РУС
Новости Развитие оборонных инноваций
607 12

Наш управленческий опыт является стандартом, который перенимают страны НАТО, - Билецкий

Белецкий: "Третий корпус" стал экспортером военных инноваций

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий рассказал в интервью ICTV о трансформации своего подразделения в международный центр военных инноваций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, корпус не просто использует западную помощь, а сам выступает экспортером уникальных управленческих решений.

Белецкий подчеркнул, что созданная в корпусе инфраструктура, в частности школа инноваций, имеет филиалы в странах Альянса при содействии их министерств обороны.

"Мы были пионерами еще в марте 22-го года. Первые "мавики" над Мощуном поднимали мы, и это вызвало большое удивление у других", - вспоминает Билецкий начало технологического пути "Тройки".

Сейчас в корпусе работает первая в Украине школа операторов наземных роботизированных комплексов, куда активно привлекают молодежь.

Командир убежден, что геймеры лучше всего справляются с игровизацией современной войны.

"Кто лучше геймеров справится с этой задачей? Они дают реальный результат", – отметил командир.

При таком подходе задача руководства – создать экосистему, где интеллект специалистов максимально эффективно заменяет людей на поле боя.

Пісец заходу, потонуть в офшорах і злиднях.
показать весь комментарий
18.02.2026 11:17 Ответить
Фото иллюстративное, бо на нем еще полковник.
показать весь комментарий
18.02.2026 11:18 Ответить
яйця по 17,міністр програміст,командувач з країни окупанта,...... чи цвинтарі переймають,та мацковске бусіпсо з вулиць???хоча ні,є ,,допзарабіток,, котиків з дшб у тилу на мирняку......ділитися є чим
показать весь комментарий
18.02.2026 11:21 Ответить
І при всьому цьому кодлі ЗСУ вже скоро чотири роки як стримують "вторую армію міра".
показать весь комментарий
18.02.2026 11:23 Ответить
Все дається в результаті,а управління-це внутрішні правила якої би то не було структури для досягнення успішних результатів.
показать весь комментарий
18.02.2026 11:22 Ответить
Ваш управлінський досвід це на дев'ятому році війни, на одному з головних напрямків наступу ворога, за наявності даних розвідок (в т.ч. США), примудритись за раз здати в полон 2500 військових (таке вже бувало взагалі?), збрехати мудрому народу, що це евакуація, і по-тихому усе зам'яти.
показать весь комментарий
18.02.2026 11:24 Ответить
Билецкий в Мариуполе 22 не был(как и 3 ОШБр), так шо тут мимо.
показать весь комментарий
18.02.2026 11:28 Ответить
А до чого тут Білецький з його досвідом? З Азовом і Маріупелем до лідора. Це його "здобутки".
показать весь комментарий
18.02.2026 11:29 Ответить
Звісно бувало. Під Києвом, Уманню, Барвінковим. І там сильно побільше двох з половиною тисяч в оточення потрапило.
показать весь комментарий
18.02.2026 11:51 Ответить
Гроші марширують попереду принципів. Білецький тільки міняє хазяїв.
показать весь комментарий
18.02.2026 11:46 Ответить
Техніка натівська в мислення і управління совкове , не важко здогадатися який буде результат кінцевий.
показать весь комментарий
18.02.2026 11:50 Ответить
показать весь комментарий
18.02.2026 11:50 Ответить
 
 