20-річний пілот БпЛА може ліквідувати більше ворогів, ніж снайпер з 20-річним досвідом, - командир взводу безпілотних систем "Хартії" Бутусов

У бригаді "Хартія" зосереджуються на знищенні російських пілотів БпЛА, оскільки їхня підготовка та навчання для ворога є надто дорогою.

Про це йдеться в матеріалі The Times, передає Цензор.НЕТ.

Вплив дронів

Дрони стали найефективнішою системою знищення на всьому фронті, наразі до 88 відсотків втрат з обох сторін - через дрони.

"Якщо вам подобаються ігри, вам подобається PlayStation і ви хочете воювати, то у вас є навички, щоб стати воїном, який спеціалізується на дронах", - каже командир взводу безпілотних систем бригади "Хартія" Юрій Бутусов.

Командир взводу зазначає, що зараз 20-річний пілот з правильними навичками може ліквідувати більше ворогів, ніж снайпер з 20-річним досвідом.

Знищення пілотів російських БпЛА

The Times пише, що дрони на фронті зараз відповідають і за знищення ворога, і за поповнення запасів, і за спостереження та розвідку, і за евакуацію поранених. Тому знищення пілотів дронів стало основною метою обох сторін.

"Щоб ефективно виконувати свою роботу, ми повинні знищувати їхніх пілотів безпілотників. Знищення пілотів коштує росіянам дорого. Навчання нового пілота – це дорого та трудомістко. Ми також атакуємо їхні транспортні засоби та логістику. ... Але наша головна мета – знищити їхніх пілотів. І зробити це ефективно – це мистецтво", - наголосив Бутусов.

Видання розповіло про створення у 2024 році російського підрозділу "Рубікон", що спеціалізувався на знищенні українських логістичних ліній та пілотів безпілотників.

"Рубікон", надзвичайно ефективний у перший рік своєї діяльності, діяв у діапазоні від 10 до 40 кілометрів позаду фронту: у зоні, відомій як "оперативна глибина", яка є ключовою для постачання та контролю фронті, зазначають журналісти.

Тому зараз в Україні хочуть наслідувати та перевершити ранні успіхи "Рубікону".

Взвод Бутусова використовує кілька дронів у кожній місії для знищення російських пілотів. Щоб запустити 15-кілограмовий оптоволоконний дрон у ліс, крізь дерева, знайти щілину в сітці, а потім запустити дрон в отвір бункера російського пілота, потрібні гострі навички мікропілотування, кажуть військові.

