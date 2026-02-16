РУС
Новости Третья штурмовая стала Третьим армейским корпусом
2 061 21

Гражданский специалист в 3 АК Белецкого может стать нужным военным профессионалом, - представитель Корпуса Романов

Как реализуются военные в Третьем армейском корпусе

3-й Армейский корпус Белецкого становится центром тяготения для мотивированных специалистов благодаря созданию действенных механизмов профессионального роста.

Об этом заявил в интервью YouTube-каналу Владимира Андриевского Олег (Ромаха) Романов, заместитель командира полка беспилотных авиационных систем, передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что Андрей Билецкий построил среду, где интеллект и ответственность ценятся выше выслуги лет или бюрократических связей.

"Люди попадают к нам и находят профессию и будущее через службу. Это возможность для гражданского специалиста стать востребованным военным профессионалом", - рассказывает "Ромаха".

Он отметил, что система подготовки в корпусе учит людей объединять службу с личным развитием.

Офицер подчеркнул, что корпус – это пространство, где отсутствует советский подход.

"Человек, который приходит к нам, понимает, что его навыки будут использованы максимально эффективно. Это создает атмосферу, где каждый чувствует себя частью большого и успешного механизма, что дает ему уверенность в завтрашнем дне даже после окончания войны", - подчеркнул представитель корпуса Билецкого.

Билецкий Андрей (49) Третий армейский корпус (91)
+6
І людина Зеленського.
16.02.2026 13:58 Ответить
+5
Скоро в нас Армія буде без військових, як зараз влада без українців.
16.02.2026 14:02 Ответить
+5
За чотири роки так і не знайдено достатню кількість "сержантів з МТЗ, діловодів і операторів/чергових на КСП"? А куди ж вони діваються?
Мабуть, це дуже непопулярні посади, тому що всі одразу просяться в окопи! Я вгадав?
16.02.2026 14:14 Ответить
Білецький - це той випадок, коли людина на своєму місці, і забирати її у зовсім інше місце тільки через те, що вона добре себе проявила на поточному - означає наробити біди і тут, і там.
16.02.2026 13:03 Ответить
Снять с командования корпусом и направить назад в бригаду? Осторожнее с желаниями, бригадному генералу такое может не понравиться.
16.02.2026 13:28 Ответить
Маю на увазі його гіпотетичну політичну кар'єру.
Він зовсім не проти, але цього робити не можна.
16.02.2026 13:30 Ответить
Белецкий изначально политик, а потом військовий.
16.02.2026 13:53 Ответить
16.02.2026 13:58 Ответить
Він людина України.
16.02.2026 15:26 Ответить
А Порошенко, скажімо, не людина України, бо крім кримінальних справ нічого від Зеленського не отримує.
16.02.2026 15:34 Ответить
Друге у нього виходить краще.
16.02.2026 13:59 Ответить
Побачим далі
16.02.2026 15:27 Ответить
Він правильно зробив, що привів Зеленського до влади?
16.02.2026 14:08 Ответить
ЗЕленського до влади привели недолугі прокацапські малароси, а Білецький патріот, при Вашому тезці навіть сидів за націоналізм.
16.02.2026 15:24 Ответить
Такі особистості будь якій владі поперек горла. Потребують тих хто прогинається і виконає злочинні накази.
16.02.2026 13:16 Ответить
Пикалов,кошевой,дерьмак,бакашка,попоф подойдут?Забирай сегодня.
16.02.2026 13:46 Ответить
Отжеж піарять себе ))
Та кругом так.
Приходить з БЗВП якийсь явний ботанік хлопчик-колокольчик, що десь там працював раніше в офісному планктоні.
Ніхто на вогневу позицію його нізащо не відправить. В кожній штурмовій роті потрібні і сержанти з МТЗ, і діловоди, і оператори/чергові на КСП.
Більш того - ніхто та ніколи не скаже йому, що він не бойовий. Буде мати повагу. Кожному своє.
16.02.2026 13:47 Ответить
16.02.2026 14:14 Ответить
Ви ніколи не поясните цим зедаунам цього. Ці диванніпенсіонерипатріоти будуть воювати тільки кимось, але не самі.
16.02.2026 14:30 Ответить
А ким ти сам себе вважаєш?
16.02.2026 14:54 Ответить
Людиною.
16.02.2026 15:36 Ответить
Тобто по твоєму або людина, або патріот.
16.02.2026 15:38 Ответить
16.02.2026 14:02 Ответить
интересно, сколько бабосиков ахметки было влито в пиар белецкого которые могли пойти на фронт🤔
16.02.2026 14:40 Ответить
 
 