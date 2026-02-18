Дрон 422-го батальйону "Luftwaffe" влетів у групу окупантів під час їхнього вивантаження з "буханки". ВIДЕО
Оператори дронів 422-го окремого батальйону безпілотних систем "Luftwaffe" уразили скупчення російської піхоти поряд з їхнім укриттям.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти вивантажувалися зі свого транспорту типу "буханка", коли український безпілотник завдав удару по групі військових РФ.
За даними бійців, 2 загарбників були ліквідовані, ще 5 отримали поранення.
На оприлюднених кадрах видно щонайменше 10 російських військових біля ворожого автомобіля.
