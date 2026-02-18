Наш управленческий опыт является стандартом, который перенимают страны НАТО, - Билецкий

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий рассказал в интервью ICTV о трансформации своего подразделения в международный центр военных инноваций.

По его словам, корпус не просто использует западную помощь, а сам выступает экспортером уникальных управленческих решений.

Белецкий подчеркнул, что созданная в корпусе инфраструктура, в частности школа инноваций, имеет филиалы в странах Альянса при содействии их министерств обороны.

"Мы были пионерами еще в марте 22-го года. Первые "мавики" над Мощуном поднимали мы, и это вызвало большое удивление у других", - вспоминает Билецкий начало технологического пути "Тройки".

Сейчас в корпусе работает первая в Украине школа операторов наземных роботизированных комплексов, куда активно привлекают молодежь.

Командир убежден, что геймеры лучше всего справляются с игровизацией современной войны.

"Кто лучше геймеров справится с этой задачей? Они дают реальный результат", – отметил командир.

При таком подходе задача руководства – создать экосистему, где интеллект специалистов максимально эффективно заменяет людей на поле боя.