Реакция на рекрутинговую кампанию 3-го АК "Мы здесь, чтобы жить": Это то, за что воюют украинцы

Рекрутинговая кампания Третьего армейского корпуса "Мы здесь, чтобы жить" не оставила равнодушными пользователей соцсетей.

Блогер Сергей Наумович отметил, что кампания "попадает прямо в сердце".

"Потому что о тех, ради кого воины готовы сдвинуть горы, вот они - сидят на плечах, шалят, улыбаются, делают первые шаги. Весь тот ад, который каждый день и каждую ночь переживают миллионы украинских семей, ради них! Ради того, чтобы жизнь, которую россияне так настойчиво пытаются уничтожить, продолжалась", - пишет он.

Она, по его словам, напоминает украинцам о главном: "Как бы сложно ни было, нужно прилагать все усилия, чтобы быть счастливыми, защищать свою страну и родных, рожать и воспитывать детей, ловить каждый миг жизни здесь и сейчас, потому что возможности пожить во второй раз не будет: "Фотографии и видео из семейных архивов Андрея Билецкого и других командиров говорят: война неотделима от нашей жизни, но она ее не отменяет".

Креативный подход 3-го АК к рекламе военной службы отметил и журналист Денис Казанский: вместо привычного в таких случаях боевика он создал манифест жизни. В видео и на билбордах семьи, дети, семейные кадры, которые только сильнее подчеркивают драматизм войны.

"Это видео снималось как реклама корпуса, но получилось рекламой всех ВСУ, которая хорошо иллюстрирует, за что воюют украинцы в целом", – считает он.

"Мы здесь, чтобы жить" стартовала в августе 2025 года и стала первой рекрутинговой кампанией Третьего армейского корпуса. Героями первой волны кампании стала молодежь – парни и девушки, которые добровольно присоединились к войску и нашли себя в армии: приобрели уникальные знания, открыли в себе таланты, о которых и не догадывались, нашли друзей на всю жизнь.

Вторая волна стартовала 19 ноября. Ее лицами стали командиры корпуса и их семьи – как они совмещают борьбу на фронте с полноценной жизнью, воспитанием детей и заботой о близких. Фотографии сделаны без ретуши, на смартфон и выбраны самими военнослужащими. Например, Андрей Билецкий с женой Татьяной Даниленко и трехлетним сыном Северином. Он воюет, чтобы мальчик рос сильным и принципиальным в свободной Украине.

Кампания опровергает представление о том, что война полностью разрушает личную жизнь, подчеркивая, что именно ради жизни и любви продолжается эта борьба. Дети и семья являются главной мотивацией и источником силы для защитников в борьбе за будущее Украины.

