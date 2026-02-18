33-й и 1-й ОШП вместе со смежными подразделениями остановили попытку прорыва оккупантов в Доброполье. ВИДЕО
Бойцы 33-го и 1-го отдельных штурмовых полков вместе со смежными подразделениями остановили попытку прорыва оккупантов в районе села Доброполье, Запорожская область.
Как сообщает Цензор.НЕТ, противник выдвинулся грузовиком с личным составом с намерением развернуться для штурма населенного пункта.
На его пути встали бойцы 33-го ОШП во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны.
Слаженные действия, скорость принятия решений и их четкое выполнение не оставили врагу никаких шансов.
Доброполье находится под контролем Сил обороны Украины, противник потерпел поражение.
Наші "боривітри" роблять те саме - тільки відслідковують кацапських мишей, в інфрачервоному діапазоні...
Значить печінка і серце полетіли далі! Хоча там серця і не було, як і мізків... А був просто насос для перекачування крові!
Было-бы "красиво" флагшток все-таки установить ... в то , что там осталось - хотя и так файно ! ...