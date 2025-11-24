Реакция на рекрутинговую кампанию 3-го АК "Мы здесь, чтобы жить": Это то, за что воюют украинцы
Рекрутинговая кампания Третьего армейского корпуса "Мы здесь, чтобы жить" не оставила равнодушными пользователей соцсетей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Блогер Сергей Наумович отметил, что кампания "попадает прямо в сердце".
"Потому что о тех, ради кого воины готовы сдвинуть горы, вот они - сидят на плечах, шалят, улыбаются, делают первые шаги. Весь тот ад, который каждый день и каждую ночь переживают миллионы украинских семей, ради них! Ради того, чтобы жизнь, которую россияне так настойчиво пытаются уничтожить, продолжалась", - пишет он.
Она, по его словам, напоминает украинцам о главном: "Как бы сложно ни было, нужно прилагать все усилия, чтобы быть счастливыми, защищать свою страну и родных, рожать и воспитывать детей, ловить каждый миг жизни здесь и сейчас, потому что возможности пожить во второй раз не будет: "Фотографии и видео из семейных архивов Андрея Билецкого и других командиров говорят: война неотделима от нашей жизни, но она ее не отменяет".
Креативный подход 3-го АК к рекламе военной службы отметил и журналист Денис Казанский: вместо привычного в таких случаях боевика он создал манифест жизни. В видео и на билбордах семьи, дети, семейные кадры, которые только сильнее подчеркивают драматизм войны.
"Это видео снималось как реклама корпуса, но получилось рекламой всех ВСУ, которая хорошо иллюстрирует, за что воюют украинцы в целом", – считает он.
Пользователи в соцсетях также делятся впечатлениями от рекламы
"Мы здесь, чтобы жить" стартовала в августе 2025 года и стала первой рекрутинговой кампанией Третьего армейского корпуса. Героями первой волны кампании стала молодежь – парни и девушки, которые добровольно присоединились к войску и нашли себя в армии: приобрели уникальные знания, открыли в себе таланты, о которых и не догадывались, нашли друзей на всю жизнь.
Вторая волна стартовала 19 ноября. Ее лицами стали командиры корпуса и их семьи – как они совмещают борьбу на фронте с полноценной жизнью, воспитанием детей и заботой о близких. Фотографии сделаны без ретуши, на смартфон и выбраны самими военнослужащими. Например, Андрей Билецкий с женой Татьяной Даниленко и трехлетним сыном Северином. Он воюет, чтобы мальчик рос сильным и принципиальным в свободной Украине.
Кампания опровергает представление о том, что война полностью разрушает личную жизнь, подчеркивая, что именно ради жизни и любви продолжается эта борьба. Дети и семья являются главной мотивацией и источником силы для защитников в борьбе за будущее Украины.
а у мародерні мабуть реклама "ми тут що красти,щоб жити там"
але поганий та недальновидний політик, як показали його свинки проти Пороха
мотивацією до боротьби
здається, ЗЄлєнський вже муходжух, при чому, давно
