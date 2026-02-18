Пам’яті сержанта 13 бригади НГУ "Хартія" Антона Бондаренка (Бандерас). ВIДЕО
Рідні, близькі та побратими полеглого воїна бригади "Хартія" Антона Бондаренка розповіли про його життєвий шлях і те, як він вирішив стати на захист Батьківщини.
Про це йдеться у відео на каналі "Бутусов Плюс", передає Цензор.НЕТ.
"Він міг обрати наукову карʼєру та уникнути мобілізації — столичний університет Шевченка готовий був прийняти його в аспірантуру. Міг залишитися на небойових позиціях — у бригаді його, знавця чотирьох мов, спочатку призначили дешифрувальником. Але Антон Бондаренко обрав службу в піхоті і загинув під час виконання бойового завдання.
Навчання у Франції та робота фіксером для французьких знімальних груп, які розповідали іноземцям про війну Росії проти України. Досконале володіння розмовною латиною, на рівні краще за викладачів. Допомога людям, які рятувалися з Ірпеня. За свої 26 років військовослужбовець бригади "Хартія" Антон Бондаренко встиг стільки, скільки деякі не встигають за ціле життя. Обдарованого інтелектуала та відважного воїна згадують його близькі, друзі та побратими", - йдеться в повідомленні.
Що відомо про Антона Бондаренка?
Антон Бондаренко (позивний Бандерас) був сержантом 13-ї бригади НГУ "Хартія". Під час штурмової операції 15 вересня 2025 року, ведучи в бій іноземних бійців, яких сам готував, він загинув.
Докладніше про сержанта "Хартії" читайте в матеріалі Юрія Бутусова на Цензор.НЕТ.
Той тьмяний безкінечний хаос,
І задихаючись згадаю,
Братів, що у віки пішли.
Полеглих воїнів гряда,
Могильних каменів алея,
Та в пам'яті моїй жива,
Облич нетлінних галерея.
Зв'язок закличе командира враз, -
Мовчання - відповідь ефіра,
Його зоря обірвалась,
Душа вознеслась в Небо командира...
Вони пішли, вони пішли,
В безкрайні простори, у вічність,
І за орбітами Землі,
Перетікають у незмінність.
Вони знаходять спокій свій,
Поснувши в зобі Птаха Раю.
Та все ж в скорботі і журбі,
Я ті обличчя пам'ятаю.