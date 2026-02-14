РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7525 посетителей онлайн
Новости Потери Украины
8 909 31

Защищая Украину, погибла 24-летняя оператор дронов, мама двоих детей Лилия Гекендорф. ФОТО

Защищая Украину, погибла оператор дронов Лилия Гекендорф из Кировоградской области. Последний бой доброволец, которой не хватило недели до своего 25-летия, приняла 11 февраля в Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обоз".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Дома Лилию ждали двое детей.

Лилия Гекендорф

Что известно о погибшей?

Лилия Гекендорф родилась 17 февраля 2001 года. Жила в селе Злинки Кировоградской области.

В октябре 2024 года Лилия вступила в ряды Вооруженных сил Украины.

"Ей на тот момент было 23 года. Уже когда она воевала в составе 141-й ОМБР, пропал без вести ее брат. Ее побудило защищать Родину прежде всего чувство патриотизма. Она зарекомендовала себя еще на БЗВП как одна из лучших на курсе. В прошлом году где-то в октябре перевелась в батальон беспилотных систем в составе 128-й бригады "Дикое поле". Вы даже не представляете силу духа и доблести этой простой девушки", – рассказала журналистам "Кировоградской правды" рекрутер Центра рекрутинга украинской армии в Кропивницком Леся Нестройная.

Когда Лилия отправлялась защищать Украину, своих двух маленьких детей она оставила на маму, говорят односельчане Героини.

Читайте также: Памяти Ярослава Шапочки: журналиста и добровольца. ФОТО

11 февраля Лилия попала под российский удар, когда выполняла боевое задание в районе Магдалиновки в Запорожской области. На момент гибели защитница служила в должности оператора беспилотных летательных аппаратов во 2-м механизированном батальоне воинской части ВСУ.

"Неделю не дожила девушка до своего 25-летия! Молодая, спортивная, отважная, красивая, жить бы еще и жить, но после того, как пропал без вести родной брат Владимир, Лиля оставила своих двух маленьких детей на маму и подписала контракт... Царство небесное девушке и вечный покой. Слава нашей Героине! Низкий поклон за нашу защиту. Выражаем искренние соболезнования маме Анне, детям, всей большой семье. Это страшная потеря не только для вас, но и для всей Злинской громады. О дне и времени похорон сообщим позже", - написала Голованова.

Читайте: С спасателем Михаилом Проценко, который погиб во время ликвидации последствий вражеской атаки в Яготине, простились в Киевской области. ФОТОрепортаж

Автор: 

потери (4690) война в Украине (7702)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+59
Світла памʼять!
показать весь комментарий
14.02.2026 15:23 Ответить
+51
Молода...
Але зробила за життя більше ніж деякі старигани.
Важкі втрати на цьому тижні.
Героям слава !
показать весь комментарий
14.02.2026 15:24 Ответить
+46
Слава Героїні ! ... яка біда (
показать весь комментарий
14.02.2026 15:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Світла памʼять!
показать весь комментарий
14.02.2026 15:23 Ответить
Військові гинуть через некомпетентних командирів, що тримають пілотів дронів на фронті в якості резервної піхоти, замість того, щоб керувати через Інтернет та ретранслятори.
показать весь комментарий
14.02.2026 18:23 Ответить
Слава Героїні ! ... яка біда (
показать весь комментарий
14.02.2026 15:24 Ответить
Молода...
Але зробила за життя більше ніж деякі старигани.
Важкі втрати на цьому тижні.
Героям слава !
показать весь комментарий
14.02.2026 15:24 Ответить
Чи зійде з Неба благодать,
На тлен життя, щоби воскрести?
Бо й далі гинуть у боях,
Окрім братів і наші сестри.

На боротьби святий вівтар,
Ми кращих приносили в жертву...
Та в пам'яті лишився згар,
Де все наскрізь пропахло смертю...
показать весь комментарий
14.02.2026 15:27 Ответить
Царство Небесне! 😪
показать весь комментарий
14.02.2026 15:34 Ответить
Слава Героїні...(
..сором і ганьба.. здоровезним жлобам, типу чоловікам, що "народжені для миру і любові" і для обирання нових зєлєнскіх на виборах, звільнені від захисту України уклоністом-рецедивістом Зєлєй, які повтікали до ситої Європи на валютні пособія або б'ються насмерть з ТЦКшниками Зєлі..
сум і злість, особливо за такі непоправні втрати України..
показать весь комментарий
14.02.2026 15:34 Ответить
це про Юзіка та Кошового ?
показать весь комментарий
14.02.2026 15:46 Ответить
Та за ними сциклива рать...
показать весь комментарий
14.02.2026 16:49 Ответить
І про них також.
показать весь комментарий
14.02.2026 18:17 Ответить
R.I.P. 😪 Світла та вічна пам'ять Героїні!
показать весь комментарий
14.02.2026 15:37 Ответить
😢
показать весь комментарий
14.02.2026 15:37 Ответить
Вічна пам'ять Захисниці України!
показать весь комментарий
14.02.2026 15:39 Ответить
Вічна пам"ять
показать весь комментарий
14.02.2026 15:43 Ответить
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Героїні....
показать весь комментарий
14.02.2026 15:48 Ответить
Пам'ять..
показать весь комментарий
14.02.2026 15:51 Ответить
Сум і жах.... Співчуття мамі і діткам. Хай ростуть здорові діти!
показать весь комментарий
14.02.2026 16:01 Ответить
показать весь комментарий
14.02.2026 16:07 Ответить
На жаль гинуть кращі в той час як бидло бикує . Вічна память цій сміливій жінці.
показать весь комментарий
14.02.2026 16:18 Ответить
показать весь комментарий
14.02.2026 16:20 Ответить
Світла пам'ять! Ганьба дрищам та ухилянтам!
показать весь комментарий
14.02.2026 16:20 Ответить
Честь молодій дівчині! Та гідної долі її діточкам.
Вважаю що коменти під такими новинами треба закривати. Бо обʼєктивно для всілякої ******* це як мед для мух
показать весь комментарий
14.02.2026 16:38 Ответить
Низький уклін Герою. Вічна та світла пам'ять Герою. Смерть рашистським виродкам та їх посіпакам...
показать весь комментарий
14.02.2026 16:57 Ответить
Вічна пам*ять загиблим героям. Не пробачимо.
показать весь комментарий
14.02.2026 17:15 Ответить
❤️✝
показать весь комментарий
14.02.2026 17:16 Ответить
Героїні Воїну Лілії Гекендорф Слава !!! 🙏 🇺🇦 😢
показать весь комментарий
14.02.2026 17:31 Ответить
ухилянти усіх рівнів поставьте свічки за тих хто вас захищає ціною свого життя.
показать весь комментарий
14.02.2026 18:33 Ответить
 
 