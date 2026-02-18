33-й та 1-й ОШП разом із суміжними підрозділами зупинили спробу прориву окупантів у Добропіллі. ВIДЕО

Бійці 33-го та 1-го окремих штурмових полків разом із суміжними підрозділами зупинили спробу прориву окупантів у районі села Добропілля, Запорізька область.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, противник висунувся вантажівкою з особовим складом із наміром розгорнутися для штурму населеного пункту.

На його шляху стали бійці 33-го ОШП у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони.

Злагоджені дії, швидкість ухвалення рішень та їх чітке виконання не залишили ворогу жодних шансів.

Добропілля перебуває під контролем Сил оборони України, противник зазнав поразки.

Рясно засіяли....
18.02.2026 21:31 Відповісти
Є у фауні України така пташка - "боривітер"... Такий вид соколиних, маленького розміру. Вони, в теплий період року, непорушно "висять" над полями, тріпочучи крилами, і вишукують мишей. Один з небагатьох видів птахів, які бачать у ультрафіолетовому діапазоні. Миша, коли біжить, постійно "посцикує", залишаючи за собою пунктир з крапель... Вони в ультрафіолеті світяться голубим. Боривітер відслідковує таку "доріжку", іде по ній, а потім атакує...
Наші "боривітри" роблять те саме - тільки відслідковують кацапських мишей, в інфрачервоному діапазоні...
19.02.2026 09:33 Відповісти
Кишки на дереві - то добре...
Значить печінка і серце полетіли далі! Хоча там серця і не було, як і мізків... А був просто насос для перекачування крові!
18.02.2026 21:34 Відповісти
М"ясо - для тхорів, з борсуками... А зброя, патрони, рації, медикаменти (можливо, й харчі) - бо їхали ж "закрепляться", нам... Лишнім не буде...
19.02.2026 09:41 Відповісти
Чудово!Слава ЗСУ !!!
18.02.2026 21:38 Відповісти
🫡🇺🇦
19.02.2026 07:55 Відповісти
Вот это там расчлененка ....
Было-бы "красиво" флагшток все-таки установить ... в то , что там осталось - хотя и так файно ! ...
19.02.2026 12:17 Відповісти
Дуже гарно!
19.02.2026 17:35 Відповісти
 
 