язково з цим впораємося. Головне – триматися разом і підтримувати одне одного", – написав очільник громади.

