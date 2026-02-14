Захищаючи Україну, загинула 24-річна операторка дронів, мама двох діток Лілія Гекендорф

Захищаючи Україну, загинула операторка дронів Лілія Гекендорф із Кіровоградщини. Останній бій доброволиця, що тиждень не дожила до свого 25-річчя, прийняла 11 лютого на Запоріжжі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Обоз".

Вдома на Лілію чекали двоє діток.

Лілія Гекендорф

Що про загиблу відомо?

Народилася Лілія Гекендорф 17 лютого 2001 року. Жила у селі Злинки на Кіровоградщині.

У жовтні 2024 року Лілія долучилася до лав Збройних сил України.

"Їй на той час було 23 роки. Вже коли вона воювала у складі 141-ї ОМБР – зник безвісти її брат. Її спонукало захищати Батьківщину передусім почуття патріотизму. Вона зарекомендувала себе ще на БЗВП як одна з найкращих на курсі. Минулого року десь у жовтні перевелась до батальйону безпілотних систем в складі 128-ї бригади "Дике поле". Ви навіть не уявляєте силу духу та звитяги цієї простої дівчини", – розповіла журналістам "Кіровоградської правди" рекрутерка Центру рекрутингу української армії у Кропивницькому Леся Нестройна.

Коли Лілія вирушала захищати Україну, своїх двох маленьких дітей вона залишила на маму, кажуть односельці Героїні.

11 лютого Лілія потрапила під російський удар, коли виконувала бойове завдання у районі Магдалинівки на Запоріжжі. На момент загибелі захисниця служила на посаді оператора безпілотних літальних апаратів у 2 механізованому батальйоні військової частини ЗСУ.

"Тиждень не дожила дівчина до свого 25-річчя! Молода, спортивна, відважна, красива, жити б ще й жити, але після того, як зник безвісти рідний брат Володимир, залишила Ліля своїх двох маленьких діток на маму і підписала контракт... Царство небесне дівчині та вічний спокій. Слава нашій Героїні! Низький уклін за наш захист. Висловлюємо щирі співчуття мамі Анні, діткам, усій великій родині. Це страшна втрата не тільки для вас, а й для усієї Злинської громади. Про день і час поховання повідомимо пізніше", - написала Голованова.

Світла памʼять!
14.02.2026 15:23
Молода...
Але зробила за життя більше ніж деякі старигани.
Важкі втрати на цьому тижні.
Героям слава !
14.02.2026 15:24
Слава Героїні ! ... яка біда (
14.02.2026 15:24
14.02.2026 19:13
Ні, ці дівчата гинуть тому, що такі звиздунці як ти "не народжені для війни"!!!
показати весь коментар
14.02.2026 23:10
Низький уклін тобі, Донечка!!
Памятаймо Українці, ціну Незалежності України від московитів та їх концтаборів ГУЛАГ2 для перевиховання Українців!! Гітлер, як і ****** на московії з 2014 року, теж перевиховував у концтаборах інакомислячих!!!!
показати весь коментар
14.02.2026 20:12
Давно треба було фізично знищити Пуйла скаженого. Скільки хороших людей залишилися б живими. Але державою керують мерзотники Вова *********, ВасяДвамагазини, Будьоннний, які є повними імпотентами на своїх посадах.
показати весь коментар
15.02.2026 01:24
Давно треба було фізично знищити Пуйла скаженого. Скільки хороших людей залишилися б живими.
Коли читаєш подібні пости,одразу розумієш,що людина не розуміється у геополітиці.Смерть пуйла не зупинить війну,бо він всього лиш маріонетка чужої волі.
показати весь коментар
15.02.2026 11:36
По тому,як ти написав пост видно,що ти зазомбований і зашорений.Тебе не цікавить правда,тобі просто хотілось поглузувати.
Той,хто шукає правду,пише ввічливо і задає адекватні питання.
показати весь коментар
15.02.2026 14:56
я, ввічливо задав адекватне питання, не знаю чому, адмін затер, але то таке, а от відповіді зрозумілої і адекватної я не отримав, а це вже не таке собі.
показати весь коментар
19.02.2026 12:27
Ну і що, ти герой, який зупинить "чужу волю? Чи може ти знаєш таких, хто зупинить чужу волю? Чи може ти хоч знаєш, що це за "чужа воля"? Чи може знаєш, але ссишся назвати її?Перед тим, як ляпнути якусь дурницю, шарпни себе за вухо.
показати весь коментар
15.02.2026 15:38
Чи може ти хоч знаєш, що це за "чужа воля"? Чи може знаєш, але ссишся назвати її?
Знаю,і називав,писав тут.Але коли називав все прямим текстом,записи видалялись.
Перед тим, як ляпнути якусь дурницю, шарпни себе за вухо.
Дурниці тільки в вашій уяві.Якщо не хочете бути особою зі стада,міняйте своє відношення до тих,у кого є своя думка.

Чи може ти хоч знаєш, що це за "чужа воля"?
https://www.facebook.com/share/v/1GPXA9fdQk/
Дивимось перші 45 секунд,там саме важливе.

Мабуть ще сумніви?Тоді вам ще.Вас не дивує,що нам кожен рік Хануки наставляють?Ось тут роз'яснення. https://www.facebook.com/share/p/17xfEE5Wq3/
показати весь коментар
15.02.2026 20:31
Порівнювати треба з собою
показати весь коментар
15.02.2026 14:38
Чи зійде з Неба благодать,
На тлен життя, щоби воскрести?
Бо й далі гинуть у боях,
Окрім братів і наші сестри.

На боротьби святий вівтар,
Ми кращих приносили в жертву...
Та в пам'яті лишився згар,
Де все наскрізь пропахло смертю...
14.02.2026 15:27
Царство Небесне! 😪
Слава Героїні...(
..сором і ганьба.. здоровезним жлобам, типу чоловікам, що "народжені для миру і любові" і для обирання нових зєлєнскіх на виборах, звільнені від захисту України уклоністом-рецедивістом Зєлєй, які повтікали до ситої Європи на валютні пособія або б'ються насмерть з ТЦКшниками Зєлі..
сум і злість, особливо за такі непоправні втрати України..
це про Юзіка та Кошового ?
Та за ними сциклива рать...
І про них також.
Напевно корумпованим мусорам та прокурорам повинно стати соромно.
R.I.P. 😪 Світла та вічна пам'ять Героїні!
😢
Вічна пам'ять Захисниці України!
Вічна пам"ять
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Героїні....
Пам'ять..
Сум і жах.... Співчуття мамі і діткам. Хай ростуть здорові діти!
На жаль гинуть кращі в той час як бидло бикує . Вічна память цій сміливій жінці.
Світла пам'ять! Ганьба дрищам та ухилянтам!
Честь молодій дівчині! Та гідної долі її діточкам.
Вважаю що коменти під такими новинами треба закривати. Бо обʼєктивно для всілякої ******* це як мед для мух
Низький уклін Герою. Вічна та світла пам'ять Герою. Смерть рашистським виродкам та їх посіпакам...
Вічна пам*ять загиблим героям. Не пробачимо.
❤️✝
Героїні Воїну Лілії Гекендорф Слава !!! 🙏 🇺🇦 😢
ухилянти усіх рівнів поставьте свічки за тих хто вас захищає ціною свого життя.
R.I.P. Воїну !
Героїні Слава !

співчуття рідним...
пішла з життя ще одна найкраща із найкращих.
хто залишиться в Україні ?

.
Сєпар?
шо, насіліє? падло тупе, ти би хоч тут серти посоромилось
Майбутнє!!?? Наразі країною керують та грабують ухилянти. Є-мрак десь воює? Якщо хочеш когось засуджувати в ухилянстві, то починай з самого верху.
А якщо всі діти віком від двох років підуть воювати, тоді ти підеш?
Якщо я піду втретє, то вже точно не повернусь
Та то ти себе накручуєш.
у нас вже тільки по офіційним даним 55 000 загиблих та ще стільки пропавших безвісти --- вони загинули щоб ти бродягін був живий ..про самий верх .. піди у курник і поспівай там пісеньку про сина масєйсучки . виводок сукісів і увесь батальйон монако . про синів порошенка . про зеленого небритого ухилянта до 19 року . увесь цей репертуар давно вже протух . хіба вівці у хліві будуть тобі аплодувати --- ти відповідай за себе . бери автомат і йди захищати діток яких ЛІЛІЯ ГЕКЕНДОРФ ЗАЛИШИЛА НА МАМУ А ЖИТТЯ ВІДДАЛА СВОЄ і за тебе і за всіх нас
По-перше - цифри не вірні, по-друге - іди проспись
у тебе ..крітічєскіє дні..??? сходи в аптеку купи тампони
Вже похмелився?
Світла пам'ять. Навіки молода. Сум.
Шана сміливій жінці.
п.с.
панове, ви би хоч тут срач не розводили. сором якийсь
Ті хто пише про "ухилянтів" і т.п. А скажіть, чого вона раніше не пішла, а тільки в 24-му? І чому вона взагалі кинула дітей, маючи можливість виїхати та отримувати забезпечення (та паралельно працювати)?
Ні, звісно, яєць в неї побільше ніж в деяких чоловіків в Україіні (поліція в першу чергу). Але ж полишити двох дітей без матері, при цьому маючи можливість змінити пункт проживання без обмеження територією по світу, ну то таке.
Тому що боліло у неї за Україну! А пішла вона у 24 бо ло цього працювала у воєнізованій охороні! А логіка у вас дивна м'яко кажучі.
В жизни нет ни правды ни справедливости. Такие молодые и красивые умирают так рано
Слава Героїні!
Великій сум. Вічна пам'ять світлій людині. Дякую.
Прошу підписати Петіцію про присвоєння Героя України Лілечкі Гекендорф https://petition.president.gov.ua/petition/261352
Лілечка служила в 141 бригаді, вона прийшла до нас у жовтні 24, відважна та мотивована! Її мета була знищити ворога та захистити Україну. Прошу всіх підписати Петіцію про присвоєння Героя України Лілечкі Гекендорф. Їй навічно 24
https://petition.president.gov.ua/petition/261352
