Гражданский специалист в 3 АК Белецкого может стать нужным военным профессионалом, - представитель Корпуса Романов
3-й Армейский корпус Белецкого становится центром тяготения для мотивированных специалистов благодаря созданию действенных механизмов профессионального роста.
Об этом заявил в интервью YouTube-каналу Владимира Андриевского Олег (Ромаха) Романов, заместитель командира полка беспилотных авиационных систем, передает Цензор.НЕТ.
Он подчеркнул, что Андрей Билецкий построил среду, где интеллект и ответственность ценятся выше выслуги лет или бюрократических связей.
"Люди попадают к нам и находят профессию и будущее через службу. Это возможность для гражданского специалиста стать востребованным военным профессионалом", - рассказывает "Ромаха".
Он отметил, что система подготовки в корпусе учит людей объединять службу с личным развитием.
Офицер подчеркнул, что корпус – это пространство, где отсутствует советский подход.
"Человек, который приходит к нам, понимает, что его навыки будут использованы максимально эффективно. Это создает атмосферу, где каждый чувствует себя частью большого и успешного механизма, что дает ему уверенность в завтрашнем дне даже после окончания войны", - подчеркнул представитель корпуса Билецкого.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Він зовсім не проти, але цього робити не можна.
Та кругом так.
Приходить з БЗВП якийсь явний ботанік хлопчик-колокольчик, що десь там працював раніше в офісному планктоні.
Ніхто на вогневу позицію його нізащо не відправить. В кожній штурмовій роті потрібні і сержанти з МТЗ, і діловоди, і оператори/чергові на КСП.
Більш того - ніхто та ніколи не скаже йому, що він не бойовий. Буде мати повагу. Кожному своє.
Мабуть, це дуже непопулярні посади, тому що всі одразу просяться в окопи! Я вгадав?