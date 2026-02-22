Умер военнослужащий Николай Комаров, освобожденный год назад из российского плена. ФОТО

Умер военнослужащий Николай Комаров, который вернулся из плена в России в феврале 2025 года.

Об этом сообщил Моршинский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

"С глубоким прискорбием сообщаем о преждевременной смерти Комарова Николая Андреевича, 1998 года рождения", - говорится в сообщении.

Читайте также: "Азовцам" в плену ставили отметки зеленкой, чтобы их пытали больше, - Нацполиция

Отмечается, что мужчина с первых дней полномасштабного вторжения встал на защиту Украины. 13 марта 2022 года добровольцем вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Нес службу солдатом в составе 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко, выполняя боевые задачи в Луганской области.

Плен

В апреле 2022 года во время выполнения воинского долга попал в плен.

Читайте также: 55 тысяч украинских военных погибли с начала полномасштабной войны, - Зеленский

После длительных и тяжелых испытаний 5 февраля 2025 года был освобожден из плена.