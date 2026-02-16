Гражданский специалист в 3 АК Белецкого может стать нужным военным профессионалом, - представитель Корпуса Романов

3-й Армейский корпус Белецкого становится центром тяготения для мотивированных специалистов благодаря созданию действенных механизмов профессионального роста.

Об этом заявил в интервью YouTube-каналу Владимира Андриевского Олег (Ромаха) Романов, заместитель командира полка беспилотных авиационных систем, передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что Андрей Билецкий построил среду, где интеллект и ответственность ценятся выше выслуги лет или бюрократических связей.

"Люди попадают к нам и находят профессию и будущее через службу. Это возможность для гражданского специалиста стать востребованным военным профессионалом", - рассказывает "Ромаха".

Он отметил, что система подготовки в корпусе учит людей объединять службу с личным развитием.

Офицер подчеркнул, что корпус – это пространство, где отсутствует советский подход.

"Человек, который приходит к нам, понимает, что его навыки будут использованы максимально эффективно. Это создает атмосферу, где каждый чувствует себя частью большого и успешного механизма, что дает ему уверенность в завтрашнем дне даже после окончания войны", - подчеркнул представитель корпуса Билецкого.

