Клименко наградил военных "Хартии", которые сдерживают врага на Купянском направлении. ФОТОРЕПОРТАЖ

Во время визита в Харьковскую область министр внутренних дел Игорь Клименко, среди прочего, посетил защитников 2-го корпуса Нацгвардии "Хартия", которые сдерживают врага на Купянском направлении.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Харьковщина под постоянными обстрелами

Во время пребывания в регионе Клименко отметил, что внимание всех работников органов и подразделений системы МВД сосредоточено, прежде всего, на безопасности жителей прифронтовых громад.

"Область под постоянными ударами врага. С начала 2026 года - почти 740 обстрелов, половина из них - дронами. Россия беспощадно бьет по гражданским: повреждено более 1200 объектов, в области, к сожалению, в этом году уже 62 погибших, среди которых 5 детей", - сказал министр.

Находясь в Харьковской области, Клименко встретился с полицейскими и спасателями, которые круглосуточно обеспечивают безопасность, главное - во время постоянных российских обстрелов. Ежесуточно на дежурстве в регионе более 500 спасателей – они первыми прибывают на место российских ударов: тушат пожары, спасают и поддерживают пострадавших, разбирают завалы.

Также в Харьковской области в сводных отрядах работают сотрудники ГСЧС из других регионов. По словам Клименко, МВД уже работает над дооснащением подразделений новой техникой и роботизированными комплексами – чтобы незамедлительно спасать там, где риск для людей слишком велик. Особенно это касается объектов критической инфраструктуры.

Эвакуация

Значительное внимание во время пребывания в Харьковской области глава МВД уделил вопросу эвакуации из прифронтовых общин.

"За время мероприятий полицейские вывезли более 2800 человек, среди них - 153 ребенка. В 2026-м - 285 человек, из которых 46 детей. В среднем в области всеми привлеченными подразделениями ежедневно эвакуируют около 40 человек", - сказал глава ведомства.

Министр добавил, что под угрозой российских ударов ежедневно находятся более 13 тысяч жителей в 16 громадах Харьковской области.

Пограничники и нацгвардейцы сдерживают врага

По словам министра, военнослужащие системы МВД бок о бок с другими военными Сил безопасности и обороны прочно удерживают этот участок фронта. Отдельно Клименко отметил 2-й корпус Нацгвардии "Хартия" под командованием Игоря Оболенского.

"Подразделения корпуса демонстрируют стойкость и не только сдерживают наступление врага на Купянском направлении, но и проводят результативные ударно-поисковые действия", - заявил министр.

Во время пребывания в Харьковской области Клименко пообщался с пограничниками, гвардейцами, спасателями и полицейскими.

За смелость, преданность и защиту Украины они получили государственные и ведомственные награды.

