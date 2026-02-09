Бои на Купянском направлении
2 865 12

20-летний пилот БПЛА может ликвидировать больше врагов, чем снайпер с 20-летним опытом, - командир взвода беспилотных систем "Хартія" Бутусов

Как дронари Хартии уничтожают оккупантов в Харьковской области?

В бригаде "Хартія" сосредоточены на уничтожении российских пилотов БПЛА, поскольку их подготовка и обучение для врага являются слишком дорогостоящими.

Об этом говорится в материале The Times, передает Цензор.НЕТ.

Влияние дронов

Дроны стали самой эффективной системой уничтожения на всем фронте, сейчас до 88 процентов потерь с обеих сторон - из-за дронов. 

"Если вам нравятся игры, вам нравится PlayStation и вы хотите воевать, то у вас есть навыки, чтобы стать воином, специализирующимся на дронах", - говорит командир взвода беспилотных систем бригады "Хартія" Юрий Бутусов.

Командир взвода отмечает, что сейчас 20-летний пилот с правильными навыками может ликвидировать больше врагов, чем снайпер с 20-летним опытом.

Уничтожение пилотов российских БпЛА

The Times пишет, что дроны на фронте сейчас отвечают и за уничтожение врага, и за пополнение запасов, и за наблюдение и разведку, и за эвакуацию раненых. Поэтому уничтожение пилотов дронов стало основной целью обеих сторон.

"Чтобы эффективно выполнять свою работу, мы должны уничтожать их пилотов беспилотников. Уничтожение пилотов обходится россиянам дорого. Обучение нового пилота – это дорого и трудоемко. Мы также атакуем их транспортные средства и логистику. ... Но наша главная цель – уничтожить их пилотов. И сделать это эффективно – это искусство", – подчеркнул Бутусов.

Читайте также: "Хартія" тайно окружала Купянск, пока Путин праздновал его "захват", - The Times

Издание рассказало о создании в 2024 году российского подразделения "Рубикон", специализировавшегося на уничтожении украинских логистических линий и пилотов беспилотников.

"Рубикон", чрезвычайно эффективный в первый год своей деятельности, действовал в диапазоне от 10 до 40 километров позади фронта: в зоне, известной как "оперативная глубина", которая является ключевой для снабжения и контроля фронта, отмечают журналисты.

Поэтому сейчас в Украине хотят повторить и превзойти ранние успехи "Рубикона".

Взвод Бутусова использует несколько дронов в каждой миссии для уничтожения российских пилотов. Чтобы запустить 15-килограммовый оптоволоконный дрон в лес, сквозь деревья, найти щель в сетке, а затем запустить дрон в отверстие бункера российского пилота, нужны острые навыки микропилотирования, говорят военные.

Читайте: Минус 1000 оккупантов и почти 2000 дронов. 2-й корпус НГУ "Хартія" обнародовал потери врага за январь. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

боевые действия Бутусов Юрий Харьковская область Купянский район Купянск Бригада НГУ Хартия
Топ комментарии
+5
Снайпер - еліта збройних сил Усіх країн Світу. Як кажуть "штучний товар". Не принижуючи ролі оператора БЛА - некоректне порівняння. І в одному і у другому головне голова, мозок і навички. Як 20 ні молоді хлопці впораються з психічним ставленням до "роботи" і звільнившись після війни - головне. Іграшки - стрілялки - це одне. А вбивати,хоча б і заклятого ворога - це зовсім інше...і з цим жити далі...Дай їм Боже,тим операторам, не плутати ігри з життям і смертю....Героям Слава! Якщо вони дійсно Герої - то спеціальність військова не так і важна!
09.02.2026 15:06 Ответить
+4
Скажіть "дякую" верховному, що пустив всіх 20-ти річних покращувати демографію ЄС.
09.02.2026 15:26 Ответить
+3
Молодці козаки та козачки.
У процесі забаранівання скота з тавром "россиянин" гарний результат дають комплексні заходи.
09.02.2026 14:59 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=mvo4VLUXm-o ЗСУ: Реальність: Вони Почули Дрон Лише За 5 Метрів… Але Було Вже Пізно (8:02)
09.02.2026 14:47 Ответить
Це що? Применшення важливості мужиків, які тепер лежать, і вицілюють кацапську гнидоту? Надіюсь, що не так.
09.02.2026 14:50 Ответить
09.02.2026 14:59 Ответить
Юрій правий у всьому.Снайпер це майже минуле,марксмен так,потрібен.А дронщики,взагалі топи,поки що.Поки ШІ не замінив їх,хоча б частково.
09.02.2026 15:04 Ответить
Так я і не спереичаюсь, але на мою, субєктивну, думку комплексні заходи дають більше результату.
Ось наприклад, мінуле. А ось **********.
09.02.2026 15:22 Ответить
Для дрона все одно яка броня,чисто так ото
09.02.2026 15:30 Ответить
09.02.2026 15:06 Ответить
Найкращими дронщиками (за психо-фізіологічними параметрами) мають бути підлітки 14-17 років.
Повна відсутність емпатії та сумніаів, мінімальні витрати на утримання (форма - футболка + шорти, харчування - чіпси + кола).
09.02.2026 15:11 Ответить
Статистика втрат дуже велика
09.02.2026 15:12 Ответить
09.02.2026 15:26 Ответить
дивлячись КОГО ліквідувати-можна 100 бурятів, а можна одного гінірала. а краще хйла.
09.02.2026 15:27 Ответить
 
 