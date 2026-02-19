Клименко відзначив нагородами військових "Хартії", які стримують ворога на Куп’янському напрямку. ФОТОрепортаж

Під час візиту до Харківської області міністр внутрішніх справ Ігор Клименко серед іншого відвідав захисників 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія", які стримують ворога на Куп’янському напрямку.

Про це повідомляє пресслужба МВС України, інформує Цензор.НЕТ.

Харківщина під постійними обстрілами

Під час перебування у регіоні Клименко зазначив, що увага усіх працівників органів та підрозділів системи МВС зосереджена, насамперед, на безпеці мешканців прифронтових громад.

"Область під постійними ударами ворога. Від початку 2026 року - майже 740 обстрілів, половина з них - дронами. росія нещадно б’є по цивільних: пошкоджено понад 1200 об’єктів, в області, на жаль, цьогоріч вже 62 загиблих, серед яких 5 дітей",- сказав міністр.

Перебуваючи на Харківщині, Клименко зустрівся із поліцейськими та рятувальниками, які цілодобово забезпечують безпеку, головне – під час постійних російських обстрілів. Щодоби на чергуванні у регіоні понад 500 рятувальників – вони першими прибувають на місце російських ударів: гасять пожежі, рятують та підтримують потерпілих, розбирають завали.

Також на Харківщині у зведених загонах працюють ДСНСники з інших регіонів. За словами Клименка, МВС вже працює над дооснащенням підрозділів новою технікою й роботизованими комплексами - щоб невідкладно рятувати там, де ризик для людей завеликий. Особливо це стосується обʼєктів критичної інфраструктури.

Евакуація

Значну увагу під час перебування на Харківщині очільник МВС приділив питанню евакуації з прифронтових громад.

"За час заходів поліцейські вивезли понад 2800 людей, серед них - 153 дитини. У 2026-му - 285 осіб, з яких 46 дітей. В середньому в області всіма залученими підрозділами щодня евакуйовують близько 40 людей",- сказав очільник відомства.

Міністр додав, що під загрозою російських ударів щоденно перебуває понад 13 тисяч жителів у 16-ти громадах Харківщини.

Прикордонники і нацгвардійці стримують ворога

За словами міністра, військовослужбовці системи МВС пліч-о-пліч з іншими військовими Сил безпеки та оборони міцно тримають цю ділянку фронту. Окремо Клименко відзначив 2-й корпус Нацгвардії "Хартія" під командуванням Ігоря Оболєнського.

"Підрозділи корпусу демонструють стійкість і не лише стримують наступ ворога на Куп’янському напрямку, а й проводять результативні ударно-пошукові дії", - заявив міністр.

Під час перебування на Харківщині Клименко поспілкувався з прикордонниками, гвардійцями, рятувальниками та поліцейськими.

За сміливість, відданість та захист України вони отримали державні та відомчі нагороди.

