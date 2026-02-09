20-річний пілот БпЛА може ліквідувати більше ворогів, ніж снайпер з 20-річним досвідом, - командир взводу безпілотних систем "Хартії" Бутусов

Як дронарі Хартії знищують окупантів на Харківщині?

У бригаді "Хартія" зосереджуються на знищенні російських пілотів БпЛА, оскільки їхня підготовка та навчання для ворога є надто дорогою.

Про це йдеться в матеріалі The Times, передає Цензор.НЕТ.

Вплив дронів

Дрони стали найефективнішою системою знищення на всьому фронті, наразі до 88 відсотків втрат з обох сторін - через дрони. 

"Якщо вам подобаються ігри, вам подобається PlayStation і ви хочете воювати, то у вас є навички, щоб стати воїном, який спеціалізується на дронах", - каже командир взводу безпілотних систем бригади "Хартія" Юрій Бутусов.

Командир взводу зазначає, що зараз 20-річний пілот з правильними навичками може ліквідувати більше ворогів, ніж снайпер з 20-річним досвідом.

Знищення пілотів російських БпЛА

The Times пише, що дрони на фронті зараз відповідають і за знищення ворога, і за поповнення запасів, і за спостереження та розвідку, і за евакуацію поранених. Тому знищення пілотів дронів стало основною метою обох сторін.

"Щоб ефективно виконувати свою роботу, ми повинні знищувати їхніх пілотів безпілотників. Знищення пілотів коштує росіянам дорого. Навчання нового пілота – це дорого та трудомістко. Ми також атакуємо їхні транспортні засоби та логістику. ... Але наша головна мета – знищити їхніх пілотів. І зробити це ефективно – це мистецтво", - наголосив Бутусов.

Видання розповіло про створення у 2024 році російського підрозділу "Рубікон", що спеціалізувався на знищенні українських логістичних ліній та пілотів безпілотників.

"Рубікон", надзвичайно ефективний у перший рік своєї діяльності, діяв у діапазоні від 10 до 40 кілометрів позаду фронту: у зоні, відомій як "оперативна глибина", яка є ключовою для постачання та контролю фронті, зазначають журналісти.

Тому зараз в Україні хочуть наслідувати та перевершити ранні успіхи "Рубікону".

Взвод Бутусова використовує кілька дронів у кожній місії для знищення російських пілотів. Щоб запустити 15-кілограмовий оптоволоконний дрон у ліс, крізь дерева, знайти щілину в сітці, а потім запустити дрон в отвір бункера російського пілота, потрібні гострі навички мікропілотування, кажуть військові.

Снайпер - еліта збройних сил Усіх країн Світу. Як кажуть "штучний товар". Не принижуючи ролі оператора БЛА - некоректне порівняння. І в одному і у другому головне голова, мозок і навички. Як 20 ні молоді хлопці впораються з психічним ставленням до "роботи" і звільнившись після війни - головне. Іграшки - стрілялки - це одне. А вбивати,хоча б і заклятого ворога - це зовсім інше...і з цим жити далі...Дай їм Боже,тим операторам, не плутати ігри з життям і смертю....Героям Слава! Якщо вони дійсно Герої - то спеціальність військова не так і важна!
09.02.2026 15:06
Скажіть "дякую" верховному, що пустив всіх 20-ти річних покращувати демографію ЄС.
09.02.2026 15:26
Молодці козаки та козачки.
У процесі забаранівання скота з тавром "россиянин" гарний результат дають комплексні заходи.
09.02.2026 14:59
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=mvo4VLUXm-o ЗСУ: Реальність: Вони Почули Дрон Лише За 5 Метрів… Але Було Вже Пізно (8:02)
09.02.2026 14:47
Це що? Применшення важливості мужиків, які тепер лежать, і вицілюють кацапську гнидоту? Надіюсь, що не так.
09.02.2026 14:50
09.02.2026 14:59
Юрій правий у всьому.Снайпер це майже минуле,марксмен так,потрібен.А дронщики,взагалі топи,поки що.Поки ШІ не замінив їх,хоча б частково.
09.02.2026 15:04
Так я і не спереичаюсь, але на мою, субєктивну, думку комплексні заходи дають більше результату.
Ось наприклад, мінуле. А ось **********.
09.02.2026 15:22
Для дрона все одно яка броня,чисто так ото
09.02.2026 15:30
09.02.2026 15:06
Найкращими дронщиками (за психо-фізіологічними параметрами) мають бути підлітки 14-17 років.
Повна відсутність емпатії та сумніаів, мінімальні витрати на утримання (форма - футболка + шорти, харчування - чіпси + кола).
09.02.2026 15:11
Статистика втрат дуже велика
09.02.2026 15:12
09.02.2026 15:26
дивлячись КОГО ліквідувати-можна 100 бурятів, а можна одного гінірала. а краще хйла.
09.02.2026 15:27
 
 