Інтеграція "старих" бригад до корпусу Білецького кардинально покращує моральний стан бійців
Директор оборонних програм "Українського інституту майбутнього" Сергій Галушко впевнений, що інтеграція нових частин до 3-го армійського корпусу приносить швидкі позитивні результати.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в ефірі в ефірі Радіо NV він прокоментував досвід 125-ї бригади, де після входу до складу корпусу Андрія Білецького бійці відзначають суттєве покращення організації та управління.
"Це не просто заміна командирів, це система вирощування сержантського складу та офіцерів тактичної ланки. Коли боєць бачить, що командир ставиться до людей не як до ресурсу, а система працює на його захист – проблема дезертирства зникає сама собою", – підсумував експерт.
Тепер не мона, а нуна і обов'язково з заглотом.
А про "ні шагу назад з Золотого" та нагород з рук ухилянта - чого не пам'ятає, того не було.
Чого тільки Білецький не казав ще з часів колаборації з Дугіним...