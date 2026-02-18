Пам’яті сержанта 13 бригади НГУ "Хартія" Антона Бондаренка (Бандерас). ВIДЕО

Рідні, близькі та побратими полеглого воїна бригади "Хартія" Антона Бондаренка розповіли про його життєвий шлях і те, як він вирішив стати на захист Батьківщини.

Про це йдеться у відео на каналі "Бутусов Плюс".

"Він міг обрати наукову карʼєру та уникнути мобілізації — столичний університет Шевченка готовий був прийняти його в аспірантуру. Міг залишитися на небойових позиціях — у бригаді його, знавця чотирьох мов, спочатку призначили дешифрувальником. Але Антон Бондаренко обрав службу в піхоті і загинув під час виконання бойового завдання.



Навчання у Франції та робота фіксером для французьких знімальних груп, які розповідали іноземцям про війну Росії проти України. Досконале володіння розмовною латиною, на рівні краще за викладачів. Допомога людям, які рятувалися з Ірпеня. За свої 26 років військовослужбовець бригади "Хартія" Антон Бондаренко встиг стільки, скільки деякі не встигають за ціле життя. Обдарованого інтелектуала та відважного воїна згадують його близькі, друзі та побратими", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про Антона Бондаренка?

Антон Бондаренко (позивний Бандерас) був сержантом 13-ї бригади НГУ "Хартія". Під час штурмової операції 15 вересня 2025 року, ведучи в бій іноземних бійців, яких сам готував, він загинув.

