Новости Третья штурмовая стала Третьим армейским корпусом
Интеграция "старых" бригад в корпус Билецкого кардинально улучшает моральное состояние бойцов

Третий армейский корпус

Директор оборонных программ "Украинского института будущего" Сергей Галушко уверен, что интеграция новых частей в 3-й армейский корпус приносит быстрые положительные результаты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в эфире Радио NV он прокомментировал опыт 125-й бригады, где после вхождения в состав корпуса Андрея Билецкого бойцы отмечают существенное улучшение организации и управления.

"Это не просто замена командиров, это система выращивания сержантского состава и офицеров тактического звена. Когда боец видит, что командир относится к людям не как к ресурсу, а система работает на его защиту – проблема дезертирства исчезает сама собой", – подытожил эксперт.

А що з генералами робити, яким звання давали під новостворені бригади? Хоч і в бригаді було 70-50% чисельності . Що назад полковниками робити? Вони на це не домовлялись.
09.02.2026 15:49 Ответить
почалося...
09.02.2026 16:00 Ответить
09.02.2026 16:08 Ответить
Так а він вже давно не доброволець, а на зарплатні ОП та Ахметова.
Тепер не мона, а нуна і обов'язково з заглотом.

А про "ні шагу назад з Золотого" та нагород з рук ухилянта - чого не пам'ятає, того не було.

Чого тільки Білецький не казав ще з часів колаборації з Дугіним...
09.02.2026 17:43 Ответить
Про зарплату ОП та Ахметова вигадав, поки на дивані "оборону" тримав? Поки ти тут про "заглоти" фантазуєш, 3-й АК перемелює русню. Сходи розкажи пацанам в окопах в Лиман про "зарплату Ахметова", там хлопці оцінять твій гумор, якщо встигнеш добігти. Ось тут якраз по полицях розкладено, хто і на що насправді працює: https://blogs.korrespondent.net/blog/events/4853649/»
10.02.2026 11:40 Ответить
Так, старих чи нових? В заголовку "старих", а в тексті "нових"
09.02.2026 16:19 Ответить
"Всі хочуть до Білецького! Навіть ті що не хочуть!"
09.02.2026 16:24 Ответить
33 збитих шахеда за ніч і мінімальне СЗЧ - це факти. Можна скільки завгодно тут гадити коментами, але досвід Білецького в управлінні максимально ефективний. Таких би корпусів ще штук п'ять - і ситуація на фронті була б іншою.
10.02.2026 11:30 Ответить
 
 