Дронщики "Хартії" намагаються знищувати до 50 тис. окупантів на місяць, - The Times

Пілоти українських БпЛА прагнуть досягти мети, поставленої міністром оборони, - щомісяця ліквідовувати 50 тис. російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання The Times.

21-річний боєць бригади "Хартія" із позивним Стріг, який виконує пошуково-знищувальні місії проти російських операторів БплА на північ від Харкова каже:

"Я не ставив собі за мету бути суддею, присяжними та катом. Але катом я став. І мене це влаштовує… Вбивство стає другою натурою. Це найлегша річ у світі. Деякі люди хочуть відчувати співчуття до всіх. Я - ні".

Стріг - румун, який проживав у Великій Британії та виїхав у 2024 році, щоб долучитися до взводу дронщиків бригади "Хартія", що спеціалізується на пошуку та знищенні російських операторів дронів.

Воїни "Хартії" Стріг та Коала

Мета - 50 тисяч ліквідованих окупантів

Журналісти нагадали, що збільшення кількості втрат російських військових стало центральною стратегією для українських пілотів безпілотників цього року. Міністр оборони країни Михайло Федоров заявив журналістам, що Україна прагне ліквідовувати 50 000 окупантів щомісяця.

Так чином планують "зробити ціну війни для Росії непідйомною, тим самим просуваючи мир через силу".

Автори зазначають, що здатність Кремля проводити операції в Україні залежить від його здатності щомісяця замінювати більше солдатів, ніж він. Наразі, за західними оцінками, Росія щомісяця зазнає від 30 000 до 35 000 втрат в Україні.

Можливість замінювати вже під питанням. У грудні минулого року 33 200 загиблих і поранених Росії за місяць перевищили 27 400 новонабраних контрактників.

Автори припускають, що якщо втрати РФ зростуть до 50 тис. на місяць, то Путін може бути змушений оголосити мобілізацію.

Стріг та інші добровольці працюють під командуванням молодшого лейтенанта бригади "Хартія" Юрія Бутусова, який очолює спеціалізований взвод дронів.

The Times пише, що підрозділ, сформований у серпні 2025 року, залучив до своїх лав багатьох українських та іноземних фахівців.

Зокрема, там служить 26-річна українка Аліна Шух — колишня чемпіонка світу з метання списа та семиборства серед юніорів до 20 років.

Аліна Шух

Майже 10% чисельності взводу становлять іноземні добровольці, а один з інженерів підрозділу - громадянин Японії з позивним Хіроші.

Хіроші

25-річний австралієць із позивним Коала, який служить у підрозділі Бутусова, каже: "Я нічого не відчував після свого першого знищення. Я виконав свою роботу. Я забрав росіянина з поля бою та перетворив його на добриво. Це насправді відчувалося, ніби я в когось влетів іграшкою".

