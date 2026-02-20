Полицейские Юлия Келеберда и Евгений Калган погибли в результате атаки РФ на Купянщине. ФОТО

Российские оккупанты убили сотрудников полиции Юлию Келеберду и Евгения Калгана, выполнявших служебные обязанности в Купянском районе.

Об этом сообщили в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

В результате вражеского удара ранения получил еще один полицейский.

"Спецназовцы подразделения "Білі Ангели" отправились для проведения эвакуации мирного населения. Вблизи села Средний Бурлук бронированный автомобиль правоохранителей был атакован вражеским БПЛА типа "Ланцет". В результате удара двое полицейских получили смертельные ранения и погибли на месте", - говорится в сообщении.

Юлия Келеберда и Евгений Калган присоединились к подразделению "Білі Ангели" с момента его создания.

"За их плечами - многочисленные выезды в самые опасные населенные пункты, десятки спасенных семей, эвакуированных детей, пожилых людей и лиц с инвалидностью. Они неоднократно рисковали собственной жизнью ради спасения других. К сожалению, эта эвакуация стала для них последней", - отметили в полиции.

Юлии было всего 23 года, у нее остались родители. Евгению было 39 лет, у него остались мать, жена, 16-летний сын и 7-летняя дочь.

"Это невосполнимая утрата для всего личного состава Национальной полиции. Мы потеряли не просто коллег, мы потеряли преданных собратьев, смелых и искренних людей, которые до последнего вздоха оставались верными присяге и своему долгу.



Руководство и личный состав Национальной полиции выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших. Разделяем вашу боль и скорбим вместе с вами", - подытожили там.

