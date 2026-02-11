"Азовцям" у полоні ставили відмітки зеленкою, щоб їх катували більше, - Нацполіція

Військовополонених бійців бригади "Азов" російські загарбники в полоні позначали зеленкою. Так, тюремники бачили цю відмітку та катували їх більше.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів Начальник відділу управління документування воєнних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції Ігор Карамишев.

Азовці у полоні

"Коли росіяни розподіляли тих, хто вийшов з "Азовсталі" по колоніях, то на "прийомці" кожному "азовцю" ставили відмітки зеленкою – на плечах і спині. І тюремники, коли бачили таку відмітку, цих хлопців катували майже безперервно", - розповів Карамишев.

Також відомо про випадки катування цивільного у полоні, син якого служив в "Азові".

"Один із цивільних 4,5 року пробув в "Ізоляції" і СІЗО. Його син служив в "Азові". А батька МГБ затримало ще у 2018 році. Сказали, що знають, що син військовий. Через це сильно побили, зламали ребра, розбили голову", - зазначив він.

Коли чоловіка повезли до лікарні, там його відмовились приймати, сказали, що його фактично вбили.

"Тоді його просто привезли до моргу і там кинули. Це побачила медсестра і покликала лікаря. І медики все ж його забрали і пролікували. А ті, хто над ним знущався, якось дізнались, що він вижив – забрали його і відвезли в "Ізоляцію", де катували і змушували підписати певні документи. Він відмовлявся.

Тоді вони привезли в "Ізоляцію" його дружину і доньку і пояснили, що з ними робитимуть у нього на очах. Не витримав, підписав. Його тримали в "Ізоляції" до суду. А суддя сказала представнику МГБ, що справу "замарафетили" і відмовилась цього чоловіка осудити. Таке сталося вперше. І більше я про подібну поведінку суддів не чув", - додав Карамишев.

