Інтеграція "старих" бригад до корпусу Білецького кардинально покращує моральний стан бійців

Директор оборонних програм "Українського інституту майбутнього" Сергій Галушко впевнений, що інтеграція нових частин до 3-го армійського корпусу приносить швидкі позитивні результати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в ефірі в ефірі Радіо NV він прокоментував досвід 125-ї бригади, де після входу до складу корпусу Андрія Білецького бійці відзначають суттєве покращення організації та управління.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Це не просто заміна командирів, це система вирощування сержантського складу та офіцерів тактичної ланки. Коли боєць бачить, що командир ставиться до людей не як до ресурсу, а система працює на його захист – проблема дезертирства зникає сама собою", – підсумував експерт.

Також читайте: Реакція на рекрутингову кампанію 3-го АК "Ми тут, щоб жити": Це те, за що воюють українці