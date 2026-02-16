На фронті загинув чемпіон світу з кікбоксингу WPKA Микола Літовченко

У боях за Україну загинув 28-річний чемпіон світу з кікбоксингу WPKA Микола Літовченко. Боєць служив оператором БпЛА у десантно-штурмових військах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Луганської ОВА Олексій Харченко.

Микола Літовченко народився 18 серпня 1997 року у Сіверськодонецьку. Навчався у багатопрофільному ліцеї.

З 2008 до 2013 року займався в школі кунг-фу "Дракон і Тигр". У 16-річному віці отримав дві золоті медалі на чемпіонаті світу з кікбоксингу WPKA серед юніорів в Афінах (Греція).

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Микола Литовченко разом із родиною переїхав із Донбасу до Ірпеня.

У 2025 році спортсмен приєднався до лав ЗСУ. Служив оператором БПЛА у 81-й окремій аеромобільній Слобожанській бригаді у складі Десантно-штурмових військ.

Герой загинув 5 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання на Лиманському напрямку. У нього залишилися дружина, батьки та молодший брат.

Прощання відбудеться у вівторок, 17 лютого, о 10:30 у Храмі святителя Миколая (вул. Садова, 59) в Ірпені. Місце поховання праху на Ірпінському кладовищі буде оголошено після кремації.