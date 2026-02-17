Захисниці з позивними Кара і Лайза загинули внаслідок влучання БпЛА на Запорізькому напрямку

На Запорізькому напрямку загинули захисниці з позивними Кара і Лайза
Фото: Сергій Волков / Facebook

На Запорізькому напрямку внаслідок влучання російського безпілотника загинули посестри на позивні Кара та Лайза –– військовослужбовиці 110 окремої механізованої бригади.

Про це повідомив командир роти наземних роботизованих комплексів 110 ОМБр Сергій Волков, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

За його словами, 16 лютого українських захисниць поховали.

"Дві посестри, дві подружки, загинули разом, ворожий дрон. Дві молоді дівчини. Непрості долі. Справжня робота. Запорізький напрямок. Вони рятували поранених, училися, тягнули на собі важкі функції, допомагали передньому краю не гірше за будь-кого. Це не кінець, боротьба продовжується, і зло буде покарано", - написав Волков.

Більше про захисниць

  • Волков розповів, що Кара пережила окупацію Херсонщини, фільтрацію, знущання з боку росіян, увʼязнення в Таганрозі. Після цього дівчина пішла на фронт "захищати Україну до останнього подиху". Карі назавджи 29 років.
  • Лайза долучилася до лав ЗСУ за контрактом 18-24 років. У війську захисниця опанувала наземні роботизовані комплекси. Лайзі назавжди 19 років.

Вічна пам'ять
17.02.2026 16:15 Відповісти
Шана!
17.02.2026 16:14 Відповісти
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Героїням...
17.02.2026 16:31 Відповісти
17.02.2026 16:14 Відповісти
Деякі історичні факти.
Парагвайська війна (Війна Потрійного Альянсу, 1864-1870) мала катастрофічні демографічні наслідки для Парагваю, ставши найкривавішим конфліктом в історії Південної Америки. Внаслідок війни загинуло, за різними оцінками, від 50% до 70% усього населення країни, причому чоловіче населення було майже повністю знищене (залишилося близько 10% чоловіків призовного віку).

Ця екстремальна гендерна диспропорція (близько 4 жінок на 1 чоловіка) призвела до суттєвих соціальних змін, зокрема до практикування багатоженства та зміни ролі жінок у суспільстві: Фактична легалізація багатоженства: Через критичну нестачу чоловіків, у поствоєнному Парагваї (період після 1870 року) було тимчасово дозволено або толеровано багатоженство (полігінію). Це було свідомим кроком для відновлення чисельності населення, яке катастрофічно скоротилося.«Країна жінок» (País de las mujeres): Парагвай стали називати «країною жінок», оскільки вони взяли на себе виконання традиційно чоловічих ролей, займаючись сільським господарством, освітою та відбудовою країни.Зростання позашлюбних народжень: Через неможливість укласти офіційний шлюб для всіх жінок та практику полігінії, різко зросла кількість позашлюбних дітей. Довгострокові демографічні наслідки: Вплив війни на структуру населення був настільки глибоким, що навіть через понад 100 років у найбільш постраждалих районах Парагваю спостерігалися вищі показники домогосподарств, очолюваних жінками, та вищий рівень неписьменності серед чоловіків у ранньому поствоєнному періоді.
17.02.2026 18:13 Відповісти
Есть разница - Парагвай был инициатором войны.
Конешно может там не было белых и пушистых строн конфликта, но власть нарвалась на коалицию Уругвай, Аргентина и т.д. и отправляла людей на смерть до конца
17.02.2026 19:45 Відповісти
Якщо курить випиває та у татухах то не фонд в витратний резерв.
17.02.2026 20:36 Відповісти
А ти вже в армії? Щоб жінки не воювали.
17.02.2026 20:34 Відповісти
І жінок що 30+ що не мають дітей у штурми, щоб "бабушкі кошатніци" не плодилися...
17.02.2026 20:43 Відповісти
Пришли фото своїх піздюків, посміємося
17.02.2026 22:06 Відповісти
А ти вже в дурці? Ти знаєш про мене достатньо, щоб задавати мені такі питання?
17.02.2026 22:14 Відповісти
Я знаю, що ти або сидиш в Румунії і звідти кукарікаєш, або під ВПНом. Але скоріше всього 1й варіант.
18.02.2026 06:13 Відповісти
Зате я переконаний тепер в тому, що ти гвалтуєш клаву в дурці.
18.02.2026 13:16 Відповісти
17.02.2026 16:15 Відповісти
💔😢
17.02.2026 16:21 Відповісти
Співчуття рідним
17.02.2026 16:29 Відповісти
17.02.2026 16:31 Відповісти
17.02.2026 16:32 Відповісти
Героїням Слава !

співчуття рідним...

17.02.2026 16:37 Відповісти
На жаль гинуть сміливі дівчата в той час як бидло бикує ,будь проклята фашиська росія .Слава захисницям
17.02.2026 16:39 Відповісти
Вічна слава Героям! Ганьба ухилянтам!
17.02.2026 16:39 Відповісти
А хто це в нас підписаний кацапською - артем рокитин, навіть не рокітін? Кацапсіна, ти ще й тупе та дрищ, бо визнав себе ухилєсом...
17.02.2026 19:26 Відповісти
де московити інтернет беруть на нулі? старлінку немає ж у них
17.02.2026 16:42 Відповісти
Які ці Воїни діти красиві !!! Господи як важко бачити те ,шо твориться в Україні !!! Гороїням Воїнам Україні Карі і Лайзі Слава !!! 🙏🇺🇦
17.02.2026 16:49 Відповісти
та шо з вашим ботівським племям ? Поробленно ? Повилазили як на грозу ? ...
17.02.2026 21:36 Відповісти
Те шо ти сідіш на бутилкє видно з Берліну навіть без бінокля
17.02.2026 22:08 Відповісти
вічна пам'ять, повага та шана.. сум і туга.. (
бикам, "маминим квіточкам", жлобам-уклоністам, зєліному ядрьоному кварталовецькому лохторату "рождьоному для миру та любвІ" - сором і ганьба до скону їхнього порожнього продуманого жиддя..
17.02.2026 16:55 Відповісти
❤️✝
17.02.2026 17:52 Відповісти
Щось нічого не чути про подвиги "удовиці" михайлової- невже в медиків на передовій досить лікарів?
А воно ж ділити київську землю набагато небезпечніше!(
17.02.2026 19:28 Відповісти
...і киздити квартири у багатодітної сімʼї героя
17.02.2026 22:09 Відповісти
Дівчатки... діти.
17.02.2026 19:47 Відповісти
Вічна пам'ять Героїням,які захищали рідну Україну! Царство небесне, співчуття рідним та близьким!
17.02.2026 19:58 Відповісти
Світла памʼять нашим Героям України 😪😪😪
17.02.2026 23:03 Відповісти
молоді дівчата гинуть, а ухилянти вільно дихають повітрям в країні. Ухилянт має дорівнятися до зрадника.
18.02.2026 00:16 Відповісти
не просто вільно дихають,вони вже ведуть себе,як господарі,нападають на ТЦК,корегують російські удари по містах,підривають військових ЗСУ....
18.02.2026 01:14 Відповісти
Ви говорите про ухилянтів - холопів. Це так звані ждуни, які свого часу підтримували Януковича і не хочуть вмирати за те, чого вони не обирали.

Але є набагато більша категорія ухилянтів. Які нічого не підпалюють, не допомагають росіянам. Це люди з грошима, бізнесмени, представники місцевої влади. У яких є всі необхідні документи, для того, щоб її не призвали або мають звʼязки з тими хто приймає рішення про мобілізацію. Це так звана еліта будь-якого міста, містечка, селища. І таких в країні ані трохи не менше ніж ніж доходяг, чкі ховаються від ТЦК.
18.02.2026 09:01 Відповісти
і це теж є правдою....
18.02.2026 22:50 Відповісти
....а в цей час у тилу,посполитий мудрий нарід люто лає хлопців з ТЦК,які запрошують різну ухилянтську сволоту до ТЦК,захищає їх,відбиває від ТЦК і кричить хай ідуть депутати ....обрані мудрим нарідом. правда сам нарід не йде,він краще за гроші ФСБ буде підривати ТЦК та давати координати заводів,ТЕЦ,військових частин ЗСУ....
18.02.2026 01:13 Відповісти
То не ухілянти. То зрадники-колобранти , диверсанти.
18.02.2026 02:11 Відповісти
 
 