Третій армійський корпус та корпус "Хартія" підписали меморандум про розробку програм підготовки для ЗСУ

Командири Третього армійського корпусу Збройних Сил України та Другого корпусу Національної гвардії України "Хартія" підписали Меморандум про співпрацю. Мета — напрацювати спільні програми підготовки особового складу.

Проєкт "Взаємна сумісність для ефективності на полі бою та збереження життів" поєднуватиме український бойовий досвід та найкращі практики країн НАТО. Ідеться про адаптацію західних підходів до реалій сучасної високотехнологічної війни та викорінення пережитків пострадянської спадщини.

"Єдине підґрунтя перемоги — навченість і досвід армії. Українське військо має унікальний бойовий досвід, і настав час перетворити його на потужну школу. З 2015 року командування 3-го армійського корпусу адаптує найефективніші підходи НАТО у підготовці особового складу, - говорить бригадний генерал Андрій Білецький, командир Третього армійського корпусу.

Андрій Білецький

Підготовка воїнів

За його словами, вже створено Військову школу імені Євгена Коновальця.

Також впроваджено культуру управління за принципами Mission Command — із готовністю кожного, від солдата до генерала, ухвалювати рішення у межах своєї компетенції й нести відповідальність. Ця модель була масштабована від батальйону до корпусу.

"Продовжуємо розвивати її разом із "Хартією" і готові ділитися напрацюваннями з іншими підрозділами", - додав Білецький.

Нові методики стосуватимуться базової військової підготовки, підготовки сержантів, перепідготовки молодшого офіцерського складу, уніфікації термінології, стандартів технічної сумісності, медичного забезпечення та підготовки тощо.

"Коли підрозділи говорять однією професійною мовою, використовують однакові процедури планування, мають однаковий рівень підготовки — вони стають взаємосумісними. Це будує в армії довіру та дає можливість застосувати принцип mission command (делегованого керівництва). А це, своєю чергою, є передумовою успіху на полі бою, - зазначає полковник Ігор Оболєнський, командир корпусу "Хартія".

Ігор Оболєнський

За словами полковника, вони почали застосовувати стандарти НАТО ще у 2016 році зі створення бригади швидкого реагування, тепер відомої як "Рубіж". Її структура та управління були побудовані за принципом військових підрозділів країн-членів НАТО. Згодом ці ж принципи лягли в основу "Хартії" — спочатку ДФТГ, потім бригади, а тепер і корпусу, у який входить бригада "Рубіж"".

Третій армійський корпус та "Хартія" боронять Харківщину, тому посилення координації та обмін досвідом дозволять ефективніше давати відсіч противнику та зберігати життя бійців. Спільна платформа буде відкритою для решти підрозділів Сил Оборони України (СОУ), які зможуть передавати досвід і долучатися до підготовки матеріалів та методик.

Меморандум про співпрацю між Третім армійським корпусом та "Хартією" — це системний намір перетворення бойового досвіду на стандарти підготовки, які можуть бути впроваджені для всієї української армії.

