Интеграция "старых" бригад в корпус Билецкого кардинально улучшает моральное состояние бойцов

Директор оборонных программ "Украинского института будущего" Сергей Галушко уверен, что интеграция новых частей в 3-й армейский корпус приносит быстрые положительные результаты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в эфире Радио NV он прокомментировал опыт 125-й бригады, где после вхождения в состав корпуса Андрея Билецкого бойцы отмечают существенное улучшение организации и управления.

"Это не просто замена командиров, это система выращивания сержантского состава и офицеров тактического звена. Когда боец видит, что командир относится к людям не как к ресурсу, а система работает на его защиту – проблема дезертирства исчезает сама собой", – подытожил эксперт.

