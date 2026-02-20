Поліціянти Юлія Келеберда та Євген Калган загинули внаслідок атаки РФ на Куп’янщині. ФОТО

Російські окупанти вбили працівників поліції Юлію Келеберду та Євгена Калгана, які виконували службові обов'язки на Куп'янщині.

Про це повідомили у Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Внаслідок ворожого удару поранення дістав ще один поліцейський.

"Спецпризначенці підрозділу "Білі Янголи" вирушили для проведення евакуації мирного населення. Поблизу села Середній Бурлук броньований автомобіль правоохоронців був атакований ворожим БпЛА типу "Ланцет". Унаслідок удару двоє поліцейських отримали смертельні поранення та загинули на місці", - йдеться в повідомленні.

Юлія Келеберда та Євген Калган долучили до підрозділу "Білія Янголи" від початку його створення.

"За їхніми плечима - численні виїзди до найнебезпечніших населених пунктів, десятки врятованих родин, евакуйованих дітей, літніх людей та осіб з інвалідністю. Вони неодноразово ризикували власним життям заради порятунку інших. На жаль, ця евакуація стала для них останньою", - зазначили у поліції.

Юлії було лише 23 роки, у неї залишилися батьки. Євгену було 39 років, у нього залишилися мати, дружина, 16-річний син та 7-річна донька.

"Це непоправна втрата для всього особового складу Національної поліції. Ми втратили не просто колег, ми втратили відданих побратимів, сміливих і щирих людей, які до останнього подиху залишалися вірними присязі та своєму обов’язку.

Керівництво та особовий склад Національної поліції висловлюють глибокі та щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Розділяємо ваш біль і сумуємо разом із вами", - підсумували там.

молода дівчина загинула, у якої все життя було попереду, поліціянт, це щось вторинне, у чоловіка 39 років, сім'янина, теж вірогідно більша частина життя залишалася попереду, через Х-уйла вони не дожили свого повного віку
20.02.2026 15:38
Царство Небесне Героям!
20.02.2026 16:00
20.02.2026 15:47
20.02.2026 15:37
20.02.2026 15:38
20.02.2026 15:47
20.02.2026 19:06
20.02.2026 16:00
RIP.Вічна пам'ять.
20.02.2026 16:41
А ухылянты говорят,что это менты ухылянты.Нехорошо
20.02.2026 16:52
Виходить, що це Ви сміття! Працівники поліції виконували свої обов'язки. Вони спасали людей, які опинилися в пастці і не могли самі вийти. Краще подякуйте їм, їх рідних, а не смердять на весь інтернет.
Військові служать в ЗСУ, прикордонники в прикордонних військах, офіцери служби безпеки - в СБУ, в поліцейські в поліції. В кожного відомства по закону є свої задачі і вони їх виконують.
Царство Небесне працівникам поліції, які загинули спасаючи людей. Співчуття рідним!
20.02.2026 19:36
Чувак,ти теж з прибабахом?Я чимось образив загиблих,чи якісь у мене сумніви щодо їх роботи?
20.02.2026 19:41
Яке тут сміття сидить,вибір 2019р,заслуговує наріт
20.02.2026 17:57
Героям Слава !
співчуття рідним....

"вирушили для проведення евакуації мирного населення.... "
скільки буде ще таких смертей військових, поліцейських та волонтерів через бездіяльність влади по повній евакуації мирного населення із потенціальної зони бойових дій ?
балтійські держави мають план повної евакуації свого населення в разі вторгнення рашки.

20.02.2026 16:54
20.02.2026 17:47
 
 