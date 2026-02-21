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Новини Фото Втрати України
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Помер військовослужбовець Микола Комаров, звільнений рік тому з російського полону. ФОТО

Помер Військовослужбовець Микола Комаров, який повернувся з полону у Росії у лютому 2025 року.

Про це повідомила Моршинська міська рада, передає Цензор.НЕТ.

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Помер звільнений з полону військовий Микола Комаров

Що відомо?

"Із глибоким жалем повідомляємо про передчасну смерть Комарова Миколи Андрійовича, 1998 року народження", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що чоловік із перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. 13 березня 2022 року добровольцем вступив до лав Збройних Сил України. Ніс службу солдатом у складі 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, виконуючи бойові завдання на Луганщині.

Полон

У квітні 2022 року під час виконання військового обов’язку потрапив у полон.

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Після тривалих і важких випробувань 5 лютого 2025 року був звільнений із полону.

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полон (1690) військовослужбовці (5188) втрати (4685)
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Топ коментарі
+57
Герою Воїну Миколі Вічна Слава !!! 🙏 🇺🇦 😢
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21.02.2026 23:43 Відповісти
+40
Герою Слава !

співчуття рідним...

.
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22.02.2026 00:10 Відповісти
+36
Вічна памʼять Герою Украіни😪😪😪
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22.02.2026 00:30 Відповісти
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Герою Воїну Миколі Вічна Слава !!! 🙏 🇺🇦 😢
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21.02.2026 23:43 Відповісти
Герою Слава !

співчуття рідним...

.
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22.02.2026 00:10 Відповісти
❤️✝
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22.02.2026 00:21 Відповісти
Вічна памʼять Герою Украіни😪😪😪
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22.02.2026 00:30 Відповісти
Ще дитина... Жити би і жити... Так ні... клята війна і клята москолота.
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22.02.2026 03:16 Відповісти
Щоб вони всі повиздихали.
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22.02.2026 19:28 Відповісти
Здичавіла каzапня скоротила воїну життя.
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22.02.2026 04:38 Відповісти
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22.02.2026 06:48 Відповісти
Жити б...
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22.02.2026 06:52 Відповісти
Такі хлопці гинуть! Смерть ворогам!! Героям Слава!!
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22.02.2026 07:00 Відповісти
Вічна Пам'ять Герою! Кацапи просто убивають наших полонених. Ніхто після полону довго не живе. Кацапські нацисти, учні гітлера. Суки!
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22.02.2026 11:03 Відповісти
Бідна дитинка..бідні його рідні та друзі..співчуття..
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22.02.2026 19:30 Відповісти
 
 