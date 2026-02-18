33-й та 1-й ОШП разом із суміжними підрозділами зупинили спробу прориву окупантів у Добропіллі. ВIДЕО

Бійці 33-го та 1-го окремих штурмових полків разом із суміжними підрозділами зупинили спробу прориву окупантів у районі села Добропілля, Запорізька область.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, противник висунувся вантажівкою з особовим складом із наміром розгорнутися для штурму населеного пункту.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

На його шляху стали бійці 33-го ОШП у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони.

Злагоджені дії, швидкість ухвалення рішень та їх чітке виконання не залишили ворогу жодних шансів.

Добропілля перебуває під контролем Сил оборони України, противник зазнав поразки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон 422-го батальйону "Luftwaffe" влетів у групу окупантів під час їхнього вивантаження з "буханки". ВIДЕО

Дивіться також: Дронарі 77-ї бригади ліквідували 35 окупантів у районі села Богуславка на Харківщині. ВIДЕО