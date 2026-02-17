Захисниці з позивними Кара і Лайза загинули внаслідок влучання БпЛА на Запорізькому напрямку
На Запорізькому напрямку внаслідок влучання російського безпілотника загинули посестри на позивні Кара та Лайза –– військовослужбовиці 110 окремої механізованої бригади.
Про це повідомив командир роти наземних роботизованих комплексів 110 ОМБр Сергій Волков, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За його словами, 16 лютого українських захисниць поховали.
"Дві посестри, дві подружки, загинули разом, ворожий дрон. Дві молоді дівчини. Непрості долі. Справжня робота. Запорізький напрямок. Вони рятували поранених, училися, тягнули на собі важкі функції, допомагали передньому краю не гірше за будь-кого. Це не кінець, боротьба продовжується, і зло буде покарано", - написав Волков.
- Волков розповів, що Кара пережила окупацію Херсонщини, фільтрацію, знущання з боку росіян, увʼязнення в Таганрозі. Після цього дівчина пішла на фронт "захищати Україну до останнього подиху". Карі назавджи 29 років.
- Лайза долучилася до лав ЗСУ за контрактом 18-24 років. У війську захисниця опанувала наземні роботизовані комплекси. Лайзі назавжди 19 років.
Парагвайська війна (Війна Потрійного Альянсу, 1864-1870) мала катастрофічні демографічні наслідки для Парагваю, ставши найкривавішим конфліктом в історії Південної Америки. Внаслідок війни загинуло, за різними оцінками, від 50% до 70% усього населення країни, причому чоловіче населення було майже повністю знищене (залишилося близько 10% чоловіків призовного віку).
Ця екстремальна гендерна диспропорція (близько 4 жінок на 1 чоловіка) призвела до суттєвих соціальних змін, зокрема до практикування багатоженства та зміни ролі жінок у суспільстві: Фактична легалізація багатоженства: Через критичну нестачу чоловіків, у поствоєнному Парагваї (період після 1870 року) було тимчасово дозволено або толеровано багатоженство (полігінію). Це було свідомим кроком для відновлення чисельності населення, яке катастрофічно скоротилося.«Країна жінок» (País de las mujeres): Парагвай стали називати «країною жінок», оскільки вони взяли на себе виконання традиційно чоловічих ролей, займаючись сільським господарством, освітою та відбудовою країни.Зростання позашлюбних народжень: Через неможливість укласти офіційний шлюб для всіх жінок та практику полігінії, різко зросла кількість позашлюбних дітей. Довгострокові демографічні наслідки: Вплив війни на структуру населення був настільки глибоким, що навіть через понад 100 років у найбільш постраждалих районах Парагваю спостерігалися вищі показники домогосподарств, очолюваних жінками, та вищий рівень неписьменності серед чоловіків у ранньому поствоєнному періоді.
