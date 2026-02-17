5 602 18
Защитницы с позывными Кара и Лайза погибли в результате попадания БПЛА на Запорожском направлении
На Запорожском направлении в результате попадания российского беспилотника погибли посестры с позывными Кара и Лайза – военнослужащие 110-й отдельной механизированной бригады.
Об этом сообщил командир роты наземных роботизированных комплексов 110-й ОМБр Сергей Волков, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
По его словам, 16 февраля украинских защитниц похоронили.
"Две посестры, две подруги, погибли вместе, вражеский дрон. Две молодые девушки. Непростые судьбы. Настоящая работа. Запорожское направление. Они спасали раненых, учились, тянули на себе тяжелые функции, помогали передовой не хуже кого-либо. Это не конец, борьба продолжается, и зло будет наказано", - написал Волков.
Больше о защитницах
- Волков рассказал, что Кара пережила оккупацию Херсонщины, фильтрацию, издевательства со стороны россиян, заключение в Таганроге. После этого девушка ушла на фронт "защищать Украину до последнего дыхания". Каре всего 29 лет.
- Лайза вступила в ряды ВСУ по контракту на 18-24 года. В армии защитница освоила наземные роботизированные комплексы. Лайзе навсегда 19 лет.
співчуття рідним...
бикам, "маминим квіточкам", жлобам-уклоністам, зєліному ядрьоному кварталовецькому лохторату "рождьоному для миру та любвІ" - сором і ганьба до скону їхнього порожнього продуманого жиддя..