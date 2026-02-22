Умер военнослужащий Николай Комаров, освобожденный год назад из российского плена. ФОТО
Умер военнослужащий Николай Комаров, который вернулся из плена в России в феврале 2025 года.
Об этом сообщил Моршинский городской совет, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"С глубоким прискорбием сообщаем о преждевременной смерти Комарова Николая Андреевича, 1998 года рождения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина с первых дней полномасштабного вторжения встал на защиту Украины. 13 марта 2022 года добровольцем вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Нес службу солдатом в составе 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко, выполняя боевые задачи в Луганской области.
Плен
В апреле 2022 года во время выполнения воинского долга попал в плен.
После длительных и тяжелых испытаний 5 февраля 2025 года был освобожден из плена.
співчуття рідним...
