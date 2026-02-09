20-летний пилот БПЛА может ликвидировать больше врагов, чем снайпер с 20-летним опытом, - командир взвода беспилотных систем "Хартія" Бутусов
В бригаде "Хартія" сосредоточены на уничтожении российских пилотов БПЛА, поскольку их подготовка и обучение для врага являются слишком дорогостоящими.
Об этом говорится в материале The Times, передает Цензор.НЕТ.
Влияние дронов
Дроны стали самой эффективной системой уничтожения на всем фронте, сейчас до 88 процентов потерь с обеих сторон - из-за дронов.
"Если вам нравятся игры, вам нравится PlayStation и вы хотите воевать, то у вас есть навыки, чтобы стать воином, специализирующимся на дронах", - говорит командир взвода беспилотных систем бригады "Хартія" Юрий Бутусов.
Командир взвода отмечает, что сейчас 20-летний пилот с правильными навыками может ликвидировать больше врагов, чем снайпер с 20-летним опытом.
Уничтожение пилотов российских БпЛА
The Times пишет, что дроны на фронте сейчас отвечают и за уничтожение врага, и за пополнение запасов, и за наблюдение и разведку, и за эвакуацию раненых. Поэтому уничтожение пилотов дронов стало основной целью обеих сторон.
"Чтобы эффективно выполнять свою работу, мы должны уничтожать их пилотов беспилотников. Уничтожение пилотов обходится россиянам дорого. Обучение нового пилота – это дорого и трудоемко. Мы также атакуем их транспортные средства и логистику. ... Но наша главная цель – уничтожить их пилотов. И сделать это эффективно – это искусство", – подчеркнул Бутусов.
Издание рассказало о создании в 2024 году российского подразделения "Рубикон", специализировавшегося на уничтожении украинских логистических линий и пилотов беспилотников.
"Рубикон", чрезвычайно эффективный в первый год своей деятельности, действовал в диапазоне от 10 до 40 километров позади фронта: в зоне, известной как "оперативная глубина", которая является ключевой для снабжения и контроля фронта, отмечают журналисты.
Поэтому сейчас в Украине хотят повторить и превзойти ранние успехи "Рубикона".
Взвод Бутусова использует несколько дронов в каждой миссии для уничтожения российских пилотов. Чтобы запустить 15-килограммовый оптоволоконный дрон в лес, сквозь деревья, найти щель в сетке, а затем запустить дрон в отверстие бункера российского пилота, нужны острые навыки микропилотирования, говорят военные.
