Захисниці з позивними Кара і Лайза загинули внаслідок влучання БпЛА на Запорізькому напрямку

Фото: Сергій Волков / Facebook

На Запорізькому напрямку внаслідок влучання російського безпілотника загинули посестри на позивні Кара та Лайза –– військовослужбовиці 110 окремої механізованої бригади.

Про це повідомив командир роти наземних роботизованих комплексів 110 ОМБр Сергій Волков, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

За його словами, 16 лютого українських захисниць поховали.

"Дві посестри, дві подружки, загинули разом, ворожий дрон. Дві молоді дівчини. Непрості долі. Справжня робота. Запорізький напрямок. Вони рятували поранених, училися, тягнули на собі важкі функції, допомагали передньому краю не гірше за будь-кого. Це не кінець, боротьба продовжується, і зло буде покарано", - написав Волков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Захищаючи Україну, загинула 24-річна операторка дронів, мама двох діток Лілія Гекендорф. ФОТО

Більше про захисниць

Волков розповів, що Кара пережила окупацію Херсонщини, фільтрацію, знущання з боку росіян, увʼязнення в Таганрозі. Після цього дівчина пішла на фронт "захищати Україну до останнього подиху". Карі назавджи 29 років.

Лайза долучилася до лав ЗСУ за контрактом 18-24 років. У війську захисниця опанувала наземні роботизовані комплекси. Лайзі назавжди 19 років.

Також читайте: На фронті під час евакуації поранених загинула бойова медикиня з Полтавщини Олександра Ліскунова