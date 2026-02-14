Захищаючи Україну, загинула 24-річна операторка дронів, мама двох діток Лілія Гекендорф

Захищаючи Україну, загинула операторка дронів Лілія Гекендорф із Кіровоградщини. Останній бій доброволиця, що тиждень не дожила до свого 25-річчя, прийняла 11 лютого на Запоріжжі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Обоз".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Вдома на Лілію чекали двоє діток.

Що про загиблу відомо?

Народилася Лілія Гекендорф 17 лютого 2001 року. Жила у селі Злинки на Кіровоградщині.

У жовтні 2024 року Лілія долучилася до лав Збройних сил України.

"Їй на той час було 23 роки. Вже коли вона воювала у складі 141-ї ОМБР – зник безвісти її брат. Її спонукало захищати Батьківщину передусім почуття патріотизму. Вона зарекомендувала себе ще на БЗВП як одна з найкращих на курсі. Минулого року десь у жовтні перевелась до батальйону безпілотних систем в складі 128-ї бригади "Дике поле". Ви навіть не уявляєте силу духу та звитяги цієї простої дівчини", – розповіла журналістам "Кіровоградської правди" рекрутерка Центру рекрутингу української армії у Кропивницькому Леся Нестройна.

Коли Лілія вирушала захищати Україну, своїх двох маленьких дітей вона залишила на маму, кажуть односельці Героїні.

Також читайте: Пам’яті Ярослава Шапочки: журналіста та добровольця. ФОТО

11 лютого Лілія потрапила під російський удар, коли виконувала бойове завдання у районі Магдалинівки на Запоріжжі. На момент загибелі захисниця служила на посаді оператора безпілотних літальних апаратів у 2 механізованому батальйоні військової частини ЗСУ.

"Тиждень не дожила дівчина до свого 25-річчя! Молода, спортивна, відважна, красива, жити б ще й жити, але після того, як зник безвісти рідний брат Володимир, залишила Ліля своїх двох маленьких діток на маму і підписала контракт... Царство небесне дівчині та вічний спокій. Слава нашій Героїні! Низький уклін за наш захист. Висловлюємо щирі співчуття мамі Анні, діткам, усій великій родині. Це страшна втрата не тільки для вас, а й для усієї Злинської громади. Про день і час поховання повідомимо пізніше", - написала Голованова.

Читайте: Із рятувальником Михайлом Проценком, який загинув під час ліквідації наслідків ворожої атаки у Яготині, попрощалися на Київщині. ФОТОрепортаж