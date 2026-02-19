Росія посилила атаки на Харківщині та Сумщині: найскладніше на Лиманському напрямку, - Трегубов
Російські війська частково активізувалися на Харківщині та в прикордонних районах Сумської області. Найбільш напружена ситуація нині на Лиманському напрямку.
Про це повідомив речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Лиманський напрямок - у пріоритеті ворога
За його словами, на Лиманському напрямку росіяни постійно здійснюють спроби прориву в напрямку самого Лимана.
"Якщо брати Лиманський напрямок, який для них є достатньо важливим, там постійно дуже жваві спроби прорватися безпосередньо в напрямку самого Лимана", - зазначив Трегубов.
Спроби інфільтрації на прикордонні
Речник також повідомив про активізацію в прикордонних районах Харківщини та Сумщини.
Зокрема, російські військові знову застосовують тактику інфільтрації - засилання малих груп піхоти у тил або на позиції ЗСУ - по лінії Грабовське, Попівка, Покрівка.
Крім того, зафіксовані постійні спроби атак із боку Дегтярного вздовж кордону на Харківщині.
Інші напрямки
Ворог також пожвавився на Великобурлуцькому напрямку.
На Вовчанському напрямку російські підрозділи діють активно, однак, за словами Трегубова, йдеться радше про збереження інтенсивності бойових дій, ніж про її нарощування.
Натомість на Куп’янському напрямку ситуація для російських військ залишається менш сприятливою.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль