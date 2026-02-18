Наш управлінський досвід є стандартом, який переймають країни НАТО, - Білецький

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький розповів в інтерв’ю ICTV про трансформацію свого підрозділу в міжнародний центр військових інновацій.

За його словами, корпус не просто використовує західну допомогу, а сам виступає експортером унікальних управлінських рішень.

Білецький підкреслив, що створена в корпусі інфраструктура, зокрема школа інновацій, має філії в країнах Альянсу за сприяння їхніх міністерств оборони.

"Ми були піонерами ще в березні 22-го року. Перші "мавіки" над Мощуном підіймали ми, і це викликало велике здивування в інших", – згадує Білецький початок технологічного шляху "Трійки".

Наразі у корпусі працює перша в Україні школа операторів наземних роботизованих комплексів, куди активно залучають молодь.

Командир переконаний, геймери найкраще справляються з ігровізацією сучасної війни.

"Хто краще за геймерів впорається з цією задачею? Вони дають реальний результат", – зазначив командир.

За такого підходу завдання керівництва – створити екосистему, де інтелект фахівців максимально ефективно замінює людей на полі бою.