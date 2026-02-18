Воины 77-й бригады удерживают рубежи и уничтожают личный состав врага на Купянском направлении. ВИДЕО

На Купянском направлении подразделения 77-й отдельной аэромобильной бригады и 7-го КБР ДШВ ВС Украины продолжают удерживать определенные рубежи обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, противник не оставляет попыток улучшить свое тактическое положение.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Враг пытается продвигаться преимущественно пешком, используя сложные погодные условия и особенности местности для скрытого приближения к украинским позициям.

Благодаря слаженной работе аэроразведки, наблюдательных постов и боевых подразделений, перемещения противника выявляются заблаговременно.

После подтверждения целей по ним оперативно работают огневые средства поражения.

Ситуация находится под полным контролем. Десантники продолжают держать строй, не оставляя врагу ни единого шанса закрепиться или продвинуться вперед.

Кадрами бойцы поделились в своем официальном телеграм-канале.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дронари 77-й бригады ликвидировали 35 оккупантов в районе села Богуславка в Харьковской области. ВИДЕО

Смотрите также: 33-я и 1-я ОШП вместе со смежными подразделениями остановили попытку прорыва оккупантов в Доброполье. ВИДЕО