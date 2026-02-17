РУС
5 602 18

Защитницы с позывными Кара и Лайза погибли в результате попадания БПЛА на Запорожском направлении

На Запорожском направлении погибли защитницы с позывными Кара и Лайза
Фото: Сергій Волков / Facebook

На Запорожском направлении в результате попадания российского беспилотника погибли посестры с  позывными Кара и Лайза – военнослужащие 110-й отдельной механизированной бригады.

Об этом сообщил командир роты наземных роботизированных комплексов 110-й ОМБр Сергей Волков, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

По его словам, 16 февраля украинских защитниц похоронили.

"Две посестры, две подруги, погибли вместе, вражеский дрон. Две молодые девушки. Непростые судьбы. Настоящая работа. Запорожское направление. Они спасали раненых, учились, тянули на себе тяжелые функции, помогали передовой не хуже кого-либо. Это не конец, борьба продолжается, и зло будет наказано", - написал Волков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Защищая Украину, погибла 24-летняя оператор дронов, мама двоих детей Лилия Гекендорф. ФОТО

Больше о защитницах

  • Волков рассказал, что Кара пережила оккупацию Херсонщины, фильтрацию, издевательства со стороны россиян, заключение в Таганроге. После этого девушка ушла на фронт "защищать Украину до последнего дыхания". Каре всего 29 лет.
  • Лайза вступила в ряды ВСУ по контракту на 18-24 года. В армии защитница освоила наземные роботизированные комплексы. Лайзе навсегда 19 лет.

Читайте также: На фронте во время эвакуации раненых погибла боевая медик из Полтавщины Александра Лискунова

Автор: 

Запорожская область (2153) потери (1546) ВСУ (3705) 110 отдельная механизированная бригада (115) война в Украине (7294)
+24
Вічна пам'ять
показать весь комментарий
17.02.2026 16:15 Ответить
+22
Шана!
показать весь комментарий
17.02.2026 16:14 Ответить
+12
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Героїням...
показать весь комментарий
17.02.2026 16:31 Ответить
Шана!
показать весь комментарий
17.02.2026 16:14 Ответить
Для чого брати в армію жінок? Це геноцид нації. Хто вам народить дітей для продовження роду? Вічна пам'ять загиблим.
показать весь комментарий
17.02.2026 16:57 Ответить
Бангладеш і Пакистан.
показать весь комментарий
17.02.2026 17:32 Ответить
А неодружених хлопців брати не геноцид?
показать весь комментарий
17.02.2026 17:52 Ответить
Вічна пам'ять
показать весь комментарий
17.02.2026 16:15 Ответить
💔😢
показать весь комментарий
17.02.2026 16:21 Ответить
Співчуття рідним
показать весь комментарий
17.02.2026 16:29 Ответить
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Героїням...
показать весь комментарий
17.02.2026 16:31 Ответить
показать весь комментарий
17.02.2026 16:32 Ответить
Героїням Слава !

співчуття рідним...

.
показать весь комментарий
17.02.2026 16:37 Ответить
На жаль гинуть сміливі дівчата в той час як бидло бикує ,будь проклята фашиська росія .Слава захисницям
показать весь комментарий
17.02.2026 16:39 Ответить
Вічна слава Героям! Ганьба ухилянтам!
показать весь комментарий
17.02.2026 16:39 Ответить
Так! Ганьба кацапу піталову!
показать весь комментарий
17.02.2026 17:33 Ответить
де московити інтернет беруть на нулі? старлінку немає ж у них
показать весь комментарий
17.02.2026 16:42 Ответить
Які ці Воїни діти красиві !!! Господи як важко бачити те ,шо твориться в Україні !!! Гороїням Воїнам Україні Карі і Лайзі Слава !!! 🙏🇺🇦
показать весь комментарий
17.02.2026 16:49 Ответить
вічна пам'ять, повага та шана.. сум і туга.. (
бикам, "маминим квіточкам", жлобам-уклоністам, зєліному ядрьоному кварталовецькому лохторату "рождьоному для миру та любвІ" - сором і ганьба до скону їхнього порожнього продуманого жиддя..
показать весь комментарий
17.02.2026 16:55 Ответить
❤️✝
показать весь комментарий
17.02.2026 17:52 Ответить
 
 