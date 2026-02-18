Воїни 77-ї бригади утримують рубежі та знищують особовий склад ворога на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

На Куп’янському напрямку підрозділи 77-ї окремої аеромобільної бригади та 7-го КШР ДШВ ЗС України продовжують утримувати визначені рубежі оборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, противник не полишає спроб покращити своє тактичне положення.

Ворог намагається просуватися переважно в пішому порядку, використовуючи складні погодні умови та особливості місцевості для прихованого наближення до українських позицій.

Завдяки злагодженій роботі аеророзвідки, спостережних постів і бойових підрозділів, переміщення противника виявляються завчасно.

Після підтвердження цілей по них оперативно працюють вогневі засоби ураження.

Ситуація перебуває під повним контролем. Десантники продовжують тримати стрій, не залишаючи ворогу жодного шансу закріпитися або просунутися вперед.

Кадрами бійці поділилися у своєму офіційному телеграм-каналі.

