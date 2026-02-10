Дронщики "Хартии" пытаются уничтожать до 50 тыс. оккупантов в месяц, - The Times

Индустрия дронов

Пилоты украинских БПЛА стремятся достичь цели, поставленной министром обороны, - ежемесячно ликвидировать 50 тыс. российских оккупантов.

Подробности

21-летний боец бригады "Хартия" с позывным Стриг, который выполняет поисково-уничтожительные миссии против российских операторов БПЛА к северу от Харькова, говорит:

"Я не ставил себе целью быть судьей, присяжными и палачом. Но палачом я стал. И меня это устраивает... Убийство становится второй натурой. Это самая легкая вещь в мире. Некоторые люди хотят испытывать сочувствие ко всем. Я - нет".

Стриг — румын, который проживал в Великобритании и уехал в 2024 году, чтобы присоединиться к взводу дронщиков бригады "Хартия", специализирующейся на поиске и уничтожении российских операторов дронов.

Воины "Хартии" Стриг и Коала

Цель - 50 тысяч ликвидированных оккупантов

Журналисты напомнили, что увеличение количества потерь российских военных стало центральной стратегией для украинских пилотов беспилотников в этом году. Министр обороны страны Михаил Федоров заявил журналистам, что Украина стремится ликвидировать 50 000 оккупантов ежемесячно.

Таким образом планируют "сделать цену войны для России неподъемной, тем самым продвигая мир через силу".

Авторы отмечают, что способность Кремля проводить операции в Украине зависит от его способности ежемесячно заменять больше солдат, чем он. Сейчас, по западным оценкам, Россия ежемесячно несет от 30 000 до 35 000 потерь в Украине.

Возможность замены уже под вопросом. В декабре прошлого года 33 200 погибших и раненых России за месяц превысили 27 400 новобранцев-контрактников.

Авторы предполагают, что если потери РФ вырастут до 50 тыс. в месяц, то Путин может быть вынужден объявить мобилизацию.

Стриг и другие добровольцы работают под командованием младшего лейтенанта бригады "Хартия" Юрия Бутусова, который возглавляет специализированный взвод дронов.

The Times пишет, что подразделение, сформированное в августе 2025 года, привлекло в свои ряды многих украинских и иностранных специалистов.

В частности, там служит 26-летняя украинка Алина Шух — бывшая чемпионка мира по метанию копья и семиборью среди юниоров до 20 лет.

Алина Шух

Почти 10% численности взвода составляют иностранные добровольцы, а один из инженеров подразделения — гражданин Японии с позывным Хироши.

Хироши

25-летний австралиец с позывным Коала, который служит в подразделении Бутусова, говорит: "Я ничего не чувствовал после своего первого уничтожения. Я выполнил свою работу. Я забрал россиянина с поля боя и превратил его в удобрение. Это на самом деле ощущалось, как будто я в кого-то врезался игрушкой".

