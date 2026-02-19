Клименко наградил военных "Хартии", которые сдерживают врага на Купянском направлении. ФОТОРЕПОРТАЖ
Во время визита в Харьковскую область министр внутренних дел Игорь Клименко, среди прочего, посетил защитников 2-го корпуса Нацгвардии "Хартия", которые сдерживают врага на Купянском направлении.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Харьковщина под постоянными обстрелами
Во время пребывания в регионе Клименко отметил, что внимание всех работников органов и подразделений системы МВД сосредоточено, прежде всего, на безопасности жителей прифронтовых громад.
"Область под постоянными ударами врага. С начала 2026 года - почти 740 обстрелов, половина из них - дронами. Россия беспощадно бьет по гражданским: повреждено более 1200 объектов, в области, к сожалению, в этом году уже 62 погибших, среди которых 5 детей", - сказал министр.
Находясь в Харьковской области, Клименко встретился с полицейскими и спасателями, которые круглосуточно обеспечивают безопасность, главное - во время постоянных российских обстрелов. Ежесуточно на дежурстве в регионе более 500 спасателей – они первыми прибывают на место российских ударов: тушат пожары, спасают и поддерживают пострадавших, разбирают завалы.
Также в Харьковской области в сводных отрядах работают сотрудники ГСЧС из других регионов. По словам Клименко, МВД уже работает над дооснащением подразделений новой техникой и роботизированными комплексами – чтобы незамедлительно спасать там, где риск для людей слишком велик. Особенно это касается объектов критической инфраструктуры.
Эвакуация
Значительное внимание во время пребывания в Харьковской области глава МВД уделил вопросу эвакуации из прифронтовых общин.
"За время мероприятий полицейские вывезли более 2800 человек, среди них - 153 ребенка. В 2026-м - 285 человек, из которых 46 детей. В среднем в области всеми привлеченными подразделениями ежедневно эвакуируют около 40 человек", - сказал глава ведомства.
Министр добавил, что под угрозой российских ударов ежедневно находятся более 13 тысяч жителей в 16 громадах Харьковской области.
Пограничники и нацгвардейцы сдерживают врага
По словам министра, военнослужащие системы МВД бок о бок с другими военными Сил безопасности и обороны прочно удерживают этот участок фронта. Отдельно Клименко отметил 2-й корпус Нацгвардии "Хартия" под командованием Игоря Оболенского.
"Подразделения корпуса демонстрируют стойкость и не только сдерживают наступление врага на Купянском направлении, но и проводят результативные ударно-поисковые действия", - заявил министр.
Во время пребывания в Харьковской области Клименко пообщался с пограничниками, гвардейцами, спасателями и полицейскими.
За смелость, преданность и защиту Украины они получили государственные и ведомственные награды.
