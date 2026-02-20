На фронте погиб чемпион мира по кикбоксингу Дмитрий Русецкий

Защищая Украину, погиб мастер спорта международного класса, чемпион Украины и победитель международных турниров по кикбоксингу Дмитрий Русецкий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила президент Федерации кикбоксинга Украины Ольга Павленко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Дмитрий Русецкий погиб 15 февраля 2026 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Писаревка (Сумская область).

"Невероятно талантливый спортсмен, наставник и тренер, который посвятил свою жизнь развитию молодежи и воспитанию настоящих чемпионов.

Дмитрий был не только сильным бойцом на ринге, но и мужественным Защитником Украины. Его сила духа, преданность делу и любовь к Родине навсегда останутся в нашей памяти",- написала Павленко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В бою за Украину погиб военный и ультрас футбольного клуба "Кремень" Виталий Кандыба. ФОТО





Что предшествовало?

В боях за Украину погиб 28-летний чемпион мира по кикбоксингу WPKA Николай Литовченко. Боец служил оператором БПЛА в десантно-штурмовых войсках.