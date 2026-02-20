РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13465 посетителей онлайн
Новости Фото
5 343 18

Полицейские Юлия Келеберда и Евгений Калган погибли в результате атаки РФ на Купянщине. ФОТО

Российские оккупанты убили сотрудников полиции Юлию Келеберду и Евгения Калгана, выполнявших служебные обязанности в Купянском районе.

Об этом сообщили в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

В результате вражеского удара ранения получил еще один полицейский.

"Спецназовцы подразделения "Білі Ангели" отправились для проведения эвакуации мирного населения. Вблизи села Средний Бурлук бронированный автомобиль правоохранителей был атакован вражеским БПЛА типа "Ланцет". В результате удара двое полицейских получили смертельные ранения и погибли на месте", - говорится в сообщении.

Юлия Келеберда и Евгений Калган присоединились к подразделению "Білі Ангели" с момента его создания.

Смотрите также: Памяти сержанта 13 бригады НГУ "Хартія" Антона Бондаренко (Бандерас). ВИДЕО

"За их плечами - многочисленные выезды в самые опасные населенные пункты, десятки спасенных семей, эвакуированных детей, пожилых людей и лиц с инвалидностью. Они неоднократно рисковали собственной жизнью ради спасения других. К сожалению, эта эвакуация стала для них последней", - отметили в полиции.

Юлии было всего 23 года, у нее остались родители. Евгению было 39 лет, у него остались мать, жена, 16-летний сын и 7-летняя дочь.

Двое полицейских погибли в результате атаки РФ в Харьковской области

"Это невосполнимая утрата для всего личного состава Национальной полиции. Мы потеряли не просто коллег, мы потеряли преданных собратьев, смелых и искренних людей, которые до последнего вздоха оставались верными присяге и своему долгу.

Руководство и личный состав Национальной полиции выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших. Разделяем вашу боль и скорбим вместе с вами", - подытожили там.

Читайте: На фронте погиб чемпион мира по кикбоксингу Дмитрий Русецкий

Двое полицейских погибли в результате атаки РФ в Харьковской области

Автор: 

Нацполиция (16953) эвакуация (2288) потери (4666) Харьковская область (2730) Купянский район (749) Средний Бурлук (1)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
молода дівчина загинула, у якої все життя було попереду, поліціянт, це щось вторинне, у чоловіка 39 років, сім'янина, теж вірогідно більша частина життя залишалася попереду, через Х-уйла вони не дожили свого повного віку
показать весь комментарий
20.02.2026 15:38 Ответить
+19
Царство Небесне Героям!
показать весь комментарий
20.02.2026 16:00 Ответить
+14
показать весь комментарий
20.02.2026 15:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
20.02.2026 15:37 Ответить
молода дівчина загинула, у якої все життя було попереду, поліціянт, це щось вторинне, у чоловіка 39 років, сім'янина, теж вірогідно більша частина життя залишалася попереду, через Х-уйла вони не дожили свого повного віку
показать весь комментарий
20.02.2026 15:38 Ответить
показать весь комментарий
20.02.2026 15:47 Ответить
показать весь комментарий
20.02.2026 19:06 Ответить
Царство Небесне Героям!
показать весь комментарий
20.02.2026 16:00 Ответить
RIP.Вічна пам'ять.
показать весь комментарий
20.02.2026 16:41 Ответить
А ухылянты говорят,что это менты ухылянты.Нехорошо
показать весь комментарий
20.02.2026 16:52 Ответить
Виходить, що це Ви сміття! Працівники поліції виконували свої обов'язки. Вони спасали людей, які опинилися в пастці і не могли самі вийти. Краще подякуйте їм, їх рідних, а не смердять на весь інтернет.
Військові служать в ЗСУ, прикордонники в прикордонних військах, офіцери служби безпеки - в СБУ, в поліцейські в поліції. В кожного відомства по закону є свої задачі і вони їх виконують.
Царство Небесне працівникам поліції, які загинули спасаючи людей. Співчуття рідним!
показать весь комментарий
20.02.2026 19:36 Ответить
Чувак,ти теж з прибабахом?Я чимось образив загиблих,чи якісь у мене сумніви щодо їх роботи?
показать весь комментарий
20.02.2026 19:41 Ответить
Яке тут сміття сидить,вибір 2019р,заслуговує наріт
показать весь комментарий
20.02.2026 17:57 Ответить
Героям Слава !
співчуття рідним....

"вирушили для проведення евакуації мирного населення.... "
скільки буде ще таких смертей військових, поліцейських та волонтерів через бездіяльність влади по повній евакуації мирного населення із потенціальної зони бойових дій ?
балтійські держави мають план повної евакуації свого населення в разі вторгнення рашки.

.
показать весь комментарий
20.02.2026 16:54 Ответить
❤️✝
показать весь комментарий
20.02.2026 17:47 Ответить
 
 