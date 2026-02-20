РУС
На фронте погиб чемпион мира по кикбоксингу Дмитрий Русецкий

Защищая Украину, погиб мастер спорта международного класса, чемпион Украины и победитель международных турниров по кикбоксингу Дмитрий Русецкий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила президент Федерации кикбоксинга Украины Ольга Павленко.

Дмитрий Русецкий погиб 15 февраля 2026 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Писаревка (Сумская область).

"Невероятно талантливый спортсмен, наставник и тренер, который посвятил свою жизнь развитию молодежи и воспитанию настоящих чемпионов.

Дмитрий был не только сильным бойцом на ринге, но и мужественным Защитником Украины. Его сила духа, преданность делу и любовь к Родине навсегда останутся в нашей памяти",- написала Павленко.

погиб чемпион мира
Что предшествовало?

В боях за Украину погиб 28-летний чемпион мира по кикбоксингу WPKA Николай Литовченко. Боец служил оператором БПЛА в десантно-штурмовых войсках.

Світла памʼять! Хтось зі спортсменів воює і гине, захищаючи країну, а хтось воює зТЦК, захищаючи ухилянтів!
20.02.2026 13:42 Ответить
Царство Небесне!
20.02.2026 13:50 Ответить
20.02.2026 14:07 Ответить
Воїну Честь.
20.02.2026 14:11 Ответить
Збереження Цвіту Нації повинно стати державною політикою.
Нагадайте собі Василя Сліпака. Всі були в захваті - оперна зірка з калашом! І ніхто у цілій державі навіть не спробував переконати Василя, що його спів на світових сценах це зброя набагато потужніша, ніж його автомат.
20.02.2026 14:18 Ответить
 
 