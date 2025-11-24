Реакція на рекрутингову кампанію 3-го АК "Ми тут, щоб жити": Це те, за що воюють українці

Рекрутингова кампанія Третього армійського корпусу "Ми тут щоб жити" не залишила байдужими користувачів соцмереж.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Блогер Сергій Наумович зазначив, що кампанія "влучає прямо в серце".

"Бо про тих, заради кого воїни готові зрушити гори, ось вони - сидять на плечах, пустують, посміхаються, роблять перші кроки. Все те пекло, яке щодня і щоночі переживають мільйони українських родин, заради них! Заради того, щоб життя, яке роzіяни так наполегливо намагаються знищити, тривало", - пише він.

Вона, за його словами, нагадує українцям про головне: "Як би складно не було, треба докладати всіх зусиль, щоб бути щасливими, захищати свою країну і рідних, народжувати і виховувати дітей, ловити кожну мить життя тут і зараз, бо нагоди пожити вдруге не буде: "Фотографії і відео з сімейних архівів Андрія Білецького та інших командирів промовляють: війна невідділима від нашого життя, але вона його не скасовує".

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Креативний підхід 3-го АК до реклами військової служби відзначив і журналіст Денис Казанський: замість звичного у таких випадках бойовика він створив маніфест життя. У відео і на білбордах родини, діти, сімейні кадри, які тільки сильніше підкреслюють драматизм війни.

"Це відео знімалося, як реклама корпусу, але вийшло рекламою усіх ЗСУ, яка добре ілюструє, за що воюють українці в цілому", – вважає він.

Користувачі у соцмережах також діляться враженнями від реклами























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"Ми тут щоб жити" стартувала у серпні 2025 року і стала першою рекрутинговою кампанією Третього армійського корпусу. Героями першої хвилі кампанії стала молодь – хлопці і дівчата, які добровільно долучились до війська і знайшли себе в армії: набули унікальних знань, відкрили у собі таланти, про які й не здогадувались, знайшли друзів на все життя.

Друга хвиля стартувала 19 листопада. Її обличчями стали командири корпусу та їхні родини – як вони поєднують боротьбу на фронті з повноцінним життям, вихованням дітей та турботою про близьких. Фотографії зроблені без ретуші, на смартфон та обрані самими військовослужбовцями. Наприклад, Андрій Білецький з дружиною Тетяною Даниленко і трирічним сином Северином. Він воює, щоб хлопчик ріс сильним і принциповим у вільній Україні.

Кампанія спростовує уявлення про те, що війна повністю руйнує особисте життя, наголошуючи, що саме заради життя і любові триває ця боротьба. Діти і родина є головною мотивацією і джерелом сили для захисників у боротьбі за майбутнє України.

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