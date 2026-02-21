Помер військовослужбовець Микола Комаров, звільнений рік тому з російського полону. ФОТО
Помер Військовослужбовець Микола Комаров, який повернувся з полону у Росії у лютому 2025 року.
Про це повідомила Моршинська міська рада, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Із глибоким жалем повідомляємо про передчасну смерть Комарова Миколи Андрійовича, 1998 року народження", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що чоловік із перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. 13 березня 2022 року добровольцем вступив до лав Збройних Сил України. Ніс службу солдатом у складі 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, виконуючи бойові завдання на Луганщині.
Полон
У квітні 2022 року під час виконання військового обов’язку потрапив у полон.
Після тривалих і важких випробувань 5 лютого 2025 року був звільнений із полону.
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