УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5042 відвідувача онлайн
Новини Втрати України
3 987 15

На фронті загинув чемпіон світу з кікбоксингу WPKA Микола Літовченко

Загинув чемпіон світу з кікбоксингу Микола Літовченко

У боях за Україну загинув 28-річний чемпіон світу з кікбоксингу WPKA Микола Літовченко. Боєць служив оператором БпЛА у десантно-штурмових військах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Луганської ОВА Олексій Харченко.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Микола Літовченко народився 18 серпня 1997 року у Сіверськодонецьку. Навчався у багатопрофільному ліцеї.

З 2008 до 2013 року займався в школі кунг-фу "Дракон і Тигр". У 16-річному віці отримав дві золоті медалі на чемпіонаті світу з кікбоксингу WPKA серед юніорів в Афінах (Греція).

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Микола Литовченко разом із родиною переїхав із Донбасу до Ірпеня.

У 2025 році спортсмен приєднався до лав ЗСУ. Служив оператором БПЛА у 81-й окремій аеромобільній Слобожанській бригаді у складі Десантно-штурмових військ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинули троє поліцейських з Буковини. ФОТО

Герой загинув 5 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання на Лиманському напрямку. У нього залишилися дружина, батьки та молодший брат.

Прощання відбудеться у вівторок, 17 лютого, о 10:30 у Храмі святителя Миколая (вул. Садова, 59) в Ірпені. Місце поховання праху на Ірпінському кладовищі буде оголошено після кремації.

Автор: 

спорт (1718) втрати (4684) Луганська область (4905) Сіверськодонецький район (26) Сіверськодонецьк (7)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
Пам'ять..
показати весь коментар
16.02.2026 15:20 Відповісти
+17
Вічна Пам'ять Герою!
показати весь коментар
16.02.2026 15:40 Відповісти
+13
Герою Воїну України ,Миколі Літовченко Слава !!! 🙏 🇺🇦 😢
показати весь коментар
16.02.2026 15:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пам'ять..
показати весь коментар
16.02.2026 15:20 Відповісти
У русні немає таких втрат через поклади глубінарієв, які вона утилізує без загрози для свого рівня розвитку, і навіть навпаки.
показати весь коментар
16.02.2026 15:24 Відповісти
Рашиські варвари убили на цій війні понад 600 спортсменів і тренерів включаючи дітей ,нарешті наш спортсмен Герашкевич заявив на весь світ. В рашистів утилізовуєтся біосміття ,а в нас гинуть кращі.Вічна память воїну.
показати весь коментар
16.02.2026 15:33 Відповісти
Вічна Пам'ять Герою!
показати весь коментар
16.02.2026 15:40 Відповісти
❤️✝
показати весь коментар
16.02.2026 15:45 Відповісти
Герою Воїну України ,Миколі Літовченко Слава !!! 🙏 🇺🇦 😢
показати весь коментар
16.02.2026 15:51 Відповісти
показати весь коментар
16.02.2026 15:57 Відповісти
Світла Памʼять Герою України та щирі співчуття
родині нашого Героя 😪😪😪
показати весь коментар
16.02.2026 16:10 Відповісти
Сумно, але є питання до командирів. Навіщо кікбоксера брати до операторів БпЛА? Людина явно була не на власному місті.
показати весь коментар
16.02.2026 17:39 Відповісти
А що "кікбоксер" зможе робить на фронті? Там немає рингів... І хто зна - може, у нього добрі навички у "геймерстві", були?...
показати весь коментар
16.02.2026 18:45 Відповісти
Дітей немає? Може , встиг залишить, після себе, "часточку", у сховищі, для продовження роду?... І чи захоче того, дружина?
показати весь коментар
16.02.2026 18:43 Відповісти
Вічна Пам'ять і Слава Герою!
Щирі співчуття рідним... ❤️🖤💙💛
Як шкода, що не народив діточок...
показати весь коментар
16.02.2026 18:48 Відповісти
Герою Слава !
Він продовжує йти по Шляху Воїна...

співчуття рідним.

.
показати весь коментар
16.02.2026 18:55 Відповісти
 
 