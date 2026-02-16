Цивільний фахівець у 3 АК Білецького може стати потрібним військовим професіоналом, - представник Корпусу Романов

3-й Армійський корпус Білецького стає центром тяжіння для вмотивованих фахівців завдяки створенню дієвих механізмів професійного зростання.

Про це заявив в інтерв’ю ютуб-каналу Володимира Андрієвського Олег (Ромаха) Романов, заступник командира полку безпілотних авіаційних систем, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Він підкреслив, що Андрій Білецький побудував середовище, де інтелект та відповідальність цінуються вище за вислугу років чи бюрократичні зв’язки.

"Люди потрапляють до нас і знаходять професію і майбутнє через службу. Це можливість для цивільного фахівця стати затребуваним військовим професіоналом", - розповідає Ромаха.

Дивіться: Здійснили 19 скидів з БпЛА та знищили 16 укриттів ворога: бойова робота дронарів 53-ї ОМБр. ВIДЕО

Він зазначив, що система підготовки в корпусі вчить людей об’єднувати службу з особистим розвитком.

Офіцер акцентував, що корпус – це простір, де відсутній радянський підхід.

"Людина, яка приходить до нас, розуміє, що її навички будуть використані максимально ефективно. Це створює атмосферу, де кожен відчуває себе частиною великого та успішного механізму, що дає йому впевненість у завтрашньому дні навіть після закінчення війни", - наголосив представник корпусу Білецького.

Також читайте: Інтеграція "старих" бригад до корпусу Білецького кардинально покращує моральний стан бійців