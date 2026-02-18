1 081 2
Спецназовцы 4-го полка "Рейнджеры" провели налет на позиции РФ, ликвидировав двоих оккупантов. ВИДЕО
Операторы 4-го полка "Рейнджер" Сил специальных операций провели успешные специальные действия на одном из направлений фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, группа спецназовцев совершила налет на позицию противника.
Во время операции украинские воины предлагали российским военнослужащим сдаться, однако те отказались. Как следствие, 2 оккупанта были уничтожены.
После выполнения задания операторы 4-го полка "Рейнджер" успешно осуществили эксфильтрацию и вернулись на определенные позиции.
