Защищая Украину, погибла 24-летняя оператор дронов, мама двоих детей Лилия Гекендорф. ФОТО

Защищая Украину, погибла оператор дронов Лилия Гекендорф из Кировоградской области. Последний бой доброволец, которой не хватило недели до своего 25-летия, приняла 11 февраля в Запорожской области.

Дома Лилию ждали двое детей.

Что известно о погибшей?

Лилия Гекендорф родилась 17 февраля 2001 года. Жила в селе Злинки Кировоградской области.

В октябре 2024 года Лилия вступила в ряды Вооруженных сил Украины.

"Ей на тот момент было 23 года. Уже когда она воевала в составе 141-й ОМБР, пропал без вести ее брат. Ее побудило защищать Родину прежде всего чувство патриотизма. Она зарекомендовала себя еще на БЗВП как одна из лучших на курсе. В прошлом году где-то в октябре перевелась в батальон беспилотных систем в составе 128-й бригады "Дикое поле". Вы даже не представляете силу духа и доблести этой простой девушки", – рассказала журналистам "Кировоградской правды" рекрутер Центра рекрутинга украинской армии в Кропивницком Леся Нестройная.

Когда Лилия отправлялась защищать Украину, своих двух маленьких детей она оставила на маму, говорят односельчане Героини.

11 февраля Лилия попала под российский удар, когда выполняла боевое задание в районе Магдалиновки в Запорожской области. На момент гибели защитница служила в должности оператора беспилотных летательных аппаратов во 2-м механизированном батальоне воинской части ВСУ.

"Неделю не дожила девушка до своего 25-летия! Молодая, спортивная, отважная, красивая, жить бы еще и жить, но после того, как пропал без вести родной брат Владимир, Лиля оставила своих двух маленьких детей на маму и подписала контракт... Царство небесное девушке и вечный покой. Слава нашей Героине! Низкий поклон за нашу защиту. Выражаем искренние соболезнования маме Анне, детям, всей большой семье. Это страшная потеря не только для вас, но и для всей Злинской громады. О дне и времени похорон сообщим позже", - написала Голованова.

