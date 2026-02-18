989 2
Дронари 77-й бригады ликвидировали 35 оккупантов в районе села Богуславка на Харьковщине. ВИДЕО
В Харьковской области в районе села Богуславка операторы дронов 77-й отдельной аэромобильной Надднепровской бригады провели боевую работу в зоне своей ответственности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, FPV-дроны украинских защитников нанесли точные удары по местам дислокации противника.
Вследствие мастерских попаданий ликвидированы 35 российских военных.
Кадры обнародованы в соцсетях.
