Помер військовослужбовець Микола Комаров, звільнений рік тому з російського полону. ФОТО

Помер Військовослужбовець Микола Комаров, який повернувся з полону у Росії у лютому 2025 року.

Про це повідомила Моршинська міська рада, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

"Із глибоким жалем повідомляємо про передчасну смерть Комарова Миколи Андрійовича, 1998 року народження", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: "Азовцям" у полоні ставили відмітки зеленкою, щоб їх катували більше, - Нацполіція

Зазначається, що чоловік із перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. 13 березня 2022 року добровольцем вступив до лав Збройних Сил України. Ніс службу солдатом у складі 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, виконуючи бойові завдання на Луганщині.

Полон

У квітні 2022 року під час виконання військового обов’язку потрапив у полон.

Також читайте: 55 тисяч українських військових загинуло від початку повномасштабної війни, - Зеленський

Після тривалих і важких випробувань 5 лютого 2025 року був звільнений із полону.