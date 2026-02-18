33-й та 1-й ОШП разом із суміжними підрозділами зупинили спробу прориву окупантів у Добропіллі. ВIДЕО
Бійці 33-го та 1-го окремих штурмових полків разом із суміжними підрозділами зупинили спробу прориву окупантів у районі села Добропілля, Запорізька область.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, противник висунувся вантажівкою з особовим складом із наміром розгорнутися для штурму населеного пункту.
На його шляху стали бійці 33-го ОШП у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони.
Злагоджені дії, швидкість ухвалення рішень та їх чітке виконання не залишили ворогу жодних шансів.
Добропілля перебуває під контролем Сил оборони України, противник зазнав поразки.
Наші "боривітри" роблять те саме - тільки відслідковують кацапських мишей, в інфрачервоному діапазоні...
Значить печінка і серце полетіли далі! Хоча там серця і не було, як і мізків... А був просто насос для перекачування крові!
Было-бы "красиво" флагшток все-таки установить ... в то , что там осталось - хотя и так файно ! ...