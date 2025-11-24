УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4013 відвідувачів онлайн
Новини Третя штурмова стала Третім армійським корпусом
2 129 9

Реакція на рекрутингову кампанію 3-го АК "Ми тут, щоб жити": Це те, за що воюють українці

Соцмережі вражені рекрутинговою кампанією Третього армійського корпусу

Рекрутингова кампанія Третього армійського корпусу "Ми тут щоб жити" не залишила байдужими користувачів соцмереж.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Блогер Сергій Наумович зазначив, що кампанія "влучає прямо в серце".

"Бо про тих, заради кого воїни готові зрушити гори, ось вони - сидять на плечах, пустують, посміхаються, роблять перші кроки. Все те пекло, яке щодня і щоночі переживають мільйони українських родин, заради них! Заради того, щоб життя, яке роzіяни так наполегливо намагаються знищити, тривало", - пише він.

Вона, за його словами, нагадує українцям про головне: "Як би складно не було, треба докладати всіх зусиль, щоб бути щасливими, захищати свою країну і рідних, народжувати і виховувати дітей, ловити кожну мить життя тут і зараз, бо нагоди пожити вдруге не буде: "Фотографії і відео з сімейних архівів Андрія Білецького та інших командирів промовляють: війна невідділима від нашого життя, але вона його не скасовує".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони підрозділу "Фатум" знищили замасковані автівки, гаубиці, танки, ББМ. ВIДЕО

Креативний підхід 3-го АК до реклами військової служби відзначив і журналіст Денис Казанський: замість звичного у таких випадках бойовика він створив маніфест життя. У відео і на білбордах родини, діти, сімейні кадри, які тільки сильніше підкреслюють драматизм війни.

"Це відео знімалося, як реклама корпусу, але вийшло рекламою усіх ЗСУ, яка добре ілюструє, за що воюють українці в цілому", – вважає він.

Користувачі у соцмережах також діляться враженнями від реклами

Соцмережі вражені рекрутинговою кампанією Третього армійського корпусу
Соцмережі вражені рекрутинговою кампанією Третього армійського корпусу
Соцмережі вражені рекрутинговою кампанією Третього армійського корпусу
Соцмережі вражені рекрутинговою кампанією Третього армійського корпусу
Соцмережі вражені рекрутинговою кампанією Третього армійського корпусу
Соцмережі вражені рекрутинговою кампанією Третього армійського корпусу
Соцмережі вражені рекрутинговою кампанією Третього армійського корпусу
Соцмережі вражені рекрутинговою кампанією Третього армійського корпусу
Соцмережі вражені рекрутинговою кампанією Третього армійського корпусу

Дивіться: Українські бійці зірвали штурм ворога біля Ставків на Лиманському напрямку: знищено бронетехніку та 20 окупантів. ВIДЕО

"Ми тут щоб жити" стартувала у серпні 2025 року і стала першою рекрутинговою кампанією Третього армійського корпусу. Героями першої хвилі кампанії стала молодь – хлопці і дівчата, які добровільно долучились до війська і знайшли себе в армії: набули унікальних знань, відкрили у собі таланти, про які й не здогадувались, знайшли друзів на все життя.

Друга хвиля стартувала 19 листопада. Її обличчями стали командири корпусу та їхні родини – як вони поєднують боротьбу на фронті з повноцінним життям, вихованням дітей та турботою про близьких. Фотографії зроблені без ретуші, на смартфон та обрані самими військовослужбовцями. Наприклад, Андрій Білецький з дружиною Тетяною Даниленко і трирічним сином Северином. Він воює, щоб хлопчик ріс сильним і принциповим у вільній Україні.

Кампанія спростовує уявлення про те, що війна повністю руйнує особисте життя, наголошуючи, що саме заради життя і любові триває ця боротьба. Діти і родина є головною мотивацією і джерелом сили для захисників у боротьбі за майбутнє України.

Також дивіться: Пілоти Третього армійського корпусу знищили 4 рашистів та 7 ворожих укриттів. ВIДЕО

Автор: 

Білецький Андрій (252) Рекрутинг (169) Третій армійський корпус (141)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Реклама від 3АК чудова!

а у мародерні мабуть реклама "ми тут що красти,щоб жити там"
показати весь коментар
24.11.2025 16:50 Відповісти
Так! Реклама чудова! Але.....є питання:- чому так багато реклами саме третього корпусу і Білецького? Де всі інші... та звідки гроші? Це все не дешево...
показати весь коментар
24.11.2025 17:17 Відповісти
Тому що Білецький людина Єрмака
показати весь коментар
24.11.2025 17:34 Відповісти
тому чо пан Білецький талановитий менеджер, який раніше створив і батальон (пізніше полк) Азов, без якогось єриака

але поганий та недальновидний політик, як показали його свинки проти Пороха

.
показати весь коментар
24.11.2025 17:37 Відповісти
Що він там створив ? Нагадати Авакова , нагадати брехню на пана Порошенка ?
показати весь коментар
24.11.2025 18:01 Відповісти
Азов-Аваков-Ахметов, тяжело догадаться откуда гроши
показати весь коментар
24.11.2025 19:07 Відповісти
це те, чим має займатись ЗЄзєдент та його марафон, а не окрема бригада та пан Білецький -

мотивацією до боротьби

здається, ЗЄлєнський вже муходжух, при чому, давно

.

.
показати весь коментар
24.11.2025 17:34 Відповісти
А він і займається просуванням білецького до зеленої влади--лялькою самоварною, весільним генералом . До речі , кошти у білецького від ахметова .
показати весь коментар
24.11.2025 18:04 Відповісти
Движ уже не канает?
показати весь коментар
24.11.2025 19:06 Відповісти
 
 