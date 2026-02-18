Дрон 422-го батальйону "Luftwaffe" влетів у групу окупантів під час їхнього вивантаження з "буханки". ВIДЕО

Оператори дронів 422-го окремого батальйону безпілотних систем "Luftwaffe" уразили скупчення російської піхоти поряд з їхнім укриттям.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти вивантажувалися зі свого транспорту типу "буханка", коли український безпілотник завдав удару по групі військових РФ.

За даними бійців, 2 загарбників були ліквідовані, ще 5 отримали поранення.

На оприлюднених кадрах видно щонайменше 10 російських військових біля ворожого автомобіля.

+18
Яка приємна зустріч з плідними результатами. Ось як треба здійснювати перемовини з кацапами.
18.02.2026 19:26 Відповісти
+7
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
А зеленський з галущенком та чернишовим, двушечку з грошей крадених в Українців, саме формують…..
Оманські виконавці з Урядового кварталу, чекають на прибуття Захисників України!!!!
Ось далі й буде!!
Армія! Мова! Віра!!
Слава Україні!
18.02.2026 19:40 Відповісти
+6
+
Отуєть!
18.02.2026 19:18 Відповісти
оце гепнуло!!
18.02.2026 20:05 Відповісти
Гарно прилетіла "шатківниця"!...
18.02.2026 19:34 Відповісти
В назва 422 батальйону яка "скрепная" для кацапів,то взагалі не передати!!!
18.02.2026 19:38 Відповісти
Кучно ложит! 🫡🇺🇦
18.02.2026 20:17 Відповісти
Це страйк!
18.02.2026 20:37 Відповісти
Майже Юнкерс)))
Люфтваффе и в Германії Ваффе!
18.02.2026 20:57 Відповісти
Вітаємо з гарячою паті.
Паті на хаті
18.02.2026 22:03 Відповісти
 
 