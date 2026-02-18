33-й и 1-й ОШП вместе со смежными подразделениями остановили попытку прорыва оккупантов в Доброполье. ВИДЕО

Бойцы 33-го и 1-го отдельных штурмовых полков вместе со смежными подразделениями остановили попытку прорыва оккупантов в районе села Доброполье, Запорожская область.

Как сообщает Цензор.НЕТ, противник выдвинулся грузовиком с личным составом с намерением развернуться для штурма населенного пункта.

На его пути встали бойцы 33-го ОШП во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны.

Слаженные действия, скорость принятия решений и их четкое выполнение не оставили врагу никаких шансов.

Доброполье находится под контролем Сил обороны Украины, противник потерпел поражение.

армия РФ штурм уничтожение Запорожская область ВСУ Пологовский район Доброполье
Рясно засіяли....
18.02.2026 21:31 Ответить
Є у фауні України така пташка - "боривітер"... Такий вид соколиних, маленького розміру. Вони, в теплий період року, непорушно "висять" над полями, тріпочучи крилами, і вишукують мишей. Один з небагатьох видів птахів, які бачать у ультрафіолетовому діапазоні. Миша, коли біжить, постійно "посцикує", залишаючи за собою пунктир з крапель... Вони в ультрафіолеті світяться голубим. Боривітер відслідковує таку "доріжку", іде по ній, а потім атакує...
Наші "боривітри" роблять те саме - тільки відслідковують кацапських мишей, в інфрачервоному діапазоні...
19.02.2026 09:33 Ответить
Кишки на дереві - то добре...
Значить печінка і серце полетіли далі! Хоча там серця і не було, як і мізків... А був просто насос для перекачування крові!
18.02.2026 21:34 Ответить
М"ясо - для тхорів, з борсуками... А зброя, патрони, рації, медикаменти (можливо, й харчі) - бо їхали ж "закрепляться", нам... Лишнім не буде...
19.02.2026 09:41 Ответить
Чудово!Слава ЗСУ !!!
18.02.2026 21:38 Ответить
🫡🇺🇦
19.02.2026 07:55 Ответить
Вот это там расчлененка ....
Было-бы "красиво" флагшток все-таки установить ... в то , что там осталось - хотя и так файно ! ...
19.02.2026 12:17 Ответить
Дуже гарно!
19.02.2026 17:35 Ответить
 
 