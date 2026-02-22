Умер военнослужащий Николай Комаров, освобожденный год назад из российского плена. ФОТО

Умер военнослужащий Николай Комаров, который вернулся из плена в России в феврале 2025 года.

Об этом сообщил Моршинский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

Умер освобожденный из плена военный Николай Комаров

Что известно

"С глубоким прискорбием сообщаем о преждевременной смерти Комарова Николая Андреевича, 1998 года рождения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина с первых дней полномасштабного вторжения встал на защиту Украины. 13 марта 2022 года добровольцем вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Нес службу солдатом в составе 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко, выполняя боевые задачи в Луганской области.

Плен

В апреле 2022 года во время выполнения воинского долга попал в плен.

После длительных и тяжелых испытаний 5 февраля 2025 года был освобожден из плена.

Герою Воїну Миколі Вічна Слава !!! 🙏 🇺🇦 😢
21.02.2026 23:43 Ответить
Герою Слава !

співчуття рідним...

.
22.02.2026 00:10 Ответить
❤️✝
22.02.2026 00:21 Ответить
Вічна памʼять Герою Украіни😪😪😪
22.02.2026 00:30 Ответить
Ще дитина... Жити би і жити... Так ні... клята війна і клята москолота.
22.02.2026 03:16 Ответить
Щоб вони всі повиздихали.
22.02.2026 19:28 Ответить
Здичавіла каzапня скоротила воїну життя.
22.02.2026 04:38 Ответить
22.02.2026 06:48 Ответить
Жити б...
22.02.2026 06:52 Ответить
Такі хлопці гинуть! Смерть ворогам!! Героям Слава!!
22.02.2026 07:00 Ответить
Вічна Пам'ять Герою! Кацапи просто убивають наших полонених. Ніхто після полону довго не живе. Кацапські нацисти, учні гітлера. Суки!
22.02.2026 11:03 Ответить
Бідна дитинка..бідні його рідні та друзі..співчуття..
22.02.2026 19:30
 
 