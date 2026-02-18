1 666 17

Наш управлінський досвід є стандартом, який переймають країни НАТО, - Білецький

Білецький: "Третій корпус" став експортером військових інновацій

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький розповів в інтерв’ю ICTV про трансформацію свого підрозділу в міжнародний центр військових інновацій.

За його словами, корпус не просто використовує західну допомогу, а сам виступає експортером унікальних управлінських рішень.

Білецький підкреслив, що створена в корпусі інфраструктура, зокрема школа інновацій, має філії в країнах Альянсу за сприяння їхніх міністерств оборони.

"Ми були піонерами ще в березні 22-го року. Перші "мавіки" над Мощуном підіймали ми, і це викликало велике здивування в інших", – згадує Білецький початок технологічного шляху "Трійки".

Наразі у корпусі працює перша в Україні школа операторів наземних роботизованих комплексів, куди активно залучають молодь.

Командир переконаний, геймери найкраще справляються з ігровізацією сучасної війни.

"Хто краще за геймерів впорається з цією задачею? Вони дають реальний результат", – зазначив командир.

За такого підходу завдання керівництва – створити екосистему, де інтелект фахівців максимально ефективно замінює людей на полі бою.

Топ коментарі
+9
Ваш управлінський досвід це на дев'ятому році війни, на одному з головних напрямків наступу ворога, за наявності даних розвідок (в т.ч. США), примудритись за раз здати в полон 2500 військових (таке вже бувало взагалі?), збрехати мудрому народу, що це евакуація, і по-тихому усе зам'яти.
18.02.2026 11:24 Відповісти
+8
А до чого тут Білецький з його досвідом? З Азовом і Маріупелем до лідора. Це його "здобутки".
18.02.2026 11:29 Відповісти
+8
Таке враження, що крім командира третього корпусу білецького інших командирів не існує
18.02.2026 12:11 Відповісти
Пісец заходу, потонуть в офшорах і злиднях.
18.02.2026 11:17 Відповісти
Фото иллюстративное, бо на нем еще полковник.
18.02.2026 11:18 Відповісти
яйця по 17,міністр програміст,командувач з країни окупанта,...... чи цвинтарі переймають,та мацковске бусіпсо з вулиць???хоча ні,є ,,допзарабіток,, котиків з дшб у тилу на мирняку......ділитися є чим
18.02.2026 11:21 Відповісти
І при всьому цьому кодлі ЗСУ вже скоро чотири роки як стримують "вторую армію міра".
18.02.2026 11:23 Відповісти
А надали скільки вього?
18.02.2026 13:29 Відповісти
У порівнянні з тим, скільки всього отримала від КНДР та Ірану, і мала/випускає русня?
18.02.2026 14:57 Відповісти
Все дається в результаті,а управління-це внутрішні правила якої би то не було структури для досягнення успішних результатів.
18.02.2026 11:22 Відповісти
Билецкий в Мариуполе 22 не был(как и 3 ОШБр), так шо тут мимо.
18.02.2026 11:28 Відповісти
Звісно бувало. Під Києвом, Уманню, Барвінковим. І там сильно побільше двох з половиною тисяч в оточення потрапило.
18.02.2026 11:51 Відповісти
Гроші марширують попереду принципів. Білецький тільки міняє хазяїв.
18.02.2026 11:46 Відповісти
Техніка натівська в мислення і управління совкове , не важко здогадатися який буде результат кінцевий.
18.02.2026 11:50 Відповісти
https://images.unian.net/photos/2019_03/thumb_files/1200_0_1552741110-9834.jpg
18.02.2026 11:50 Відповісти
У остальных 19 командиров корпусов СОУ на интервью нет времени, судя по всему.
18.02.2026 12:20 Відповісти
ну метит он как минимум в следующий парламент, вот и пиарится круглосуточно)))
18.02.2026 12:54 Відповісти
 
 