Поліціянти Юлія Келеберда та Євген Калган загинули внаслідок атаки РФ на Куп’янщині. ФОТО

Російські окупанти вбили працівників поліції Юлію Келеберду та Євгена Калгана, які виконували службові обов'язки на Куп'янщині.

Про це повідомили у Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Внаслідок ворожого удару поранення дістав ще один поліцейський.

"Спецпризначенці підрозділу "Білі Янголи" вирушили для проведення евакуації мирного населення. Поблизу села Середній Бурлук броньований автомобіль правоохоронців був атакований ворожим БпЛА типу "Ланцет". Унаслідок удару двоє поліцейських отримали смертельні поранення та загинули на місці", - йдеться в повідомленні.

Юлія Келеберда та Євген Калган долучили до підрозділу "Білія Янголи" від початку його створення.

"За їхніми плечима - численні виїзди до найнебезпечніших населених пунктів, десятки врятованих родин, евакуйованих дітей, літніх людей та осіб з інвалідністю. Вони неодноразово ризикували власним життям заради порятунку інших. На жаль, ця евакуація стала для них останньою", - зазначили у поліції.

Юлії було лише 23 роки, у неї залишилися батьки. Євгену було 39 років, у нього залишилися мати, дружина, 16-річний син та 7-річна донька.

"Це непоправна втрата для всього особового складу Національної поліції. Ми втратили не просто колег, ми втратили відданих побратимів, сміливих і щирих людей, які до останнього подиху залишалися вірними присязі та своєму обов’язку.



Керівництво та особовий склад Національної поліції висловлюють глибокі та щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Розділяємо ваш біль і сумуємо разом із вами", - підсумували там.

