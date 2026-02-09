Новини Третя штурмова стала Третім армійським корпусом
7 517 9

Інтеграція "старих" бригад до корпусу Білецького кардинально покращує моральний стан бійців

Третій армійський корпус

Директор оборонних програм "Українського інституту майбутнього" Сергій Галушко впевнений, що інтеграція нових частин до 3-го армійського корпусу приносить швидкі позитивні результати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в ефірі в ефірі Радіо NV він прокоментував досвід 125-ї бригади, де після входу до складу корпусу Андрія Білецького бійці відзначають суттєве покращення організації та управління.

"Це не просто заміна командирів, це система вирощування сержантського складу та офіцерів тактичної ланки. Коли боєць бачить, що командир ставиться до людей не як до ресурсу, а система працює на його захист – проблема дезертирства зникає сама собою", – підсумував експерт.

А що з генералами робити, яким звання давали під новостворені бригади? Хоч і в бригаді було 70-50% чисельності . Що назад полковниками робити? Вони на це не домовлялись.
09.02.2026 15:49 Відповісти
почалося...
09.02.2026 16:00 Відповісти
09.02.2026 16:08 Відповісти
Так а він вже давно не доброволець, а на зарплатні ОП та Ахметова.
Тепер не мона, а нуна і обов'язково з заглотом.

А про "ні шагу назад з Золотого" та нагород з рук ухилянта - чого не пам'ятає, того не було.

Чого тільки Білецький не казав ще з часів колаборації з Дугіним...
09.02.2026 17:43 Відповісти
Про зарплату ОП та Ахметова вигадав, поки на дивані "оборону" тримав? Поки ти тут про "заглоти" фантазуєш, 3-й АК перемелює русню. Сходи розкажи пацанам в окопах в Лиман про "зарплату Ахметова", там хлопці оцінять твій гумор, якщо встигнеш добігти. Ось тут якраз по полицях розкладено, хто і на що насправді працює: https://blogs.korrespondent.net/blog/events/4853649/»
10.02.2026 11:40 Відповісти
Так, старих чи нових? В заголовку "старих", а в тексті "нових"
09.02.2026 16:19 Відповісти
"Всі хочуть до Білецького! Навіть ті що не хочуть!"
09.02.2026 16:24 Відповісти
33 збитих шахеда за ніч і мінімальне СЗЧ - це факти. Можна скільки завгодно тут гадити коментами, але досвід Білецького в управлінні максимально ефективний. Таких би корпусів ще штук п'ять - і ситуація на фронті була б іншою.
10.02.2026 11:30 Відповісти
 
 