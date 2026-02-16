Цивільний фахівець у 3 АК Білецького може стати потрібним військовим професіоналом, - представник Корпусу Романов
3-й Армійський корпус Білецького стає центром тяжіння для вмотивованих фахівців завдяки створенню дієвих механізмів професійного зростання.
Про це заявив в інтерв’ю ютуб-каналу Володимира Андрієвського Олег (Ромаха) Романов, заступник командира полку безпілотних авіаційних систем, передає Цензор.НЕТ.
Він підкреслив, що Андрій Білецький побудував середовище, де інтелект та відповідальність цінуються вище за вислугу років чи бюрократичні зв’язки.
"Люди потрапляють до нас і знаходять професію і майбутнє через службу. Це можливість для цивільного фахівця стати затребуваним військовим професіоналом", - розповідає Ромаха.
Він зазначив, що система підготовки в корпусі вчить людей об’єднувати службу з особистим розвитком.
Офіцер акцентував, що корпус – це простір, де відсутній радянський підхід.
"Людина, яка приходить до нас, розуміє, що її навички будуть використані максимально ефективно. Це створює атмосферу, де кожен відчуває себе частиною великого та успішного механізму, що дає йому впевненість у завтрашньому дні навіть після закінчення війни", - наголосив представник корпусу Білецького.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Він зовсім не проти, але цього робити не можна.
Та кругом так.
Приходить з БЗВП якийсь явний ботанік хлопчик-колокольчик, що десь там працював раніше в офісному планктоні.
Ніхто на вогневу позицію його нізащо не відправить. В кожній штурмовій роті потрібні і сержанти з МТЗ, і діловоди, і оператори/чергові на КСП.
Більш того - ніхто та ніколи не скаже йому, що він не бойовий. Буде мати повагу. Кожному своє.
Мабуть, це дуже непопулярні посади, тому що всі одразу просяться в окопи! Я вгадав?
Вчому різниця, для Вас, між людиною і патріотом?
І що значить " не патріот, а людина"?
Так це я про Вас, а не про себе - любите посилати усіх на нуль, а самі не хочите
"...Я не посильний..." - Ви вклинилися в цю гілку розмови після слів диванніпенсіонерипатріоти - підтвердивши, що Ви і є ними, а не чисто "...Я патріот....", як Ви кажете, тим паче "схиляєте" мене до того, що я! Є ними - пустун
Цікаво було б, щоб Ви просвітили мене і шановних користувачів - що означає "чистий"?
Навіть якщо українському довбойобу?
Як можна пояснювати настільки базові елементарні речі?
Кому?
Тобі?
Це як метати бісер перед свинями.
Переб'єшся.
Йди краще на вулицю - знайди там військового в відпустці (з фронту відразу впізнаєш, бо видно), розкажи йому декілька своїх звичних коментарів, отримай пістюлєй та після травматології повертайся до звичного скуління на Цензорі.
Краще промовч наступного разу, пропаганда.
Ок. В 2022-23 роках не було такої бюрократії як зараз.
Щоранкове БЧС писалося маркером на клаптику туалетного паперу, фоткалося та з лісової галявинки з Старлінку відправлялося на стройову.
Зараз все в екселі, якшо рапорт - то в 14 кеглі з відступами - ціле мистецтво.
В 22-23, та й в 25 теж ніхто не списував майно. Зараз в генштабі придумали. Теж ціле мистецтво.
Службові розслідування завжди проводили штабні. Тепер все робиться в штурмових підрозділах.
На одного бійця потрібно два писарі.
Або, якщо нема, то ротний з замтрипе та гол. сержантом сидіти ночами та отримувати пістюлєй за те, що не там поставив в рапорті кому (якому рапорті - ми самі пишемо накази від імені комбата, той лише підписує. І купа штабних погоджує, не дай Боже, не таку лапку поставиш)
Андестенд?
Чи ще пояснити?
То спробуй пояснити, як так вийшло, що за чотири роки так і не знайшлося писарів?
Чи у вас замість штурмовиків писарі ходять в атаку? Ну тоді все стає на свої місця
Ти сам собі протиречиш, тому у людей і виникають справедливі питання.
Поясни, чим займається 1 000 000 військовослужбовців у той час, коли на ЛБЗ перебувають максимум 150-200 тисяч?
А грошики з бюджету всі отримують регулярно. А може нагадати тобі обіцяний "аудит Сирського" і чим він скінчився?
Загальна проблема - офісний планктон на війну не йде. Вони усі сидять на Цензорі бояться зайвий раз вийти з будинку, щоб ТЦК не пов'язало.
==
Мені пофіг той мільйон, що десь там служить у тилах. Моє ЗСУ - це як раз ці наші 150 -200 000 (насправді повинно бути більше, тут нічого не скажу).
Я можу трохи розповідати виключно за свій батальйон. А ми як раз на ЛБЗ. Вже 4 роки як без ротацій...
Ви так і не відповіли на це просте питання.
Навпаки - це коли боєць сам ломиться на позицію, а ти його не пускаєш, бо більш потрібний саме при такій роботі.
В основному, так було на початку. Усі ж добровольці.
90% часу на фронті - валятися з телефоном.
Сиджу, замість пацана сержанта з ТЗ (вже не МТЗ) накладні перебираю та наказ на списання клацаю...
(лєв тостой нє пісал такого... )
Тому й на Цензорі. Хоч з кимось побазарити..
(Інженер, 56 років)