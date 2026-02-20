На фронте погиб чемпион мира по кикбоксингу Дмитрий Русецкий
Защищая Украину, погиб мастер спорта международного класса, чемпион Украины и победитель международных турниров по кикбоксингу Дмитрий Русецкий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила президент Федерации кикбоксинга Украины Ольга Павленко.
Дмитрий Русецкий погиб 15 февраля 2026 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Писаревка (Сумская область).
"Невероятно талантливый спортсмен, наставник и тренер, который посвятил свою жизнь развитию молодежи и воспитанию настоящих чемпионов.
Дмитрий был не только сильным бойцом на ринге, но и мужественным Защитником Украины. Его сила духа, преданность делу и любовь к Родине навсегда останутся в нашей памяти",- написала Павленко.
Что предшествовало?
В боях за Украину погиб 28-летний чемпион мира по кикбоксингу WPKA Николай Литовченко. Боец служил оператором БПЛА в десантно-штурмовых войсках.
Нагадайте собі Василя Сліпака. Всі були в захваті - оперна зірка з калашом! І ніхто у цілій державі навіть не спробував переконати Василя, що його спів на світових сценах це зброя набагато потужніша, ніж його автомат.