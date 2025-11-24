РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9974 посетителя онлайн
Новости Третья штурмовая стала Третьим армейским корпусом
1 207 7

Реакция на рекрутинговую кампанию 3-го АК "Мы здесь, чтобы жить": Это то, за что воюют украинцы

Соцсети впечатлены рекрутинговой кампанией Третьего армейского корпуса

Рекрутинговая кампания Третьего армейского корпуса "Мы здесь, чтобы жить" не оставила равнодушными пользователей соцсетей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Блогер Сергей Наумович отметил, что кампания "попадает прямо в сердце".

"Потому что о тех, ради кого воины готовы сдвинуть горы, вот они - сидят на плечах, шалят, улыбаются, делают первые шаги. Весь тот ад, который каждый день и каждую ночь переживают миллионы украинских семей, ради них! Ради того, чтобы жизнь, которую россияне так настойчиво пытаются уничтожить, продолжалась", - пишет он.

Она, по его словам, напоминает украинцам о главном: "Как бы сложно ни было, нужно прилагать все усилия, чтобы быть счастливыми, защищать свою страну и родных, рожать и воспитывать детей, ловить каждый миг жизни здесь и сейчас, потому что возможности пожить во второй раз не будет: "Фотографии и видео из семейных архивов Андрея Билецкого и других командиров говорят: война неотделима от нашей жизни, но она ее не отменяет".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны подразделения "Фатум" уничтожили замаскированные автомобили, гаубицы, танки, ББМ. ВИДЕО

Креативный подход 3-го АК к рекламе военной службы отметил и журналист Денис Казанский: вместо привычного в таких случаях боевика он создал манифест жизни. В видео и на билбордах семьи, дети, семейные кадры, которые только сильнее подчеркивают драматизм войны.

"Это видео снималось как реклама корпуса, но получилось рекламой всех ВСУ, которая хорошо иллюстрирует, за что воюют украинцы в целом", – считает он.

Пользователи в соцсетях также делятся впечатлениями от рекламы

Соцсети впечатлены рекрутинговой кампанией Третьего армейского корпуса
Соцсети впечатлены рекрутинговой кампанией Третьего армейского корпуса
Соцсети впечатлены рекрутинговой кампанией Третьего армейского корпуса
Соцсети впечатлены рекрутинговой кампанией Третьего армейского корпуса
Соцсети впечатлены рекрутинговой кампанией Третьего армейского корпуса
Соцсети впечатлены рекрутинговой кампанией Третьего армейского корпуса
Соцсети впечатлены рекрутинговой кампанией Третьего армейского корпуса
Соцсети впечатлены рекрутинговой кампанией Третьего армейского корпуса
Соцсети впечатлены рекрутинговой кампанией Третьего армейского корпуса

Смотрите: Украинские бойцы сорвали штурм врага возле Ставок на Лиманском направлении: уничтожена бронетехника и 20 оккупантов. ВИДЕО

"Мы здесь, чтобы жить" стартовала в августе 2025 года и стала первой рекрутинговой кампанией Третьего армейского корпуса. Героями первой волны кампании стала молодежь – парни и девушки, которые добровольно присоединились к войску и нашли себя в армии: приобрели уникальные знания, открыли в себе таланты, о которых и не догадывались, нашли друзей на всю жизнь.

Вторая волна стартовала 19 ноября. Ее лицами стали командиры корпуса и их семьи – как они совмещают борьбу на фронте с полноценной жизнью, воспитанием детей и заботой о близких. Фотографии сделаны без ретуши, на смартфон и выбраны самими военнослужащими. Например, Андрей Билецкий с женой Татьяной Даниленко и трехлетним сыном Северином. Он воюет, чтобы мальчик рос сильным и принципиальным в свободной Украине.

Кампания опровергает представление о том, что война полностью разрушает личную жизнь, подчеркивая, что именно ради жизни и любви продолжается эта борьба. Дети и семья являются главной мотивацией и источником силы для защитников в борьбе за будущее Украины.

Смотрите также: Пилоты Третьего армейского корпуса уничтожили 4 рашистов и 7 вражеских укрытий. ВИДЕО

Автор: 

Билецкий Андрей (257) рекрутинг (156) Третий армейский корпус (46)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Реклама від 3АК чудова!

а у мародерні мабуть реклама "ми тут що красти,щоб жити там"
показать весь комментарий
24.11.2025 16:50 Ответить
Так! Реклама чудова! Але.....є питання:- чому так багато реклами саме третього корпусу і Білецького? Де всі інші... та звідки гроші? Це все не дешево...
показать весь комментарий
24.11.2025 17:17 Ответить
Тому що Білецький людина Єрмака
показать весь комментарий
24.11.2025 17:34 Ответить
тому чо пан Білецький талановитий менеджер, який раніше створив і батальон (пізніше полк) Азов, без якогось єриака

але поганий та недальновидний політик, як показали його свинки проти Пороха

.
показать весь комментарий
24.11.2025 17:37 Ответить
Що він там створив ? Нагадати Авакова , нагадати брехню на пана Порошенка ?
показать весь комментарий
24.11.2025 18:01 Ответить
це те, чим має займатись ЗЄзєдент та його марафон, а не окрема бригада та пан Білецький -

мотивацією до боротьби

здається, ЗЄлєнський вже муходжух, при чому, давно

.

.
показать весь комментарий
24.11.2025 17:34 Ответить
А він і займається просуванням білецького до зеленої влади--лялькою самоварною, весільним генералом . До речі , кошти у білецького від ахметова .
показать весь комментарий
24.11.2025 18:04 Ответить
 
 