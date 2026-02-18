Памяти сержанта 13 бригады НГУ "Хартия" Антона Бондаренко (Бандерас). ВИДЕО

Родные, близкие и побратимы павшего воина бригады "Хартия" Антона Бондаренко рассказали о его жизненном пути и о том, как он решил встать на защиту Родины.

"Он мог выбрать научную карьеру и избежать мобилизации — столичный университет Шевченко был готов принять его в аспирантуру. Мог остаться на небоевых позициях — в бригаде его, знатока четырех языков, сначала назначили дешифровщиком. Но Антон Бондаренко выбрал службу в пехоте и погиб при выполнении боевого задания.



Обучение во Франции и работа фиксером для французских съемочных групп, которые рассказывали иностранцам о войне России против Украины. Совершенное владение разговорной латынью, на уровне лучше преподавателей. Помощь людям, спасавшимся из Ирпеня. За свои 26 лет военнослужащий бригады "Хартия" Антон Бондаренко успел столько, сколько некоторые не успевают за всю жизнь. Одаренного интеллектуала и отважного воина вспоминают его близкие, друзья и побратимы", - говорится в сообщении.

Что известно об Антоне Бондаренко?

Антон Бондаренко (позывной Бандерас) был сержантом 13-й бригады НГУ "Хартия". Во время штурмовой операции 15 сентября 2025 года, ведя в бой иностранных бойцов, которых сам готовил, он погиб.

