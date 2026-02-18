Третий армейский корпус и корпус "Хартия" подписали меморандум о разработке программ подготовки для ВСУ

Командиры Третьего армейского корпуса Вооруженных Сил Украины и Второго корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия" подписали Меморандум о сотрудничестве. Цель — разработать совместные программы подготовки личного состава.

Подробнее о проекте

Проект "Взаимная совместимость для эффективности на поле боя и сохранения жизней" будет сочетать украинский боевой опыт и лучшие практики стран НАТО. Речь идет об адаптации западных подходов к реалиям современной высокотехнологичной войны и искоренении пережитков постсоветского наследия.

"Единственная основа победы — обученность и опыт армии. Украинская армия имеет уникальный боевой опыт, и пришло время превратить его в мощную школу. С 2015 года командование 3-го армейского корпуса адаптирует наиболее эффективные подходы НАТО в подготовке личного состава, — говорит бригадный генерал Андрей Билецкий, командир Третьего армейского корпуса.

Подготовка воинов

По его словам, уже создана Военная школа имени Евгения Коновальца.

Также внедрена культура управления по принципам Mission Command — с готовностью каждого, от солдата до генерала, принимать решения в пределах своей компетенции и нести ответственность. Эта модель была масштабирована от батальона до корпуса.

"Продолжаем развивать ее вместе с "Хартией" и готовы делиться наработками с другими подразделениями", - добавил Билецкий.

Новые методики будут касаться базовой военной подготовки, подготовки сержантов, переподготовки младшего офицерского состава, унификации терминологии, стандартов технической совместимости, медицинского обеспечения и подготовки и т.д.

"Когда подразделения говорят на одном профессиональном языке, используют одинаковые процедуры планирования, имеют одинаковый уровень подготовки — они становятся взаимосовместимыми. Это строит в армии доверие и дает возможность применить принцип mission command (делегированного руководства). А это, в свою очередь, является предпосылкой успеха на поле боя, — отмечает полковник Игорь Оболенский, командир корпуса "Хартия".

По словам полковника, они начали применять стандарты НАТО еще в 2016 году со создания бригады быстрого реагирования, теперь известной как "Рубеж". Ее структура и управление были построены по принципу военных подразделений стран-членов НАТО. Впоследствии эти же принципы легли в основу "Хартии" — сначала ДФТГ, затем бригады, а теперь и корпуса, в который входит бригада "Рубеж".

Третий армейский корпус и "Хартия" защищают Харьковскую область, поэтому усиление координации и обмен опытом позволят более эффективно давать отпор противнику и сохранять жизни бойцов. Общая платформа будет открыта для остальных подразделений Сил обороны Украины (СОУ), которые смогут передавать опыт и присоединяться к подготовке материалов и методик.

Меморандум о сотрудничестве между Третьим армейским корпусом и "Хартией" — это системное намерение преобразования боевого опыта в стандарты подготовки, которые могут быть внедрены для всей украинской армии.

