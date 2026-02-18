РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9513 посетителей онлайн
Новости Дроны против оккупантов Боевые действия на Харьковщине Ликвидация российских окукпантов Операторы дронов
989 2

Дронари 77-й бригады ликвидировали 35 оккупантов в районе села Богуславка на Харьковщине. ВИДЕО

В Харьковской области в районе села Богуславка операторы дронов 77-й отдельной аэромобильной Надднепровской бригады провели боевую работу в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, FPV-дроны украинских защитников нанесли точные удары по местам дислокации противника.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Вследствие мастерских попаданий ликвидированы 35 российских военных.

Кадры обнародованы в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 158-й бригады ВСУ взяли в плен двух оккупантов, еще трое сдались добровольно. ВИДЕО

Смотрите также: Спецназовцы 4-го полка "Рейнджеры" провели налет на позиции РФ, ликвидировав 2 оккупанта. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (10372) уничтожение (7136) дроны (4742) 77 ОАБ (41) Харьковская область (2144) Изюмский район (176) Богуславка (4)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Самки отримають або білі Лади (хто без кінцівок - тому авто буде без "запаски") або пакет пельмєнєй (кого в фарш на молекули розірвало)....
показать весь комментарий
18.02.2026 20:32 Ответить
Так само, як і прополка бур'янів в огороді. Повільно, але неухильно 😁
показать весь комментарий
18.02.2026 20:45 Ответить
 
 