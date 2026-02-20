На фронті загинув чемпіон світу з кікбоксингу Дмитро Русецький

Захищаючи Україну, загинув майстер спорту міжнародного класу, чемпіон України та переможець міжнародних турнірів з кікбоксингу Дмитро Русецький.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила президентка Федерації кікбоксингу України Ольга Павленко.

Дмитро Русецький загинув 15 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Писарівка (Сумська область).

"Неймовірно талановитий спортсмен, наставник і тренер, який присвятив своє життя розвитку молоді та вихованню справжніх чемпіонів.

Дмитро був не лише сильним бійцем на рингу, а й мужнім Захисником України. Його сила духу, відданість справі та любов до Батьківщини назавжди залишаться в нашій пам’яті", - написала Павленко.

загинув чемпіон світу

Що  передувало?

У боях за Україну загинув 28-річний чемпіон світу з кікбоксингу WPKA Микола Літовченко. Боєць служив оператором БпЛА у десантно-штурмових військах.

Світла памʼять! Хтось зі спортсменів воює і гине, захищаючи країну, а хтось воює зТЦК, захищаючи ухилянтів!
20.02.2026 13:42 Відповісти
Царство Небесне!
20.02.2026 13:50 Відповісти
20.02.2026 14:07 Відповісти
Воїну Честь.
20.02.2026 14:11 Відповісти
Збереження Цвіту Нації повинно стати державною політикою.
Нагадайте собі Василя Сліпака. Всі були в захваті - оперна зірка з калашом! І ніхто у цілій державі навіть не спробував переконати Василя, що його спів на світових сценах це зброя набагато потужніша, ніж його автомат.
20.02.2026 14:18 Відповісти
Світла памʼять Герою Украіни та щирі
співчуття родині Дмитра 😪😪😪
20.02.2026 14:59 Відповісти
 
 