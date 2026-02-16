РУС
На фронте погиб чемпион мира по кикбоксингу WPKA Николай Литовченко

Погиб чемпион мира по кикбоксингу Николай Литовченко

В боях за Украину погиб 28-летний чемпион мира по кикбоксингу WPKA Николай Литовченко. Боец служил оператором БПЛА в десантно-штурмовых войсках.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОГА Алексей Харченко.

Николай Литовченко родился 18 августа 1997 года в Северодонецке. Учился в многопрофильном лицее.

С 2008 по 2013 год занимался в школе кунг-фу "Дракон и Тигр". В 16-летнем возрасте получил две золотые медали на чемпионате мира по кикбоксингу WPKA среди юниоров в Афинах (Греция).

После начала полномасштабного вторжения РФ Николай Литовченко вместе с семьей переехал из Донбасса в Ирпень.

В 2025 году спортсмен присоединился к рядам ВСУ. Служил оператором БПЛА в 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригаде в составе Десантно-штурмовых войск.

Герой погиб 5 февраля 2026 года во время выполнения боевого задания на Лиманском направлении. У него остались жена, родители и младший брат.

Прощание состоится во вторник, 17 февраля, в 10:30 в Храме святителя Николая (ул. Садовая, 59) в Ирпене. Место захоронения праха на Ирпенском кладбище будет объявлено после кремации.

Пам'ять..
16.02.2026 15:20 Ответить
У русні немає таких втрат через поклади глубінарієв, які вона утилізує без загрози для свого рівня розвитку, і навіть навпаки.
16.02.2026 15:24 Ответить
Рашиські варвари убили на цій війні понад 600 спортсменів і тренерів включаючи дітей ,нарешті наш спортсмен Герашкевич заявив на весь світ. В рашистів утилізовуєтся біосміття ,а в нас гинуть кращі.Вічна память воїну.
16.02.2026 15:33 Ответить
Вічна Пам'ять Герою!
16.02.2026 15:40 Ответить
❤️✝
16.02.2026 15:45 Ответить
Герою Воїну України ,Миколі Літовченко Слава !!! 🙏 🇺🇦 😢
16.02.2026 15:51 Ответить
16.02.2026 15:57 Ответить
 
 