Новини Третя штурмова стала Третім армійським корпусом
6 746 41

Цивільний фахівець у 3 АК Білецького може стати потрібним військовим професіоналом, - представник Корпусу Романов

Як реалізуються військові у Третьому армійському корпусі

3-й Армійський корпус Білецького стає центром тяжіння для вмотивованих фахівців завдяки створенню дієвих механізмів професійного зростання.

Про це заявив в інтерв’ю ютуб-каналу Володимира Андрієвського Олег (Ромаха) Романов, заступник командира полку безпілотних авіаційних систем, передає Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що Андрій Білецький побудував середовище, де інтелект та відповідальність цінуються вище за вислугу років чи бюрократичні зв’язки.

"Люди потрапляють до нас і знаходять професію і майбутнє через службу. Це можливість для цивільного фахівця стати затребуваним військовим професіоналом", - розповідає Ромаха.

Він зазначив, що система підготовки в корпусі вчить людей об’єднувати службу з особистим розвитком.

Офіцер акцентував, що корпус – це простір, де відсутній радянський підхід.

"Людина, яка приходить до нас, розуміє, що її навички будуть використані максимально ефективно. Це створює атмосферу, де кожен відчуває себе частиною великого та успішного механізму, що дає йому впевненість у завтрашньому дні навіть після закінчення війни", - наголосив представник корпусу Білецького.

Білецький Андрій (248) Третій армійський корпус (131)
Топ коментарі
І людина Зеленського.
16.02.2026 13:58 Відповісти
За чотири роки так і не знайдено достатню кількість "сержантів з МТЗ, діловодів і операторів/чергових на КСП"? А куди ж вони діваються?
Мабуть, це дуже непопулярні посади, тому що всі одразу просяться в окопи! Я вгадав?
16.02.2026 14:14 Відповісти
Він правильно зробив, що привів Зеленського до влади?
16.02.2026 14:08 Відповісти
Білецький - це той випадок, коли людина на своєму місці, і забирати її у зовсім інше місце тільки через те, що вона добре себе проявила на поточному - означає наробити біди і тут, і там.
16.02.2026 13:03 Відповісти
Снять с командования корпусом и направить назад в бригаду? Осторожнее с желаниями, бригадному генералу такое может не понравиться.
16.02.2026 13:28 Відповісти
Маю на увазі його гіпотетичну політичну кар'єру.
Він зовсім не проти, але цього робити не можна.
16.02.2026 13:30 Відповісти
Белецкий изначально политик, а потом військовий.
16.02.2026 13:53 Відповісти
16.02.2026 13:58 Відповісти
Він людина України.
16.02.2026 15:26 Відповісти
А Порошенко, скажімо, не людина України, бо крім кримінальних справ нічого від Зеленського не отримує.
16.02.2026 15:34 Відповісти
І Зеленський і Чивокуня обоє рябоє (антиукраїнці). Порошенко при ЗЕлі переслідують, Білецький при Янику сидів...
16.02.2026 18:37 Відповісти
Друге у нього виходить краще.
16.02.2026 13:59 Відповісти
Побачим далі
16.02.2026 15:27 Відповісти
16.02.2026 14:08 Відповісти
ЗЕленського до влади привели недолугі прокацапські малароси, а Білецький патріот, при Вашому тезці навіть сидів за націоналізм.
16.02.2026 15:24 Відповісти
Такі особистості будь якій владі поперек горла. Потребують тих хто прогинається і виконає злочинні накази.
16.02.2026 13:16 Відповісти
Пикалов,кошевой,дерьмак,бакашка,попоф подойдут?Забирай сегодня.
16.02.2026 13:46 Відповісти
Отжеж піарять себе ))
Приходить з БЗВП якийсь явний ботанік хлопчик-колокольчик, що десь там працював раніше в офісному планктоні.
Ніхто на вогневу позицію його нізащо не відправить. В кожній штурмовій роті потрібні і сержанти з МТЗ, і діловоди, і оператори/чергові на КСП.
Більш того - ніхто та ніколи не скаже йому, що він не бойовий. Буде мати повагу. Кожному своє.
16.02.2026 13:47 Відповісти
За чотири роки так і не знайдено достатню кількість "сержантів з МТЗ, діловодів і операторів/чергових на КСП"? А куди ж вони діваються?
Мабуть, це дуже непопулярні посади, тому що всі одразу просяться в окопи! Я вгадав?
16.02.2026 14:14 Відповісти
Ви ніколи не поясните цим зедаунам цього. Ці диванніпенсіонерипатріоти будуть воювати тільки кимось, але не самі.
16.02.2026 14:30 Відповісти
А ким ти сам себе вважаєш?
16.02.2026 14:54 Відповісти
Людиною.
16.02.2026 15:36 Відповісти
Тобто по твоєму або людина, або патріот.
16.02.2026 15:38 Відповісти
Ну бачу людина з Вас не вийшла... А хам ще той...
Вчому різниця, для Вас, між людиною і патріотом?
16.02.2026 16:19 Відповісти
Це я сказав, що я не патріот, а людина?
16.02.2026 16:23 Відповісти
А де я сказав, що я не патріот?
І що значить " не патріот, а людина"?
16.02.2026 16:48 Відповісти
"Ці диванніпенсіонерипатріоти" - прив'язав патріотизм до диванів та пенсіонерів і думав, що ніхто не помітить?
16.02.2026 16:59 Відповісти
Ще раз - Де я сказав, що я не патріот?
Так це я про Вас, а не про себе - любите посилати усіх на нуль, а самі не хочите
17.02.2026 08:32 Відповісти
От Я, наприклад, кажу, що Я патріот. а де ВИ сказали, що ВИ патріот? Не казали. Значить ВИ не патріот, а Я патріот. І Я не посильний вам якийсь, щоб когось кудись посилати.
17.02.2026 09:27 Відповісти
Те що я не казав Вам - не означає, що воно є так як Ви вважаєте.
"...Я не посильний..." - Ви вклинилися в цю гілку розмови після слів диванніпенсіонерипатріоти - підтвердивши, що Ви і є ними, а не чисто "...Я патріот....", як Ви кажете, тим паче "схиляєте" мене до того, що я! Є ними - пустун
17.02.2026 10:21 Відповісти
Я чистий українець і чистий патріот. А ВИ хто??
17.02.2026 11:21 Відповісти
Людина.
Цікаво було б, щоб Ви просвітили мене і шановних користувачів - що означає "чистий"?
17.02.2026 11:54 Відповісти
Якщо ВИ ТАКЕ питаєте, то це означає, що ВИ нечистий.
17.02.2026 13:23 Відповісти
Що можна пояснювати прошистському боту?
Навіть якщо українському довбойобу?
Як можна пояснювати настільки базові елементарні речі?
Кому?
Тобі?
Це як метати бісер перед свинями.
Переб'єшся.
Йди краще на вулицю - знайди там військового в відпустці (з фронту відразу впізнаєш, бо видно), розкажи йому декілька своїх звичних коментарів, отримай пістюлєй та після травматології повертайся до звичного скуління на Цензорі.
17.02.2026 16:44 Відповісти
Тобто відповіді у тебе немає. Цілком очікувано.
Краще промовч наступного разу, пропаганда.
17.02.2026 16:56 Відповісти
Ти ідіот.
Ок. В 2022-23 роках не було такої бюрократії як зараз.
Щоранкове БЧС писалося маркером на клаптику туалетного паперу, фоткалося та з лісової галявинки з Старлінку відправлялося на стройову.
Зараз все в екселі, якшо рапорт - то в 14 кеглі з відступами - ціле мистецтво.
В 22-23, та й в 25 теж ніхто не списував майно. Зараз в генштабі придумали. Теж ціле мистецтво.
Службові розслідування завжди проводили штабні. Тепер все робиться в штурмових підрозділах.
На одного бійця потрібно два писарі.
Або, якщо нема, то ротний з замтрипе та гол. сержантом сидіти ночами та отримувати пістюлєй за те, що не там поставив в рапорті кому (якому рапорті - ми самі пишемо накази від імені комбата, той лише підписує. І купа штабних погоджує, не дай Боже, не таку лапку поставиш)
Андестенд?
Чи ще пояснити?
17.02.2026 17:03 Відповісти
Тобто відповіді у тебе немає...
То спробуй пояснити, як так вийшло, що за чотири роки так і не знайшлося писарів?
Чи у вас замість штурмовиків писарі ходять в атаку? Ну тоді все стає на свої місця
Ти сам собі протиречиш, тому у людей і виникають справедливі питання.
Поясни, чим займається 1 000 000 військовослужбовців у той час, коли на ЛБЗ перебувають максимум 150-200 тисяч?
А грошики з бюджету всі отримують регулярно. А може нагадати тобі обіцяний "аудит Сирського" і чим він скінчився?
17.02.2026 17:17 Відповісти
тому що підібрати людину, щоб достатньо шарила, вміла писати та рахувати... при цьому була адекватною та не сідала на чарку, наркоту. Щоб не занадто сцялася від близьких прильотів - таких зовсім мало.
Загальна проблема - офісний планктон на війну не йде. Вони усі сидять на Цензорі бояться зайвий раз вийти з будинку, щоб ТЦК не пов'язало.
==
Мені пофіг той мільйон, що десь там служить у тилах. Моє ЗСУ - це як раз ці наші 150 -200 000 (насправді повинно бути більше, тут нічого не скажу).
Я можу трохи розповідати виключно за свій батальйон. А ми як раз на ЛБЗ. Вже 4 роки як без ротацій...
17.02.2026 17:27 Відповісти
Ну от тому й виникло справедливе питання - за ЧОТИРИ роки ви так і не набрали штат писарів/діловодів (вони НЕ ж сидять в окопах)? Чи ви їх регулярно ганяєте на штурм, тому вони й закінчуються?
Ви так і не відповіли на це просте питання.
17.02.2026 17:37 Відповісти
За моєї пам'яті ніхто ніколи нікого нікуди не гоняв. Навпаки - бувало.
Навпаки - це коли боєць сам ломиться на позицію, а ти його не пускаєш, бо більш потрібний саме при такій роботі.
В основному, так було на початку. Усі ж добровольці.
17.02.2026 17:40 Відповісти
Думаєш, воно мені треба? Та я б краще тихо собі новоприбулих навчав з покемоном чи FN-Magом, чи на КСП сидів тетріс гоняв на телефоні, чи за обідами в Дружківку їздив....
90% часу на фронті - валятися з телефоном.
Сиджу, замість пацана сержанта з ТЗ (вже не МТЗ) накладні перебираю та наказ на списання клацаю...
(лєв тостой нє пісал такого... )
Тому й на Цензорі. Хоч з кимось побазарити..
17.02.2026 17:45 Відповісти
Коли шукаю переведення маю дві вимоги - грамотний командир і колектив не алкашей... Вже і не вірю, що це можна знайти...
(Інженер, 56 років)
16.02.2026 20:58 Відповісти
 
 