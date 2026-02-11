"Азовцям" у полоні ставили відмітки зеленкою, щоб їх катували більше, - Нацполіція

Катування полонених азовців: у поліції розповіли про методи РФ

Військовополонених бійців бригади "Азов" російські загарбники в полоні позначали зеленкою. Так, тюремники бачили цю відмітку та катували їх більше.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів Начальник відділу управління документування воєнних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції Ігор Карамишев.

"Коли росіяни розподіляли тих, хто вийшов з "Азовсталі" по колоніях, то на "прийомці" кожному "азовцю" ставили відмітки зеленкою – на плечах і спині. І тюремники, коли бачили таку відмітку, цих хлопців катували майже безперервно", - розповів Карамишев.

Також відомо про випадки катування цивільного у полоні, син якого служив в "Азові".

"Один із цивільних 4,5 року пробув в "Ізоляції" і СІЗО. Його син служив в "Азові". А батька МГБ затримало ще у 2018 році. Сказали, що знають, що син військовий. Через це сильно побили, зламали ребра, розбили голову", - зазначив він.

Коли чоловіка повезли до лікарні, там його відмовились приймати, сказали, що його фактично вбили.

"Тоді його просто привезли до моргу і там кинули. Це побачила медсестра і покликала лікаря. І медики все ж його забрали і пролікували. А ті, хто над ним знущався, якось дізнались, що він вижив – забрали його і відвезли в "Ізоляцію", де катували і змушували підписати певні документи. Він відмовлявся.

Тоді вони привезли в "Ізоляцію" його дружину і доньку і пояснили, що з ними робитимуть у нього на очах. Не витримав, підписав. Його тримали в "Ізоляції" до суду. А суддя сказала представнику МГБ, що справу "замарафетили" і відмовилась цього чоловіка осудити. Таке сталося вперше. І більше я про подібну поведінку суддів не чув", - додав Карамишев.

Інтерв'ю Ігоря Карамишева для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.

верховний-зе це повна зрада та здача на муки без альтернативи звільнення нашиш мужніх воїнів "АЗОВУ",ну хоча щось збреши чи спробуй пропетляти ,що аж ніяк не виходить... от біда бо напевно ніхто вже невірить у твої казочки...
11.02.2026 13:24 Відповісти
e 2019 рашистська агентура ,позначила Україну "зеленкою , слуг рашистського вельзевула "
11.02.2026 13:28 Відповісти
А кацапські полонені , у нас , почувають себе як завжди добре ...
11.02.2026 13:51 Відповісти
